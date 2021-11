Google pierde la apelación a una multa de US$ 2.800 millones que la Unión Europea le impuso por anuncios de comparación de productos

El fallo del miércoles es una victoria para Margrethe Vestager (en la foto), vicepresidenta ejecutiva del brazo ejecutivo de la UE que lidera los esfuerzos para frenar las presuntas irregularidades cometidas por empresas como Google, Apple Inc. y el propietario de Facebook Meta Platforms Inc. En esta foto se puede ver a la vicepresidenta de la Comisión Europea hablando al comienzo de una reunión del Colegio de Comisionados en Berlaymont, en Bruselas, Bélgica, el 10 de noviembre del 2021. Stephanie Lecocq /Pool via REUTERS?