Impuesto a los súper ricos: oposición ingresará indicación con tributo al patrimonio y alza en la tasa para las grandes empresas

Mientras la expectación y preocupación del gobierno está puesto en el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, la iniciativa que busca fijar un impuesto a los “súper ricos” avanza silenciosamente y promete transformarse en otro problema legislativo para el gobierno.

La propuesta ha ido tomando fuerza e incluso ya se aprobó en general en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, instancia que mañana a las 15 horas lo revisará en particular.

Pero a diferencia de lo que había sido el debate anteriormente, ahora habrá dos propuestas sobre la mesa: la primera es la moción parlamentaria que presentó un grupo de diputados de oposición liderados por Camila Vallejo (PC) y que en resumen fija una tasa de 2,5% al patrimonio neto de las personas que tengan un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones, con el objetivo de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19. Y la segunda, una indicación que presentó el diputado Matías Walker junto a la bancada de la DC. Su propuesta busca aplicar un gravamen especial a los flujos a través de un impuesto a la renta, y no al patrimonio, pero además enfocado en las empresas y no en las personas.

Así, según detalló Walker, su indicación aumenta transitoriamente la tasa del Impuesto de Primera Categoría a las compañías con ingresos superiores a 1.000.000 de UF (US$41 millones), a un 30% para las utilidades que se perciban o devenguen durante el ejercicio 2021. Actualmente la tasa impositiva para las grandes empresas es de 27%.

Ante estas dos propuestas, los diputados que integran esa comisión comenzaron a fijar postura. En la oposición buscarán fusionar ambas ideas para llegar como un solo proyecto de ley, mientras que en el oficialismo, los legisladores se inclinan más por analizar la propuesta que sube el impuesto a las empresas.

El PS Marcos Ilabaca, presidente de la comisión de Constitución, afirma que le planteó a Vallejo y Walker llegar con una propuesta conjunta para no distraer el proceso de discusión, y por lo tanto, “estamos elaborando una indicación que estará suscrita tanto por ambos legisladores. Ambas iniciativas son complementarias”.

08 DE AGOSTO DE 2020/VALPARAISO La diputada Camila Vallejo, durante la sesion especial de la Camara de Diputados, citada para discutir el proyecto de ley de Migración y Extranjeria. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Y eso es lo que confirma la diputada Vallejo, quien comenta que “ya tenemos trabajada una indicación conjunta que plantea el impuesto al patrimonio con mejoras, y además el aumento en la tasa impositiva para las grandes empresas. A eso le sumaremos la eliminación de algunas exenciones”.

En la oposición poco a poco fue creciendo el consenso de que ambas ideas eran complementarias, puesto que avanzar sólo con la idea de Walker es “insuficiente”. Eso es lo que plantea el diputado Leonardo Soto (PS): “Proponer a cambio de este impuesto a las grandes fortunas un aumento en el gravamen a las empresas o el término de exenciones tributarias para enfrentar la ruina que está dejando el Covid, es un espejismo. La mayoría de las empresas están con escasas utilidades o decrecimiento. Si se quiere un aumento permanente de estos impuestos, estamos abiertos a ese debate, pero por separado del impuesto a las grandes fortunas”.

No obstante, añade que “quizás pudieran ser complementarias: un impuesto para el corto plazo y otra propuesta impositiva para el mediano y largo plazo. Estamos abiertos a ese debate”.

Para Walker lo importante es que “estos temas se debatan”, y por ello lamentó que a la fecha no exista ninguna propuesta de parte del gobierno para financiar una renta universal de emergencia.

04 DE OCTUBRE DEL 2020 COMISION DE CONSTITUCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DISCUTE Y VOTA SEGUNDO RETIRO DE PENSIONES. FOTO: DEDVI MISSENE

Y qué dice el oficialismo

En el bloque de gobierno el tema impositivo preocupa y, por ello, ya comenzaron a fijar posturar. Desde RN, el diputado Gonzalo Fuenzalida sostiene que “la propuesta del diputado Walker sigue la lógica del sistema tributario chileno, es decir, aplicar mayores tasas a quienes ganan más, esto es, al ingreso por el capital. Obviamente, que me inclino por esa propuesta”. Por ello, plantea que espera que “podamos, en la línea de la indicación del diputado Walker, avanzar hacia un diálogo y un trabajo con el Ejecutivo de cara a aprobar una reforma tributaria, pero, insisto, con el Ejecutivo sentado en la mesa”.

Pero en RN no se quedan solo con las iniciativas que están sobre la mesa, sino que también realizaron su propia propuesta sobre eliminación de exenciones tributarias, la cual será entregada a Hacienda.

En la UDI, el diputado Jorge Alessandri se mostró en contra de esta propuesta de aplicar un impuesto al patrimonio. “Las personas que ganan más tienen que pagar más impuestos. Pero no estamos de acuerdo con la fórmula planteada por el PC, ya que ha fracaso en todo el mundo. Está mal diseñada y no cumple con los estándares mínimos”. Si bien no fue tajante en cuanto a la propuesta de Walker, comenta que “todo impuesto a las ganancias es mejor que cualquier impuesto al patrimonio”.

El tema tributario históricamente ha sido analizado por la Comisión de Hacienda, sin embargo, eso esta vez no ocurrirá. Según explica Ilabaca al ser una reforma constitucional no requiere dar ese paso, sino que se irá director a la sala del hemiciclo.