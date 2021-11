Las Big Tech buscan su próxima fortuna en el metaverso

Las apuestas que la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. y otras están haciendo en el metaverso, reflejan una creciente creencia de que el emergente reino virtual desbloqueará importantes cantidades de dólares en el mundo real.

El metaverso sigue siendo más aspiracional que real, y sus mayores partidarios no esperan que se desarrolle rápidamente. Sin embargo, ven una variedad de posibilidades, desde vender el hardware y software necesarios para acceder al metaverso, hasta vender bienes, servicios y anuncios virtuales dentro del mundo digital.

Empresas grandes y pequeñas han comenzado a esbozar planes comerciales para el metaverso. Microsoft dijo la semana pasada que lanzaría herramientas de software alrededor del metaverso en los próximos meses, con los precios aún por revelarse. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, también manifestó la semana pasada que a medida que la compañía trabaja en el metaverso, buscará formas de ayudar a los creadores a ganar dinero, aprovechando potencialmente un fondo de US$ 1.000 millones que el gigante de las redes sociales ya ha establecido.

Para los líderes tecnológicos, el metaverso está emergiendo como un cambio generacional en cómo se desarrollarán las interacciones digitales y el comercio. Los partidarios del metaverso dicen que el nuevo mundo digital tendrá un efecto profundo en la vida cotidiana, como la aparición de Internet o del iPhone.

“Cuando hablamos del metaverso, estamos describiendo tanto una nueva plataforma como un nuevo tipo de aplicación, similar a cómo hablamos sobre la web y los sitios web a principios de los años 90″, afirmó el CEO de Microsoft, Satya Nadella, mientras lanzaba las nuevas herramientas de la empresa para el mundo digital. Estas incluyen una capacidad más amplia para que, a partir del próximo año, los usuarios de Teams, el software de colaboración en el lugar de trabajo de Microsoft, se unan a reuniones utilizando avatares personalizados, la representación digital de una persona.

El mundo digital ofrece nuevas formas de comprar que deberían estimular las ventas, dicen los analistas. “Creo que la capacidad de comercio será una locura, porque verás estos productos que son virtuales y, en lugar de mirar imágenes, podrás girar objetos, mirarlos y probarte diferentes cosas”, indicó Brent Thill, un analista que cubre el sector tecnológico en el banco de inversión Jefferies.

Los analistas dicen que es difícil, en esta etapa inicial, estimar el tamaño de la probable economía del metaverso. Sin embargo, uno señaló los más de US$ 80.000 millones que ya se gastan anualmente en bienes virtuales de videojuegos como un indicador de cuánto negocio se podría generar en el mundo virtual.

En este momento, las oportunidades de hacer dinero están relacionadas, en gran medida, con el establecimiento de la infraestructura para los reinos online.

Meta está vendiendo sus cascos de realidad virtual Oculus por US$ 299 y dijo que está trabajando en dispositivos de realidad aumentada. Snap Inc. vende un par de lentes de realidad aumentada por US$ 380. Microsoft vende sus cascos holográficios HoloLens, destinados a usuarios empresariales, y el más barato cuesta US$ 2.975. El Ejército de los Estados Unidos se encuentra entre sus clientes.

Se espera que el mercado global de equipos de realidad aumentada y virtual crezca más de 50% este año, alcanzando un total de 9 millones de unidades enviadas, según datos de International Data Corp. (IDC). Para 2025, los envíos podrían llegar a 28,7 millones de unidades, según dice IDC.

La empresa de chips gráficos Nvidia Corp. está lanzando un software al que llama Omniverse Enterprise, que ofrece herramientas de colaboración y simulación por suscripción. La empresa considera que la suite es fundamental para crear y conectar mundos virtuales, y temprano este martes introdujo nuevas herramientas, incluida una para crear avatares interactivos de inteligencia artificial.

“Estoy bastante seguro de que en este punto Omniverse o el metaverso va a ser una nueva economía que será más grande que nuestra economía actual”, aseguró el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en la más reciente conference call con inversionistas de la compañía.

La directora ejecutiva de Advanced Micro Devices Inc., Lisa Su Monday, dijo que Meta ha seleccionado los chips de su empresa para usarlos en su nube como parte de la expansión del centro de datos de la empresa.

Las empresas de videojuegos Roblox Corp. y Epic Games, que produce “Fortnite”, han organizado conciertos virtuales y otras experiencias inmersivas en sus plataformas. Hasta ahora, los eventos han sido gratuitos, pero los asistentes pueden comprar artículos virtuales relacionados.

Otras empresas también se han sumado al concepto del metaverso. La consultora Accenture PLC sostuvo el mes pasado que había comprado 60.000 cascos Oculus para capacitar a nuevos empleados. Nike Inc. presentó solicitudes de marca y producto registrado el mes pasado indicando que quiere vender versiones digitales de su mercancía en mundos online.

Se espera que la publicidad digital, que explotó en la era de las redes sociales y ha sido la columna vertebral de las ganancias de Meta, migre al metaverso. Algunos anunciantes están experimentando con universos digitales de tipo metaverso, como el de Roblox, en un esfuerzo por generar reconocimiento de marca, pero aún no han podido usar la plataforma para vender bienes físicos.

El anuncio de Meta sobre el mundo online puede inspirar a algunas marcas a experimentar con la realidad virtual y aumentada e imaginar formas creativas de aparecer en lugares que ya han establecido comunidades virtuales, afirmó Brian Wieser, presidente global de inteligencia empresarial en GroupM de WPP PLC.

Zuckerberg, quien se ha convertido en uno de los partidarios más abiertos del metaverso, dijo que el nuevo reino online no estaría controlado por una sola empresa. Zuckerberg durante años ha indicado que Apple Inc. y sus políticas de App Store tienen demasiada influencia sobre el negocio de la empresa de redes sociales.

“He llegado a creer que la falta de opciones y las altas tarifas están sofocando la innovación, impidiendo que la gente construya cosas nuevas y frenando toda la economía del Internet”, afirmó en un evento la semana pasada, donde detalló los planes de su compañía para construir el metaverso.

Apple ha defendido las tarifas de la App Store como justas y similares a las de otros mercados digitales. El fabricante de iPhone también está trabajando en un visor de realidad aumentada para los consumidores, que los analistas esperan llegue al mercado el próximo año, y la compañía tiene planes para los lentes AR (o lentes de realidad aumentada) .

Hay escépticos de que el metaverso alterará fundamentalmente la forma en que se llevan a cabo los negocios, señalando iteraciones anteriores —como Second Life en los 2000— que estimularon emoción antes de desvanecerse.

En algún momento, los negocios se llevarán a cabo en el metaverso, dijo Mark Raskino, miembro de la firma de investigación Gartner Inc., en una publicación de blog. “Pero no sucederá en la década del 2020. Probablemente no suceda en la década del 2030″, aseguró.

La construcción del metaverso conlleva altos costos iniciales. Meta dijo que vería un impacto de US$ 10.000 millones en sus costos operativos debido a sus esfuerzos para el metaverso. La compañía también ha dicho que espera aumentar los gastos de capital en elementos como infraestructura de red y centros de datos en casi un 80% el próximo año.

“Sin embargo, nuestra esperanza es que si todos trabajamos en ello, en la próxima década el metaverso llegará a 1.000 millones de personas, albergará cientos de miles de millones de dólares en comercio digital y respaldará trabajos para millones de creadores y desarrolladores”, sentenció Zuckerberg en el evento de la semana pasada.

—Alexandra Bruell contribuyó a este artículo.