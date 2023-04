Las oportunidades para los chilenos que viajan a Argentina tras la fuerte depreciación de la moneda trasandina

Las cifras de vuelos y los comentarios en la industria son claros en señalar que Argentina es uno de los destinos favoritos de viajes de los chilenos. De hecho, en el primer trimestre de este año los vuelos internacionales subieron un 72% y el principal destino fue, precisamente, el país al otro lado de la cordillera, según evidenciaron las últimas cifras de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).

Un atractivo que en el último tiempo ha crecido por la caída en el valor de la moneda argentina, que hace que el rendimiento de los dólares que llevan quienes viajan desde Chile aumente. Y la presente semana dicho escenario se ha acrecentado, con una nueva y profunda depreciación en el vecino país.

Según Renta4, el tipo de cambio en el mercado argentino ha subido $100 desde el lunes 17 de abril hasta este martes 25 de abril, pasando de $400 a $495 (venta) y $490 (compra) en el mercado informal o dólar blue. Mientras que el dólar oficial es de $226,5 (venta) y $218,5 (compra).

Esto, en un contexto de incertidumbre política a seis meses de elecciones presidenciales y de tensiones económicas, agravadas por una histórica sequía que impactará las exportaciones de un líder mundial vendedor de granos, según explicó Reuters.

“La política cambiaria actual es insostenible”, dijo Ted Pincus del fondo de cobertura con sede en Suiza Mangart Capital a la agencia de noticias. “Argentina está retrasando una devaluación inevitable y desperdiciando recursos preciosos en el proceso”, agregó.

En este escenario, la ventaja del cambio para quienes viajan desde Chile, obviamente es mayor si la conversión se realiza en el mercado informal, versus el dólar oficial, pero también si se envía dinero por Western Union para retirar a la llegada de Argentina, o se usan tarjetas de crédito que operan con un cambio más favorable.

“La tendencia seguirá siendo al alza considerando que la inflación de marzo en Argentina fue de un 7,7% mensual y un 104,3% anual. Por lo tanto, lo importante es analizar si el dólar blue sube más que la inflación, porque si es así, efectivamente se beneficia una persona en Chile que lleva dólares”, apunta el gerente de estudios de Renta4, Guillermo Araya.

En tanto, algunos van más allá de aprovechar esta oportunidad y ven atractivo ir a estudiar al país vecino.

“Vas a estudiar gratis y alquilas un departamento a las tres cuartas partes del precio. Hasta la educación se transforma también en una potencial oportunidad para los países limítrofes”, comentó el argentino y académico de la Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Guillermo Bilancio, señalando que no ve que el problema de Argentina se solucione en el corto plazo.

Además, Bilancio destaca que las localidades como Buenos Aires, Mendoza y Bariloche no reflejan el deterioro del país en la experiencia de los turistas: “En Buenos Aires vas a seguir viendo lo mismo, vas a seguir viendo la tendencia en el diseño de la ropa y vas a ir a comer a lugares sofisticados, pagando un poco menos (que en comparación con Chile)”.

Pero la mayor demanda por ir al vecino país ha repercutido en el valor de los pasajes de avión desde Santiago hacia Buenos Aires. Según muestra el comparador de Google, los precios para viajar este fin de semana largo se encuentran en un rango alto, con su menor precio, en una tarifa básica, de $545 mil pesos, y en algunos casos llegando al millón de pesos. No obstante, también se debe considerar el factor de comprar un pasaje encima de una fecha de viaje, ya que para el próximo fin de semana el pasaje ronda los $210 mil, un valor estándar.

“En la actualidad, el mix de destinos es bastante similar a tiempos anteriores a pandemia, donde los destinos preferidos por los chilenos siguen siendo El Caribe (Cancún - Punta Cana - Aruba), Sudamérica (Río de Janeiro, Buenos Aires, Colombia y Perú) y Europa (Madrid, Barcelona, París, Roma y Berlín)”, explicó la gerenta de marketing de Cocha, Daiana Mediña, ante los comportamientos que ven de los viajeros durante el último tiempo.

Por otro lado, el gerente de marketing y alianzas de Viajes Falabella, Pedro Escobedo, resaltó que “Argentina, en especial Buenos Aires y Mendoza, son de las ciudades más buscadas por los chilenos y hoy son muy convenientes de visitar por el tipo de cambio. Estas semanas se ha visto un aumento en la búsqueda de vuelos a las ciudades de Argentina. Si comparamos las búsquedas a Buenos Aires desde el inicio del 2023 a la fecha, estas tuvieron un aumento del 42%”.

“Hemos visto que producto de la conveniencia del tipo de cambio, hemos tenido un alza significativa en la demanda a nuestros destinos de Argentina (Bariloche, Mendoza y Buenos Aires) (...) Si analizamos Buenos Aires, por ejemplo, desde enero a la fecha hemos trasladado a más de 107 mil personas a Aeroparque y Ezeiza, lo que representa un crecimiento de 89% en comparación con igual periodo del año 2022″, sostuvo el gerente de ventas de SKY, Jaime Fernández, quien también destacó el buen desempeño de nueva ruta a Bariloche.

El argentino y académico del Instituto de Economía UC, David Kohn, estima que se debe celebrar que las personas viajen al país vecino: “Para Argentina es bueno que vaya turismo en este momento. Lo que más necesitan es que entren dólares. Entonces, es una buena oportunidad para Argentina aprovechar eso”.

Mientras que, Bilancio, matiza que “si no hay inversión real, retorno real de capitales, si los grandes exportadores no se ponen las pilas en liquidar las divisas, este tipo de situaciones del turismo y pequeñas oportunidades no mueven la aguja”, y agrega que se debe garantizar la estabilidad política.

En tanto, el economista de la UC advierte los efectos adversos de esta situación, en el sentido que para las personas en Argentina es muy costoso venir a Chile: “Chile está caro en términos reales (...) para un turista es caro venir. Eso tiene ciclos, pero hoy es caro para un argentino sobre todo por la situación que está pasando en Argentina”. Kohn también agrega el caso de que en el país vecino los productos importados, como la tecnología, son caros tanto para los locales como para los turistas.