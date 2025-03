El futuro de la tecnología en las empresas: solo un 4,4% ve una alta posibilidad de reemplazo de personal

Con una periodicidad semestral, el Departamento de Estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) mide la introducción de tecnología física y digital en los sectores del comercio y turismo.

En términos generales, son las grandes empresas las que siguen liderando la implementación tecnológica, ya que cuentan con mayores recursos y capacidades. En tanto, las micro y pequeñas empresas enfrentan una serie de desafíos, ligados al financiamiento, capacitación y soporte técnico.

“La reducción de estas brechas requerirá políticas públicas y programas de apoyo específicos”, advierten desde la CNC.

Algunas de las medidas tecnológicas a las que hace referencia este estudio son: la adopción del comercio electrónico, de plataformas de reservas en línea, de sistemas de gestión de inventarios automatizados y el uso de aplicaciones móviles. Estas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también optimizan la experiencia del cliente, afirman desde el gremio comercial.

El índice elaborado por la CNC contempla a 505 empresas en el Gran Santiago, las que son agrupadas en cuatro subsectores: tiendas por departamento y supermercados; compra y venta de automóviles; otros comercios minoristas; y restaurantes y hoteles.

El índice de adaptación tecnológica del comercio minorista, hoteles y restaurantes alcanzó los 13,1 puntos en enero de este año. Dicha cifra, que está en un nivel superior al neutro (0), es más alta en relación al resultado de julio del año pasado, cuando fue de 9,2 puntos..

Por tamaño de empresa, si bien siguen destacando las de mayor tamaño con niveles más altos de adaptación tecnológica, ha disminuido levemente la brecha con las de menor tamaño. Además, pese a que las empresas medianas mostraron un retroceso, este se debe, en parte, a un mayor impulso registrado en el semestre anterior.

De los encuestados, el 63,4% considera que la tecnología ha tenido un impacto positivo en su empresa. Este porcentaje aumenta en las grandes firmas y alcanza un 100% en las tiendas por departamento y supermercados.

Proyecciones

Mirando hacia el futuro, un 29% de las empresas encuestadas cree que aumentarán sus niveles de tecnología física (robots, tótems automáticos, embalaje automático, etc.) durante este primer semestre, revela el informe.

En relación a tecnologías digitales, como software de programación, chat bots, scan and go, automatización o tecnología de nube, entre otros, un 60% de las firmas no ve variaciones este semestre y un 37,5% anticipa aumentos.

En este sentido, uno de los temas que más preocupa es el reemplazo de personal por tecnología. Sin embargo, un 83,3% de las empresas encuestadas ve una baja probabilidad de que ello ocurra durante este semestre, similar con lo marcado en mediciones anteriores.

En resumen, de las 505 empresas consultadas, solo un 4,4% proyecta una alta posibilidad de reemplazos y un 10,7% ve una posibilidad media, sin diferencias significativas según tamaño de empresa.

Índices por subsectores

En cuanto a la incorporación de tecnologías, el sector de las tiendas por departamento y supermercados se posicionó en el primer lugar, alcanzando los 31,8 puntos. En tal sentido, el 100% de las empresas de este rubro reconocen un impacto positivo de las herramientas tecnológicas.

Luego, el sector de compra y venta de vehículos alcanzó un índice de 19,8 puntos. En ese rubro destaca una mayor capacitación en materia tecnológica a sus trabajadores.

En tanto, la categoría otros negocios minoristas se quedó con el tercer lugar, con 13,3 puntos, por encima de la medición de julio de 2024. En esa línea, un 36,4% de los encuestados aumentó el uso de nuevas formas de venta e interacción con el cliente que impliquen tecnologías.

Por último, los hoteles y restaurantes marcaron 9,7 puntos, situándose en la última posición. Al respecto, menos de la mitad de los encuestados (42,6%) cree tener un nivel de adaptación tecnológica alto.