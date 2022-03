El debate que generó en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención la iniciativa popular con más firmas: “Con mi plata no”

Un extenso debate sobre pensiones se dio este miércoles en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, donde acudieron a presentar algunos impulsores de iniciativas populares que lograron recolectar las firmas suficientes para ser discutidas en dicha instancia.

Ahí expuso Luis Mesina, de la coordinadora NO+AFP, donde por más de seis minutos los convencionales hicieron preguntas. Luego hizo su presentación la iniciativa popular que logró más firmas, “Con mi plata no”, pues consiguió 60.850 adherentes y ha seguido sumando firmas (llevan 71.906), y que acaparó más de 15 minutos de consultas de los convencionales.

También hubo críticas de algunos convencionales que reclamaron que más que preguntas, se estaban haciendo afirmaciones. De hecho, el convencional Alfredo Moreno comentó: “No estamos cumpliendo mucho lo de hacer preguntas, sino que más bien estamos interpelando a la gente que está aquí presentando una iniciativa, que nos puede gustar o no, pero que ha hecho un tremendo trabajo juntando firmas. Más allá de que podamos discutir sobre las ideas, creo que no podemos atacar a quienes vienen a presentar”.

En concreto, Macarena Letelier, integrante y una de las voceras de “Con mi plata no”, abogada de profesión, acudió a presentar sobre esta iniciativa. “No hay duda alguna que la desconexión entre la elite, la que incluye ciertamente a los políticos, y la ciudadanía, nos trajo hasta acá”, partió diciendo.

Allí expuso que el movimiento que representa partió desde la ciudadanía, “desde lo que venían expresando miles de chilenos a través de las encuestas y en la calle, lo que fue comprobado con la arrolladora adhesión que generó el movimiento”.

Agregó que los trabajadores quieren que la Constitución garantice cuatro pilares. Primero, que haya un piso de dignidad para todos a través de una Pensión Básica Universal, financiado mediante impuestos generales. Segundo, asegurar la propiedad de los fondos pasados y futuros, y que sean heredables. Tercero, el derecho a elegir quién administra los fondos, ya sean instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Y por ultimo, equidad de género, es decir, que a igual ahorro, hombres y mujeres reciban igual pensión.

Y Letelier añadió: “Basta de hablar de solidaridad intergeneracional, sin considerar también que haya justicia intergeneracional. En el reparto, los jóvenes aportan a las pensiones de los jubilados actuales, pero cuando ellos jubilen, nadie les garantiza que vaya a haber fondos suficientes para tener una pensión digna”.

Luego empezó el debate. La convencional Rocío Cantuarias pidió datos sobre qué dicen las encuestas respecto a la preferencia de los trabajadores, y consultó “¿por qué dicen que el reparto es insostenible?”.

El convencional Gaspar Domínguez preguntó que, si les parece mantener la cotización como ahorro individual, entonces, ¿también les parece que sería razonable que las cotizaciones de salud sean individuales, acumulables y heredables?

En tanto, la convencional Elsa Labraña preguntó: “¿Por qué en este sistema que ustedes proponen, se habla (que el aporte de los ricos es a través) de impuestos indirectos y no directo a sus ganancias? Porque todos los trabajadores financian impuestos específicos, todos pagamos el 10%, ¿por qué ustedes a los más ricos los separan a través de impuestos no directos y no sobre sus propios sueldos?”.

A su turno, la convencional Katerine Montealegre comentó: “Solo recalcar que en este espacio de no deliberación, como ha dicho la coordinadora, quisiera felicitar a la expositora por la propuesta de norma y las firmas alcanzadas, que son mas de 60 mil personas que apoyaron esta iniciativa. Y decirle que probablemente en esta Comisión no va a alcanzar a llegar al pleno ni siquiera esta iniciativa, porque acá hay muchos que quieren nacionalizar y estatizar los fondos de pensiones”.

El convencional Manuel Ossandón además de hacer algunas preguntas, agradeció la “sensatez y que hayan elementos racionales en su exposición”.

La convencional Janis Meneses preguntó sobre el tema de la herencia y el modelo de capitalización individual. Ahí comentó que el 70% tiene menos de $5 millones ahorrados, “entonces ¿de qué herencia estamos hablando?”.

La convencional María Rivera, entre otras cosas, dijo que la capitalización individual es un modelo de pensiones que no funcionó y que es rechazado por la enorme mayoría de los trabajadores, “así lo hizo un millón de trabajadores que votaron por el término de No+AFP en el plebiscito, que sin dinero de los empresarios, hicimos con la fuerza de los activistas”.

Por su parte, la convencional Teresa Marinovic afirmó: “Primero, decirle a la convencional Rivera, que se sabe perfectamente dónde se invierte la plata, eso es información publica. También, que es evidente que la plata es propia, porque sino, no habrían sido posibles los retiros. Luego, decir que mienten los que dicen que las propuestas de reparto no es nacionalizar o expropiar. Usar la palabra solidaridad no quita que se trate efectivamente de una nacionalización y expropiación, porque si el fondo pasa de ser personal a ser un fondo común, lo que se pierde es precisamente la propiedad. Respecto de que unos pocos son los que heredan no más, ¿qué significa eso? Que no importa robar si es que a los que se les roba no son muchos. ¿Vamos a ser un país de ladrones?”.

La convencional Valentina Miranda afirmó: “A mí sí me interesa que se acaben las AFP, no me quiero jubilar con 150 lucas, y no me interesa la herencia, porque dudo que mis viejos me puedan heredar algo con las pensiones y los fondos que tienen”. Y preguntó sobre la propuesta de dejar elegir a las personas entre entidades públicas y privadas, con o sin fines de lucro: “¿Por qué existiría la opción de lucrar con un derecho tan importante como seguridad social?”.

Por su parte, el convencional Roberto Celedón comentó: “El señor Luis Mesina habló de $11 mil millones de recaudación en el año, y de los cuales se destinaron $2 mil y tantos al pago de pensión. ¿Qué pasa con ese excedente de $7 mil millones, usted sabe quién los administra, para dónde van y por qué no se pagan en pensiones decentes, dado que debe haber un equilibrio entre recaudación y egresos a título de pensiones? Aquí hay un desequilibrio absoluto. Es una desvergüenza jurídica y moral decir que el sistema de reparto es un sistema de expropiación, nacionalización, y algo por el estilo, es una completa desfiguración de todo”.

Luego, contestó Eduardo Jerez, también integrante de “Con mi plata no” y uno de los voceros. Dijo que Chile tiene una calificación B en el ranking de pensiones de Mercer, que mide tasa de cotización, sostenibilidad y tasa de reemplazo. Y comentó que lo que se ha propuesto en otras iniciativas es bajar de calificación.

“Lo otro, es que veo que acá hay muchas preguntas propias de las AFP. Por qué no los invitan a ellos, si nosotros no los venimos a representar”, agregó Jerez.

También le contestó a la convencional Rivera, y dijo que si bien en el plebiscito de 2007 un millón de personas votó y quería un sistema de reparto. “¿Qué es lo que pasó, por qué solamente sacaron 24 mil firmas ahora? Nosotros, desde cero, logramos casi triplicarlo, por lo tanto, acá la invitación es que ustedes tienen una oportunidad única. Lo único que queremos es que nuestra iniciativa pase al pleno”.