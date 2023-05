Las retribuciones de los CEO cayeron bruscamente en 2022, el primer descenso en una década

Los premios en acciones que Elon Musk obtuvo por dirigir Tesla perdieron casi US$ 10.000 millones de valor el año pasado. Las caídas de las acciones borraron US$ 237 millones en compensaciones para el jefe de Expedia y unos US$ 149 millones para el director ejecutivo de Amazon.com, Andy Jassy.

En el lado opuesto, un paquete salarial valorado inicialmente en unos US$ 7 millones para Leonard Schleifer, jefe de Regeneron Pharmaceuticals, valía casi US$ 100 millones a finales de año. La retribución del director ejecutivo de T-Mobile, Michael Sievert, originalmente de unos US$ 29 millones, casi se triplicó. El sueldo de la jefa de Occidental Petroleum, Vicki Hollub, se cuadruplicó, pasando de US$ 15 millones a unos US$ 60 millones.

Por primera vez este año, las empresas están contabilizando las ganancias y pérdidas de las asignaciones en acciones que constituyen gran parte de los paquetes salariales de los directores ejecutivos. Históricamente, las empresas han informado de la retribución de los ejecutivos tal y como se valoró en el momento de recibirla. La nueva medida, denominada “remuneración realmente pagada” en virtud de las normas de la Comisión de Bolsa y Valores, está diseñada para ir más allá de las instantáneas que los inversores han tenido en cuenta durante años.

Las cifras muestran que en 2022 cerca de dos tercios de los altos ejecutivos de las empresas del S&P 500 acabaron el año con paquetes salariales inferiores a los que se les concedieron, al menos sobre el papel. Alrededor de 140 directores ejecutivos ganaron más dinero de lo previsto, y en 46 empresas los CEO terminaron con al menos el doble de lo que los consejos tenían previsto pagarles para el año, según un análisis del Wall Street Journal de los datos de MyLogIQ.

Las últimas revelaciones, que muestran la nueva medida de retribución para los tres años más recientes, ponen de relieve hasta qué punto la retribución de los CEO puede fluctuar con las mareas del mercado y otros factores, algo que los ejecutivos entienden perfectamente, dicen los expertos en retribución.

Tesla ha reportado US$0 como compensación total para Musk desde al menos 2020. La pérdida de valor de US$ 9.700 millones procede de un premio por resultados de 2018 distribuido a lo largo de un periodo de 10 años. La caída en el valor para el CEO de Expedia, Peter Kern, proviene de premios de acciones de 2021 por valor de unos US$ 295 millones que continuarán devengándose hasta al menos 2026. Andy Jassy recibió premios en acciones en 2021 por valor de US$ 212 millones que seguirán devengándose hasta 2031.

Expedia, Amazon y T-Mobile se rehusaron a hacer comentarios. Tesla y Occidental Petroleum tampoco hicieron comentarios.

La nueva medida también muestra cómo cambia la clasificación tradicional de la remuneración de los CEO una vez que se incorporan los rendimientos del mercado. Según la medición tradicional, los CEO mejor pagados dirigían gigantes tecnológicos como Apple y Alphabet. Con el nuevo método, esos nombres fueron eclipsados por varias empresas energéticas, como Exxon Mobil y Chevron, cuyos precios de las acciones subieron en 2022.

En 2022, según la medición tradicional, alrededor del 70% de la retribución de los CEO se concedía en forma de acciones o de opciones sobre acciones, que suelen devengarse a lo largo de varios años. Para los 25 CEO mejor pagados -cada uno de cuyos paquetes superaba los US$ 31 millones- las acciones representaban una mediana del 77% de su retribución total.

En conjunto, el paquete salarial promedio de los CEO del S&P 500 descendió a US$ 14,5 millones en 2022, frente al récord de US$ 14,7 millones del año anterior, con una compensación promedio en efectivo de US$ 3,7 millones. Este descenso marca la primera vez en una década que la remuneración de los altos ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses no alcanza nuevos máximos.

