El mayor escándalo de la “Shrinkflation” hasta la fecha: los fans de Oreo creen que las galletas tienen menos relleno

Las galletas Oreo son un ritual nocturno para Shane Ransonet desde hace años.

Por eso se quedó perplejo hace unos meses, cuando abrió un paquete y, como era su costumbre desde hacía tiempo, clavó un tenedor en el relleno de crema de una galleta para mojarla en un vaso de leche. La galleta se rompió.

Ransonet, un vendedor de agua embotellada de New Iberia, mostró a su mujer, Christine, la Oreo infractora. Al igual que otras de la caja, las obleas gemelas de chocolate estaban untadas con una fina capa de crema, mucho menos, dijo, que la típica masa a la que estaba acostumbrado.

La pareja pensó que era casualidad. Este otoño, decidieron probar las Oreo Double Stuf, una variedad que a Shane nunca le había gustado: demasiada crema. Esta vez, reconoció la galleta inmediatamente.

“Es la Oreo normal”, dijo Ransonet, de 47 años, a su mujer.

Ransonet es uno de los muchos fans de las Oreo que en los últimos años se han sentido perturbados por lo que algunos consideran uno de los mayores escándalos de inflación en los supermercados hasta la fecha: las Oreo “Double Stuf” con una cantidad normal de crema, e incluso menos en las versiones de tamaño original. Algunos se quejan de que el relleno ya no llega a los bordes de las obleas. Otros dicen que ahora las galletas se parecen poco a las imágenes rellenas de crema del envase de Oreo.

Las galletas Oreo, fabricadas por el gigante de los aperitivos Mondelez, cuentan desde hace tiempo con devotos seguidores, lo que las ha convertido en la galleta más vendida del mundo más de un siglo después de su creación. Ahora, las sospechas sobre sutiles cambios han llevado a algunos devotos a protestar contra lo que consideran la última conspiración de las galletas, o a intentar averiguar la verdad sobre la crema.

Algunos aficionados graban videos en los que abren las Oreo y descubren su escaso relleno. Otros promocionan Hydrox, un competidor de las Oreo.

Beverly Cooper, 60, de Lincoln, Nebraska, dice que ella y su marido han soportado cambios en muchos de sus alimentos favoritos últimamente, desde los cereales hasta el helado. Pero encontrar el mes pasado lo que parecía ser una capa reducida de crema en sus Oreo Double Stuf fue la gota que colmó el vaso.

“Es un signo de los tiempos”, dice Cooper. “Así es el mundo ahora”.

En r/shrinkflation, un foro de Reddit con 100.000 usuarios para consumidores agraviados por todo tipo de productos, los usuarios lamentan el recorte percibido en la crema y discuten sobre cuándo tuvo lugar.

“Hoy en día apenas queda relleno en las galletas”.

“Compré un paquete completo. TODAS tenían esa cremita. Incluso llamé a mi madre para quejarme porque necesitaba desahogarme”. (“Claro que sí, hermano, desahógate”, fue la respuesta).

Mondelez dijo que ha utilizado una variedad de estrategias en los últimos años para combatir el aumento de los costos de ingredientes como el cacao y el azúcar, desde el aumento de los precios al por mayor a la reducción de los descuentos a la reducción de tamaño de los paquetes. No ha combatido la inflación con grandes cambios en sus productos, dijo la empresa, aunque agradece los comentarios de los fans sobre cómo mejorarlos.

“Nos dispararíamos en el pie si empezáramos a jugar con la calidad”, dijo Dirk Van de Put, CEO de Mondelez.

Van de Put dijo que Mondelez siempre está trabajando para mejorar las Oreo, pero que no se ha metido con la proporción entre galleta y crema. Afirmó que Mondelez vigila de cerca sus marcas y no ha observado quejas significativas relacionadas con la crema, ni que hayan afectado a la marca de US$ 4.000 millones, que vende cada año unos 40.000 millones de galletas en más de 100 países.

Las Oreo han sufrido cambios en los 111 años transcurridos desde su origen. Nabisco, ahora propiedad de Mondelez, eliminó la manteca de cerdo y añadió aceite vegetal en la década de 1990, con lo que las galletas pasaron a ser kosher. En la década de 2000, Kraft Foods, entonces propietaria de Nabisco, eliminó las grasas trans de las Oreo, lo que supuso reformular su crema.

