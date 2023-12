“Es lo más ridículo que se puede decir”: modelo peruana Yoko Chong arremete contra Primus y desmiente envío de dinero en maletas a Panamá

Sus afectados dicen que es el fraude financiero más grande de la historia y sus esquirlas aún no acaban. Esta vez, la modelo peruana Yoko Chong, expareja del exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, en conversación con Pulso cuestionó duramente la estrategia de la compañía que controla el empresario financiero-vitivinícola Raimundo Valenzuela.

La excandidata a Miss Perú 2019 y coronada Miss Intercontinental 2019, que según el factoring formaría parte del esquema fraudulento que le ha provocado millonarias pérdidas, anunció una querella por injurias en contra del empresario Pablo Jorquera, quien afirmó en la acción penal interpuesta por Primus que ella, junto a Coeymans, habrían enviado dinero del fraude a través de maletas desde Santiago a Lima y luego a Panamá.

“En vista de las tantas acusaciones sobre mi persona, quisiera aclarar unos cuantos puntos muy importantes para mí, comenzando por lo totalmente falsa y ridícula, además de injuriosa y maliciosa, de la acusación que hace ese personaje Pablo Jorquera, a quien no conozco, no es amigo de Francisco Coeymans, y a quien nunca tuve el desagrado de conocer que yo recuerde, pero se nota que es una persona enferma y con problemas mentales. Por otra parte, desmiento totalmente el hecho de haber transportado maletas con dinero, es lo más ridículo que se puede decir, todo el mundo con un poco de inteligencia sabe que eso no es posible”, explicó a Pulso.

“Yo, a diferencia de las otras dos modelos que mencionan, era la novia de Francisco Coeymans, vivía con él en su casa y conocí y conviví con sus niños y su entorno familiar, en una relación sana y real, sin compras de departamentos, autos y ningún otro tipo de bienes ni regalos lujosos, y menos transferencias de altos montos de dinero. Si así se decide, podrán revisar mis cuentas y se darán cuenta de la estupidez que el señor Pablo Jorquera ha dicho y lo enfermo que está de la cabeza ese señor”, enfatizó.

“Es increíble como la empresa Primus se presta para hacer este tipo de acciones, que lo único que demuestran es que quieren hacer daño y desprestigiar a personas que no tenemos absolutamente nada que ver en sus problemas. A Pablo Jorquera se le presentará una querella en Chile por injurias”, añadió.

Según el certificado de movimiento migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, Tiffany Yoko Chong Campos mantiene un constante flujo de viajes entre Perú y Chile. De hecho, el pasado 15 de diciembre viajó desde Lima a Santiago y volvió al día siguiente.

De acuerdo al documento, entre el 6 de septiembre de 2019 al 16 de diciembre de 2023, la modelo peruana ha visitado Panamá en cuatro ocasiones. También ha viajado a República Dominicana, Ecuador, Francia y Estados Unidos.

Denuncia penal

La trama financiera-judicial comenzó cuando a finales de marzo de este año, Primus Capital informó a la Comisión para el Mercado Financiero el hallazgo de una serie de operaciones que habrían sido respaldadas por cheques falsos.

Posteriormente, el entonces gerente general, Francisco Coeymans, e Ignacio Amenábar, gerente comercial, renunciaron por medio de un autodespido y demandaron a la compañía, exigiendo ser indemnizados en $2.675 millones.

Según el factoring, la cartera de clientes intervenida y la emisión de facturas falsas ha provocado perjuicios que ascienden a más de US$100 millones y el caso ha escalado fuera de Chile.

El 14 de diciembre de 2023, Primus Capital presentó una denuncia por el presunto delito de lavado de activos y omisión de comunicación de operaciones sospechosas ante el Ministerio Público de Perú. La acción penal, patrocinada por el abogado César Nakazaki, es dirigida en contra de Coeyman y Amenábar, pero también en contra de las modelos peruanas Elva Vracko, su madre Rosaluz Delgado, y Yoko Chong.

De acuerdo a la acción penal, Primus insiste en que Yoko Chong serían cómplice de Francisco Coeymans, quien se habría apropiado de los fondos de la compañía, los cuales habrían sido compartidos con la modelo peruana utilizando “maletas de varios colores”.

En su presentación, Primus sostuvo que “el testigo Pablo Richard Jorquera Retamales afirma que el denunciado Francisco José Coeymans Ossandón en concierto con la denunciada Tiffany Yoko Chong Campos, tenían un modus operandi para el movimiento del dinero ilícitamente obtenido, transportándolo utilizando maletas de distintos colores con dinero en efectivo, que eran transportadas al Perú”.

“Refiere el testigo que parte del dinero era trasladado desde Perú hacia Panamá como parte del proceso de lavado de activos, mediante viajes que fueron realizados por los denunciados Francisco José Coeymans Ossandón y Tiffany Yoko Chong Campos”, acotó la acción penal.

En octubre de 2020, el diario El Comercio detalló que la joven peruana estaba muy delicada de salud y sus familiares pidieron apoyo económico para solventar exámenes, operaciones y medicamentos. Esto, luego de sufrir un accidente por el que fue operada de emergencia.