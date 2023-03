Jack Mosa fuerza elección anticipada de directorio en Parque Arauco

Fue una de las disputas de negocios de la temporada 2021 de las juntas ordinarias de accionistas, pero que terminó finalmente en armisticio. Jack Mosa, accionista minoritario de Parque Arauco, pretendía instalar dos directores en la mesa de nueve integrantes, una jugada a la que la familia Said y sus aliados, controladores de la cadena, se opusieron. Finalmente, Jack Mosa eligió solo un representante, Paul Fontaine; las AFP otros dos; y los controladores, seis. Y contra lo que pretendía, finalmente él no se postuló.

La elección del directorio en 2021 era por un período de tres años. La renovación, así, toca en 2024. Pero Jack Mosa la anticipó. Esta semana el director electo con sus votos, Paul Fontaine, renunció a la mesa. Y la ley ordena que ante una renuncia de un director, el directorio debe ser renovado en la siguiente junta anual ordinaria de accionistas. Los votos volverán a contarse en la siguiente junta, aún sin fecha, pero que ocurrirá antes del último día de abril.

¿Por qué Jack Mosa volvió a la carga? Porque cambiaron en algo la relación de fuerzas en Parque Arauco. Principalmente las AFP. Si en abril de 2021, cuando se hizo la última elección de directorio, en conjunto tenían 13,38% y una inversión equivalente a US$ 194 millones, en dos años bajaron su presencia casi a la mitad. A enero de 2023, según información de la superintendencia de Pensiones, las AFP tenían el 7,69% de Parque Arauco, equivalentes a unos US$90,8 millones. Antes de los retiros de fondos de pensiones aprobados durante la pandemia, en junio de 2020, las AFP tenían 16,21%.

Con su nueva participación, las administradoras ya no podrán elegir dos directores y bajarían solo a uno. En abril de 2021 eligieron a Ana Holuigue, ex presidenta de TVN, y Ana María Orellana, también directora independiente de Enjoy.

Mosa, mientras, tenía un 13,32% en abril de 2021, un porcentaje que no habría variado en lo sustancial. En la página web de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, no se reportan movimientos de Mosa en los últimos dos años. Dada la disminución de las AFP, habrá un nuevo cupo que quedará disponible. Y Mosa pretendería postular a dos candidatos. Aunque aún no estaría resuelto, son varias las opciones. Una opción es que vuelva a postular Paul Fontaine, quien ha tenido buenas relaciones en el directorio de Parque Arauco, y presentar su propia candidatura, algo que generaba recelos en los controladores, dada la participación de Mosa en el negocio de centros comerciales en el sur del país, a través del grupo Passmar. Pasmar tiene seis malls en Puerto Montt, y en la Región de Los Lagos; y Parque Arauco opera 15 centros comerciales en Chile.

Mosa postuló un candidato por primera vez en 2019, cuando tenía cerca de un 8%, pero fue otro independiente, Fernando Massú. Nunca ha postulado él mismo.

El intento de Mosa por conseguir dos asientos en Parque Arauco chocará con los controladores, que podrían intentar conseguir un séptimo director y bloquear a su socio minoritario.

Los controladores

En abril de 2021, la familia Said Somavía junto a la familia Eluchans y Orlando Sáenz controlaban el 25,47% de Parque Arauco a través de Inmobiliaria Atlantis, pero con apoyos de terceros habían conseguido históricamente acercarse al 40% y asegurar cinco directores.

Ese año eligieron a Salvador Said Somavía, Rodrigo Muñoz (gerente general de su family office), Orlando Sáenz, José Domingo Eluchans y Rafael Aldunate, ingeniero comercial que antes fue director independiente de la misma empresa. A ellos se sumó Guillermo Said Yarur, quien no forma parte del grupo de control, pero es un aliado de los Said Somavía. En la elección de 2021, Mosa entregó parte de sus votos para la elección de Gonzalo Said.

La estructura de control fue reordenada en 2022. Los socios deshicieron su alianza vía Inmobiliaria Atlantis y entregaron las participaciones accionarias a cada familia directamente. Luego, los tres grupos firmaron un nuevo pacto de actuación conjunta sobre acciones que representan el mismo 25,472% de Parque Arauco, pero en forma directa. Tras el cambio de 2022, los Said Somavía accedieron directamente a 17,53% y siguieron siendo el mayor accionista de Parque Arauco. La familia Sáenz firmó el pacto con un 4,63% de la operadora de centros comerciales con operaciones en Chile, Perú y Colombia. Y la familia Eluchans conservó un 3,30% de Parque Arauco.