Lynn Dornblaser, directora de innovación y conocimiento de la empresa de estudios de mercado Mintel, dijo que un análisis de las galletas Oreo normales y Double Stuf desde 2004 no encontró cambios observables en sus declaraciones nutricionales y de ingredientes en el envase. Dornblaser señaló que las quejas de los consumidores podrían deberse a problemas de fabricación en las plantas de galletas, y añadió que es fácil que los aficionados noten variaciones en productos tan específicos y precisos como las Oreo.

Un día de noviembre, un paquete de galletas Oreo normales de Chicago contenía galletas que parecían rellenas de distintas cantidades de crema. Algunas galletas Double Stuf tenían una anchura similar a las Oreo normales más gordas, pero la crema se extendía a menudo más allá del borde de la galleta.

La gente ha intentado desentrañar los misterios del relleno de las Oreo antes. En 2013, un profesor de matemáticas de un instituto de Nueva York encabezó una iniciativa en su clase para medir la cantidad de crema de las Oreo normales, dobles y Mega Stuf. Según las mediciones de los estudiantes, las Oreo Double Stuf se quedaron cortas: solo tenían 1,86 veces más crema que una Oreo normal.

La percepción puede nublar fácilmente la realidad, según analistas de la industria alimentaria y expertos en marcas, que afirmaron que la desconfianza de los consumidores hacia las grandes empresas ha crecido a medida que la inflación ha obligado a los consumidores a pagar más por la misma cantidad o menos en casi todos los aspectos de su vida. En muchos casos, los aumentos de precios se han producido a través de cambios sigilosos en los productos o servicios, lo que ha dejado a los consumidores en estado de alerta, según los analistas.

Nicholas Fereday, director ejecutivo de tendencias alimentarias y de consumo de la entidad crediticia agrícola Rabobank, afirmó que, con o sin justificación, los consumidores se ponen especialmente nerviosos cuando sospechan que se está manipulando una marca emblemática. “Es cruzar el Rubicón”, afirmó.

Los retoques de los productos de Mondelez ya han provocado protestas en el pasado. Los fans de Toblerone se rebelaron cuando la empresa alargó los espacios entre los “límites” de una de sus barras de chocolate en el Reino Unido en 2016. Mondelez culpó al aumento del costo de los ingredientes por forzar los cambios, que redujeron el peso de la barra vendida por minoristas de descuento. La empresa dejó de vender la barra más ligera dos años después.

En los últimos años, la empresa ha lanzado un paquete-doble de Oreo, un tamaño más pequeño que cuesta menos pero conlleva un mayor margen de beneficio.

David DiLena, un físico de 44 años de Ellsworth, Maine, que trabaja en el reciclaje de helio, se sorprendió de la poca crema que encontró en las galletas Oreo Double Stuf que compró este otoño. Aún así, dejó espacio para el debate cuando subió un vídeo a su página de Facebook: apretando la galleta entre las yemas de los dedos, extendió la porción de crema del centro hacia los bordes para revelar una capa no más gruesa que las propias obleas.

“Conjetura: una Oreo de doble relleno es una Oreo normal”, escribió DiLena. “Juzgue usted mismo”.

En Long Island (Nueva York), Brandon Grunther, que dirige un podcast de lucha libre profesional, dijo que se preguntó “¿me estoy volviendo loco?” después de abrir un paquete de galletas Oreo Double Stuf en junio. Acababa de comerse un bocadillo por la tarde cuando se dio cuenta de que el relleno de crema era menos espeso de lo que recordaba y su circunferencia también era más pequeña. Describió su experiencia en Twitter, ahora conocido como X, y etiquetó a Oreo.

Grunther dice que Mondelez le envió un cupón para un paquete de Oreo en respuesta, pero todavía no lo ha utilizado, está esperando el lanzamiento de un nuevo sabor inusual.

“Se lo agradezco”, dice Grunther, de 34 años. “Aunque definitivamente preferiría que solo tenga más crema”.