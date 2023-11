“Este texto constitucional es retroceder con respecto a lo que tenemos ahora”, la postura del exministro Andrés Gómez- Lobo

Andrés Gómez-Lobo, exministro de Transporte y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, votó Rechazo en el proceso anterior, en septiembre de 2022, y ahora hará lo mismo con este nuevo texto constitucional. En esta entrevista, el economista entrega sus argumentos.

Usted adhirió a una carta que firmaron 40 economistas de centro izquierda para explicitar que su posición En Contra del nuevo texto constitucional, ¿qué lo lleva a rechazar la propuesta?

Yo voté rechazo el año pasado y también lo haré ahora con este nuevo texto, que me parece que no es adecuado y genera más problemas de lo que resuelve. En primer lugar, hay una cosa de principio. Las constituciones tienen que ser minimalistas, después vienen las leyes y las discusiones públicas. Esta Constitución tiene 216 artículos, más de 150 páginas. La Constitución actual tiene 129, la de Estados Unidos tiene 7 artículos. Hacer constituciones extremadamente largas es perjudicial para el desarrollo del país, porque al final lo que está reflejando eso es amarrar muchas cosas, es hacer un programa de política pública. Pero para mí lo mejor es tener una Constitución minimalista, flexible y adaptable. Este texto es retroceder con respecto a lo que tenemos ahora.

¿Este proceso ve que tuvo el mismo problema que el anterior, que se quiso abordar muchos temas que son más de política pública más que de una Constitución?

El problema es que cuando hay un grupo elegido para desarrollar una Constitución, es muy tentador hacer la Constitución pensando en la coyuntura y eso, más aún, influido si eres mayoría, porque apruebas cosas con sesgo ideológico y basado en la coyuntura. Lo debería haber elaborado un grupo de expertos y después votamos si nos gusta o no. Cualquier órgano electo nos llevará una Constitución larga con muchas referencias a temas coyunturales y poco flexible. Imponiendo una política pública e incluso un programa de gobierno. Yo prefiero una Constitución desarrollada por expertos o bien quedarnos con la que tenemos.

¿Qué aspectos económicos le preocupan?

Eliminar las contribuciones de primera vivienda es absolutamente negativo, además de ser ultra regresivo. Es un buen impuesto que se aplica a la tierra, a los bienes inmuebles y por ello es menos distorsionador que el IVA, por ejemplo. Eliminar esa fuente de ingresos es extremadamente regresivo, y que afecta a las comunas más pobres y beneficio a las comunas y personas que viven en las comunas más ricas del país. Hay otra cosa muy peligrosa, que es la que dice sobre deducir impuestos a los gastos necesarios para la vida, cuidado y desarrollo de la persona y su familia. Eso generará una judicialización de los impuestos que tomará años en resolver. Le pone una traba a los temas fiscales que son extremadamente peligroso. Por eso votaré en contra claramente.

¿Ve que luego del 17 de diciembre más allá del resultado se cierra el debate?

Hay una cierta fatiga constitucional, las personas están cansadas del tema y por ello, no creo que vaya a ser inmediata esa dinámica, pero dentro de cinco años el tema puede surgir de nuevo, no es un cierre de largo plazo. No obstante, creo que se cierra más si se rechaza. Lo que sí hay que destacar es que es muy importante para el mejor funcionamiento del sistema político es la implementación de esta regla de que para tener representación parlamentaria se tenga que tener un 5% de votos a nivel nacional, que estaba en la propuesta de comité de expertos. De rechazarse este texto sería partidario de que se hiciera a través del Congreso e incorporarlo en la Constitución actual.

Usted que voto rechazo en el proceso anterior y ahora hará lo mismo. ¿Cuál es la gran similitud de estas propuestas considerando que son de signos políticos distintos?

Ambas tienen la característica que no se logró un acuerdo amplio, sino que fue un grupo de un sector que teniendo la capacidad de votar lo que quisiera pasaron sus preferencias por sobre los acuerdos amplios que representen a todos.