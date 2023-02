Escala batalla legal entre Huawei y operador local: no logran acuerdo y socio chileno anuncia demanda por millonarios perjuicios

Y finalmente no hubo acuerdo. Y decidieron demandar. Quienes habían operado por años las tiendas de Huawei en Chile optaron por ir a la justicia. CTF Tecnología confirmó a Pulso PM que a fines de febrero interpondrán una demanda en contra de la gigante asiática. Acusan perjuicios que los tienen en una compleja situación financiera.

Han pasado seis meses desde que Huawei decidiera poner fin a sus tiendas en Chile. La compañía llegó a tener doce locales, el problema es que ellos eran administrados y operados por una compañía chilena -CTF Tecnología, de la familia Claverie- que desde 2019 tenía un acuerdo con la firma china para justamente expandir esa red. CTF compraba la mercadería -se quedaba con un margen de 24,5%, que luego cayó a 18%- y era quien firmaba todos los contratos con los centros comerciales y contrataba al personal.

Y si bien durante la pandemia las ventas se redujeron, estas -señalan en CTF- siguieron bordeando los $1.400 millones por año. E incluso Huawei les solicitó abrir más puntos de venta. Así, en un año saltaron de 4 a 12 tiendas.

Todo ello se formalizó mediante la suscripción del contrato Huawei Experience Store Cooperation Agreement, que comenzó a regir el 10 de mayo del año pasado. Y que -dicen los socios chilenos- les forzó a contratar más personal, y comprar mercadería valuada en más de $1.000 millones. Pero dada la desaceleración del retail, la rotación no fue la esperada y se empezó a vender un 30% menos que lo proyectado. Ante ello, Huawei les comunicó que se cerrarían algunos locales.

Hubo conversaciones en ese minuto. Se acotó la operación. Pero al final del día, la cadena de negocios terminó.

En CTF aseguraron que Huawei se comprometió a pagarles US$ 109 mil por las pérdidas en que incurrieron en 2021 y US$ 280 mil por las de 2022, lo cual no se habría cancelado. De los $ 1.000 millones adquiridos en celulares, CTF salió a liquidar bajo el costo ante el cierre de las tiendas. Se quedaron con productos avaluados en $ 350 millones.

En Huawei, no obstante, explicaron a Pulso PM que también sufrieron pérdidas durante el cierre de las tiendas, debido a la pandemia y a otros efectos negativos que ha tenido la industria. “Sin perjuicio de lo anterior, Huawei Devices Chile se ha adherido en todo momento al contrato con CTF, y ha estado trabajando junto con ellos para encontrar una solución razonable, justa y amigable en estos tiempos difíciles. Es importante señalar que pese a que existe un proceso legal, Huawei Devices Chile continúa abierto a una conversación y a una negociación adecuada, sobre las bases del contrato y la buena fe”.

Desde CTF niegan ello. Y aseguran que las conversaciones existentes han sido infructuosas. Al final del día, acusan que la deuda de Huawei con ellos llegó a los $1.450 millones.

El pasado 24 de septiembre la firma nacional, representada por los abogados Cristián Gandarillas, James Black y Manuel de la Prida, interpuso una demanda de designación de árbitro ante el 9° Juzgado Civil de Santiago. Inicialmente, las partes se reunieron, pero finalmente no hubo acuerdo en el nombre que lideraría el arbitraje, por lo que el tribunal escogió a Oscar Torres Zagal. Torres citó a una audiencia para estructurar el procedimiento a seguir. Tampoco hubo acuerdo. Y finalmente los operadores locales decidieron interponer una demanda. “Interpondremos una demanda durante febrero por incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios”, confirman en CTF. Añaden que si bien esta es la primera demanda, ello es sin perjuicio a que desarrollen otras acciones contra personas naturales.

En Huawei Devices Chile sostienen haber mantenido dos mesas de conversaciones con CTF desde diciembre del año pasado, “continuando de buena fe las negociaciones entre las partes. Seguimos haciendo los esfuerzos para resolver la contingencia que aqueja a ambas partes”.

Cartas a los gremios

El trabajo de CTF no se ha reducido sólo a la arena legal. Le enviaron inicialmente una carta al embajador de China en Chile, Niu Qingbao, acusando la situación. Y hace unos días hicieron lo propio con los gremios nacionales.

“El motivo de la presente carta es solicitar su ayuda y asesoramiento tras la decisión unilateral de Huawei de terminar con dicha relación, generando un grave incumplimiento de sus contratos, ocasionado enormes perjuicios a CTF, pérdidas de empleo y recursos, poniendo en serio riesgo de insolvencia a CTF”, se lee en la carta que remitió Rodrigo Claverie, en calidad de gerente general de CTF al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes. “(Esto) resulta especialmente gravoso considerando el ciclo económico que vive el país y la injusticia de esta situación para CTF, sus trabajadores y las distintas pequeñas y medianas empresas que se ven involucradas en esta situación”, añadió.

La misiva fue remitida en paralelo al presidente de la Sofofa, Richard von Appen; Rafael Cumsille, presidente de la Confederación del Comercio Detallista; Juan Pablo Swett, de la Multigremial Nacional de Emprendedores; Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile; y Juan Esteban Musalem, presidente de la Cámara Chileno China de Comercio, Industria y Turismo. Hasta ahora no han recibido respuesta de ninguna de ellas.

“A pesar de los esfuerzos de nuestra parte por lograr un acuerdo y a numerosas instancias de diálogo, a la fecha no hemos recibido oferta alguna por parte de Huawei para dar solución a esta difícil situación”, destacaron en el escrito a los dirigentes gremiales.

Una vez interpuesta la demanda, Huawei tendrá 20 días para contestar tras ser notificados. Se prevé que un proceso como este tarde entre un año y dos en tener alguna resolución.