El rendimiento también disminuyó en 2022, con cerca de dos tercios de las empresas registrando rendimientos negativos para los accionistas, con un promedio negativo del 9,2%. Incluso en las 137 empresas que obtuvieron resultados positivos, el rendimiento se redujo a un promedio del 16,6%, frente a un promedio global del 30% en 2021.

A pesar de la reducción de la retribución global en comparación con 2021, cerca de la mitad de los directores ejecutivos obtuvieron un aumento, con un promedio del 11,4%. El análisis del Journal utiliza las cifras salariales y el valor de las adjudicaciones de acciones tal y como lo comunican las empresas en sus declaraciones de valores, normalmente antes de las ganancias o disminuciones derivadas de la actividad del mercado o los multiplicadores de rendimiento.

He aquí un vistazo a los directores ejecutivos del S&P 500 con los mayores y menores paquetes salariales en 2022, así como a los ejecutivos que más perdieron y ganaron tras calcular las ganancias y pérdidas de sus adjudicaciones en acciones; y a aquellos directores ejecutivos cuyas empresas ofrecieron los mejores y peores rendimientos a los accionistas.

El jefe de Alphabet, Sundar Pichai, encabezó la lista con un paquete salarial valorado en unos US$ 226 millones según la medida tradicional. El salario de Pichai, calculado según las nuevas normas, se acerca más a los US$ 115,8 millones, según los archivos de la empresa. El valor de las acciones de la compañía en el momento en que Pichai recibió sus premios era inferior al que tenía cuando fue aprobado por el consejo, lo que supone una caída de unos US$ 110 millones para el líder de Google y YouTube.

Michael Rapino, director ejecutivo de Live Nation Entertainment, ganó una prima de firma de US$ 6 millones por ampliar su contrato el año pasado y recibió una recompensa en acciones de US$ 117 millones en 2022 que seguirá devengándose hasta 2027, para una compensación total de US$ 139 millones según la medida tradicional. El propietario de Ticketmaster informó de que Rapino ganó alrededor de US$ 35,6 millones después de tener en cuenta el valor de sus premios en acciones bajo la nueva regla.

Alphabet se rehusó a hacer comentarios. Tras la publicación de este artículo, Live Nation dijo que la renovación del contrato de Rapino sólo se concederá si la empresa alcanza objetivos de crecimiento agresivos, y que las acciones tendrán que más que duplicarse en cinco años para desbloquear el valor total del paquete.

De las 28 mujeres que dirigieron empresas del S&P 500 durante todo el año 2022, frente a las 24 de 2021, sólo la jefa de Accenture, Julie Sweet, se coló entre las 25 primeras en términos de remuneración. El paquete de Sweet estaba valorado en US$ 33,7 millones, incluidos US$ 25,5 millones en acciones. Accenture no quiso hacer comentarios.

Dieciséis directores ejecutivos incluidos en el análisis del Journal recibieron una remuneración inferior a US$ 5 millones, aproximadamente la misma que en 2021. Esto incluye a CEO como Musk y Warren Buffett de Berkshire Hathaway, con participaciones en sus empresas que los hacen entre las personas más ricas del mundo.

El director ejecutivo del fabricante de videojuegos Activision Blizzard, Bobby Kotick, recibió unos US$ 179.000 en 2022, pero en 2020 había recibido un paquete valorado en US$ 154,6 millones. El director ejecutivo de Expedia, Peter Kern, recibió US$ 1 millón en 2022, pero tenía uno de los mayores paquetes salariales de 2021 entre las empresas del S&P 500, valorado en unos US$ 296 millones en ese momento.

Con el nuevo método, el paquete retributivo de Schleifer, de Regeneron, fue el que más se revalorizó, pasando de US$ 7 millones de dólares a casi US$ 100 millones. Una representante de la farmacéutica indicó que la mayor parte de las participaciones en la remuneración de Schleifer seguirán devengándose al menos hasta 2028 y que el precio de las acciones había aumentado considerablemente en la última década gracias a los nuevos medicamentos que ha desarrollado la empresa.