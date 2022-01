La pugna ya no es sólo por celulares: WOM demanda a Entel por competencia desleal y lo acusa de vulnerar sus plataformas de negocio de TV

El negocio de la televisión por streaming mantiene nuevamente enfrentados a Wom con uno de sus principales competidores, Entel.

A fines del año pasado, la compañía liderada por Christopher Laska interpuso una demanda contra la firma de telecomunicaciones. Los acusó de competencia desleal. Según se lee en la acción judicial -que es tramitada en el 21 Juzgado Civil de Santiago-, Wom acusa a Entel de intervenir sin autorización la plataforma FIGMA de Wom, accediendo a información de uno de los proyectos que a esa fecha mantenía en absoluta reserva: Wom TV.

“La presente demanda da cuenta de una actuación ilícita de Entel constitutiva de actos de competencia desleal, en virtud de la cual un ejecutivo de Entel vulneró el acceso a la plataforma colaborativa de trabajo utilizada por WOM denominada Figma y, en un afán por obtener ventajas competitivas indebidas a costa de nuestra representada, descargó, examinó pormenorizadamente y estaría utilizando en su producto Entel TV diversos archivos confidenciales críticos para el desarrollo del proyecto WOM OTT-TV”, señala el documento.

La compañía acusa que, a fines de 2020, la administradora de la cuenta de WOM en Figma, al revisar la actividad del software, se percató que una persona con correo Entel había ingresado como invitada a ella. Se advirtió la intromisión, se analizó el historial de este usuario y concluyeron que había revisado el proyecto WOM OTT-TV –por un lapso de un mes, de manera casi diaria-, donde estaba todo el detalle de este nuevo negocio. Hoy, este hecho es fruto de una querella criminal por espionaje informático que interpuso WOM hace un año. “A diferencia de la sede penal, en la cual serán las personas naturales quienes deberán responder por esta circunstancia, en sede civil es plenamente posible que Entel, vía un dependiente de su empresa, haya adquirido ilegítimamente la información correspondiente”, se lee en la demanda.

Entel negó a Pulso todas las acusaciones. “Como empresa descartamos de plano las acciones con las que se pretende involucrarnos en esta acción legal. Esta, además, no aporta ningún antecedente adicional en relación a la infundada querella interpuesta hace ya un año por un supuesto espionaje informático en una plataforma virtual de la competencia”. Añadieron: “Nuestra compañía cuenta con estrictas políticas y procedimientos para cautelar la probidad, así como con un Modelo de Cumplimiento de Libre Competencia, que prohíben terminantemente y sancionan toda conducta contraria a las mismas, lo que quedará debidamente demostrado ante Tribunales”.

La preparación de WOM TV

En el 2018, WOM empezó a idear WOM TV, un sistema de TV pago vía streaming. Destacan que tal servicio tiene ciertas particularidades: una configuración flexible que permite seleccionar de manera personalizada la parrilla de proveedores de contenidos, además de incorporar el servicio de TV tradicional, con las aplicaciones de TV Over The Top. WOM TV fue lanzada en noviembre en un plan piloto en la Región Metropolitana.

“Cada una de las distintas fases de desarrollo del proyecto que desembocó en WOM TV fueron cuidadosamente estudiadas, trabajadas y perfeccionadas por sus colaboradores, con la intención de resguardar su filtración a terceros”, sostiene la demanda. Wom asegura que su producto sería el servicio sería líder del mercado, por lo que todo se debía mantener bajo absoluta reserva y, por ello, consideró trabajar exclusivamente a través de una plataforma de trabajo de acceso restringido denominada Figma.

“Sin embargo, en el curso de sus actividades se percató que su competidor directo, Entel, por vías que se desconocen, pero que aún se encuentran bajo investigación, actuando de forma absolutamente contraria a la buena fe y buenas costumbres mercantiles, accedió sin su autorización a la plataforma”, destacan. “La finalidad con la que lo hizo es manifiesta: se realizó con el propósito de entender cuál era la amenaza competitiva del producto realizado por WOM”, agregan.

La demandante asegura que, en paralelo, Entel había lanzado Entel TV, que operaría como un streaming tradicional: “Imponiendo una abultada grilla de canales de TV sintonizados mediante Internet, a cambio de una suscripción mensual relevante y sin ningún valor agregado adicional”, dicen.

Afirman que en 2021 y tras tener la información de WOM, Entel reformuló su oferta y, en la práctica, desarrolló un producto esencialmente similar al que planificaba su competidor. “Durante el segundo semestre del año 2021, con información comercial de Wom sobre sus fechas de lanzamiento, de manera apresurada y por momentos desprolija, Entel intentó lanzar un producto esencialmente similar al de Wom, antes que nuestra representada lo hiciera”.

La demanda asegura que ambos productos usan el mismo sistema operativo (Android TV), hardware similares (STB Amlogic s905), funcionan con un plan base y la posibilidad de contratar planes adicionales de plataformas y presentan la posibilidad de pagar suscripciones a aplicaciones a través de una boleta unificada.

“Así las cosas, no queda duda que las conductas de competencia desleal recayeron sobre información confidencial y sensible desde un punto de vista comercial para Wom, en la medida que la propuesta de valor rupturista de nuestra representada ofrece una serie de ventajas competitivas que podrían ser replicadas por Entel para mejorar su plataforma Entel TV a costo cero”, dicen. Añaden: “Wom no puede entender ni va a aceptar que Entel pretenda incurrir en este tipo de tácticas desesperadas, como respuesta al sostenido crecimiento de mi representada en el mercado”.

En la acción judicial la firma asegura que estos hechos ya han causado un perjuicio económico a la compañía, pero su cuantía y monto específico está reservada para la acción de perjuicios que -sostienen- vendría posteriormente.

Investigación interna en Entel

Hace un año, Entel cuando estalló la querella por espionaje informática, la compañía ordenó el inicio de una investigación interna para descartar empíricamente los hechos denunciados, sus peritajes revelaron que esas acusaciones no existían. “Ni Entel PCS, ni ninguno de sus colaboradores han tenido acceso a la cuenta de Wom en la plataforma Figma”, subrayaron en la contestación de la demanda, ingresada el lunes. “Este solo antecedente es suficiente para rechazar tanto la demanda principal como la subsidiaria”, subrayaron.

Aún más, explicaron que habría sido el descuido de un colaborador de Wom el que habría hecho que una dirección de correo Entel hubiese sido invitada a la plataforma, lo que, no obstante, no tuvo como resultado que alguno de sus trabajadores accediera.

Tal es así que subrayan que Entel TV se lanzó en septiembre de 2020, más de un año antes que WOM TV. “Entel PCS no ha incurrido en la conducta que WOM alega y, en todo caso, la información que cataloga como supuesto ‘secreto empresarial’ se encontraba públicamente disponible y, en parte, debido a su negligencia. En suma, esta acción también es improcedente”, remarcan.

Ayer, a las 9:07 horas, ambas partes fueron llamadas a conciliación. La audiencia terminó a las 9:10. No hubo acercamientos.