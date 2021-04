La plataforma ciudadana que se organizó en defensa del Banco Central autónomo

En medio de la discusión constituyente y tras algunas voces que han puesto en duda la actual autonomía del Banco Central que data desde el regreso de la democracia, se inició una causa ciudadana que busca poner en el tapete su importancia y defender su actual institucionalidad.

En marzo se lanzó Banco Central Autónomo (bc-autonomo.cl), una plataforma impulsada por tres ingenieros civiles: Andrés Larraín, Gonzalo Oyanedel y Fernando Irarrázaval, cuyo equipo ha ido creciendo rápidamente y en la actualidad cuenta con profesionales de distintas áreas y con un consejo consultivo que integran el expresidente del instituto emisor, Vittorio Corbo; la exministra del TDLC, Andrea Butelmann; el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; la periodista Mercedes Ducci; la expresidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, y el académico Jaime Gallegos. E incluso ya cuentan con su propia mascota: “Autonomito” (en la foto principal de esta nota).

Sobre el equipo, se señala que “todos los miembros de la organización de esta causa somos independientes, no militamos en partido alguno. Además, hemos hecho el compromiso de no participar activamente en alguna campaña de 2021, de forma tal de no desvirtuar la causa, mantener su independencia y dar las garantías al respecto”.

“Si uno se duerme en los laureles y ningunea una posición opuesta porque hoy no es mayoritaria, esa mayoría se puede perder”, indica Larraín, uno de los fundadores de la iniciativa, quien agrega que la autonomía del Banco Central “tiene todos los respaldos teóricos y de resultados en la práctica. Es una figura exitosa, con altos grados de credibilidad. Es más, es incluso una institucionalidad replicable”.

La organización tiene dos focos, señala Larraín, el primero y más inmediato, es respecto a la discusión constituyente, y el segundo es uno de más largo plazo, que tiene como objetivo informar a la ciudadanía respecto del rol y la relevancia del instituto emisor.

Recuerda que algunos candidatos a constituyentes ya han planteado ideas que atentan contra la autonomía del Banco Central, como herramientas para hacer más simple la remoción de consejeros. “Si esa remoción queda al libre albedrío del Parlamento, simplemente porque no les gustó una decisión de política monetaria, entonces el Banco Centra, en la práctica, deja de ser autónomo”, alerta.

También, plantean que la autonomía de la autoridad monetaria “no es un dogma, tiene base teórica y empírica y, segundo, no es neoliberal. Cualquier socialdemocracia moderna que se digne de tal va a promover un Banco Central autónomo”.

En qué están

Esta organización está actualmente juntando testimonios en su página web sobre la importancia que tiene la autonomía del Banco Central, no solo desde el mundo económico -destacan-, además están haciendo charlas en universidades y organizando eventos con centros de estudios.

Además, están haciendo un censo entre los candidatos a constituyentes sobre su posición respecto de esta materia, el cual pretenden dar a conocer antes de las elecciones de mediados de mayo.