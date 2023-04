Los bancos se apoyaron en un prestamista poco conocido en marzo mientras los clientes huían

Los bancos están recurriendo a un oscuro prestamista vinculado al gobierno para apuntalar sus balances tras el periodo más agitado del sector en años.

El sistema del Federal Home Loan Bank -creado durante la Gran Depresión para ayudar a promover los préstamos hipotecarios y ahora una fuente de liquidez para los bancos de todo tipo- emitió un récord de US$ 495.000 millones de deuda en marzo para financiar los préstamos, que se llaman anticipos, dijo la Oficina de Finanzas del sistema. Los bancos aumentaron el endeudamiento ese mes cuando los clientes retiraron sus depósitos y los inversores entraron en pánico ante las quiebras que pusieron en entredicho la estabilidad del sistema financiero estadounidense.

Charles Schwab Corp., una firma de corretaje cuyas operaciones bancarias experimentaron importantes retiradas, reveló el lunes que tenía US$ 46.000 millones en anticipos del FHLB en el primer trimestre, frente a los 12.000 millones del trimestre anterior y los cero del año anterior. Se espera que otros bancos también hagan públicos sus anticipos en las próximas semanas.

Los 11 bancos de crédito hipotecario patrocinados por el gobierno han sido objeto de escrutinio en las últimas semanas porque Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate Capital Corp. les prestaron miles de millones. Todos estos bancos quebraron en marzo en una impresionante serie de colapsos. Los críticos afirman que los bancos de crédito hipotecario han ido más allá de su misión de apoyo a la vivienda y que los cierres demuestran que a veces apuntalan a bancos que no son estables.

Los responsables del FHLB afirman que el sistema ayuda a los bancos a financiar préstamos hipotecarios y a apoyar a las comunidades, y afirman que la concesión de préstamos adquiere mayor importancia en tiempos de crisis financiera.

“Los FHLBank fueron una fuerza tranquilizadora durante las recientes tensiones del mercado al proporcionar una liquidez vital que ayudó a estabilizar la economía estadounidense”, declaró Teresa Bryce Bazemore, presidenta y directora ejecutiva del FHLB de San Francisco, que concedió préstamos a SVB y Silvergate.

Ryan Donovan, presidente y director ejecutivo del Consejo de Bancos Federales de Préstamos Hipotecarios, un grupo comercial que representa a los bancos, dijo que los reguladores han apoyado históricamente los préstamos de los FHLB a los bancos en dificultades como una forma de ayudar a gestionar cualquier quiebra. Dijo que los bancos de préstamos hipotecarios “tienen en cuenta tanto la solvencia de un miembro como la calidad y el valor de los activos pignorados como garantía para garantizar la prudencia de los préstamos a los miembros”.

Los bancos de crédito a la vivienda son propiedad de sus instituciones miembros, que obtienen dividendos. Los bancos dejan garantías, como hipotecas, en los FHLB a cambio de líneas de crédito.

Aunque son entidades separadas, los bancos son responsables solidarios de las ofertas de deuda de los demás. Eso significa que si un banco quebrara, los demás serían responsables de pagar a los tenedores de bonos. Los bancos nunca han registrado una pérdida crediticia en sus 90 años de historia.

Los bancos, regulados por la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, pueden pedir prestado y prestar a tasas relativamente bajas.

Aun así, el dinero es más caro para los bancos que los depósitos de los consumidores. Las tasas actuales de los anticipos del FHLB suelen oscilar entre el 4% y el 5%. La cuenta de ahorro típica paga un 0,37%, según la Federal Deposit Insurance Corp.

Schwab dijo que el mayor costo de la financiamiento del FHLB afectaría a los ingresos y los beneficios. “Son limitados y temporales”, dijo el director financiero Peter Crawford sobre los anticipos de la correduría. “Esto no es algo que vaya a formar parte de nuestro panorama financiero a largo plazo, y sin duda los pagaremos tan rápido como podamos”.

Los anticipos del FHLB a los bancos alcanzaron un récord tras la crisis financiera de unos US$ 820.000 millones a finales de 2022, según datos de la Reserva Federal y el FHLB. SVB, Silvergate y First Republic Bank -que recibió una inyección de depósitos de US$ 30.000 millones de los mayores bancos estadounidenses el mes pasado ante la huida de clientes- se encontraban entre los principales prestatarios del FHLB de San Francisco a finales de 2022.

Cornelius Hurley, catedrático de Derecho de la Universidad de Boston y exdirector del Federal Home Loan Bank de Boston, dijo que el hecho de que SVB, Signature y Silvergate aumentaran sus préstamos al FHLB el año pasado debería haber sido una señal de que estaban en apuros.

“Se trata de bancos a los que prestaron generosamente cuando tal vez no deberían haberlo hecho”, afirmó Hurley.

Otros bancos dicen que piden prestado en el curso de sus negocios.

John Rigler II, Presidente y director ejecutivo de Peoples Bank, con sede en Clive, Iowa, que tiene US$ 447 millones en activos, dijo que su banco pide prestado al FHLB de Des Moines con regularidad.

“No contar con el Federal Home Loan Banks haría que toda la economía y el sector bancario fueran menos eficientes y más engorrosos”, afirmó Rigler.

Los bancos de crédito a la vivienda han asumido un papel importante en las dos últimas décadas. El volumen de préstamos se disparó en 2007, en el periodo previo a la crisis financiera. Countrywide e IndyMac se endeudaron con el sistema de bancos de crédito a la vivienda antes de hundirse al desencadenarse la crisis.

Los bancos volvieron a pedir más préstamos a los FHLB el año pasado, cuando la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés. Las subidas de tipos del banco central llevaron a algunos depositantes a trasladar su dinero a fondos del mercado monetario y bonos del Tesoro para obtener mejores rendimientos. El dinero de los FHLB ayudó a los bancos a tapar los agujeros dejados por los depositantes que se marchaban.

“Los bancos de préstamo a domicilio pueden, al mismo tiempo, proporcionar apoyo al sistema en tiempos de crisis y permitir que los bancos mal gestionados se pasen de frenada”, dijo Aaron Klein, profesor de la Brookings Institution.

Cuando los clientes de SVB y Signature retiraron sus depósitos en una situación de pánico en marzo, los bancos trataron desesperadamente de recurrir a los FHLB para obtener más dinero antes de quebrar, pero se les acabó el tiempo. SVB también pidió al FHLB de San Francisco que trasladara miles de millones de dólares en garantías a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal para obtener financiamiento de emergencia, pero se encontró con otros obstáculos de calendario, según informó anteriormente The Wall Street Journal.

La semana siguiente a la quiebra de SVB y Signature, el sistema FHLB emitió deuda por valor de US$ 304.000 millones, lo que sugiere un aumento de la demanda de anticipos.

El año pasado, la FHFA inició una revisión de los bancos de préstamos hipotecarios, en parte para ver si debían dedicar más recursos a programas de vivienda. Por ley, los bancos deben dedicar el 10% de sus ingresos a programas de vivienda asequible. La agencia tiene previsto publicar sus recomendaciones antes de finales de año.

En el último Congreso, la senadora Catherine Cortez Masto (D., Nev.) patrocinó una ley que duplicaría su inversión en programas de vivienda asequible hasta el 20% de los beneficios.

“Esa es su misión original, y tienen que mantenerse fieles a ella”, dijo en una entrevista.