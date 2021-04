Los millennials se vuelcan al mercado financiero chileno

Mejores ingresos que sus antepasados, una mayor liquidez disponible y un mercado bursátil que no ha parado de batir récords, fueron una combinación perfecta para provocar un boom de inversiones entre los más jóvenes bajo 40 años, en particular los millennials.

Esta no es una tendencia solo en Chile, si no a nivel global. Quizás el hito más visible fue cuando a través de discusiones en redes sociales (como Redditt) se generó una masiva compra a través de Robinhood –una aplicación de trader de moda entre jóvenes en Estados Unidos - de la acción de Gamestop. Ello, finalmente derivó en una derrota para un hedge fund que había apostado en corto en ese papel (es decir, su posición se beneficiaba a medida que el papel caía).

La polémica de la intromisión de inversionistas de menor edad y experiencia al mercado bursátil en Estados Unidos se instaló. Algunos lo vieron como democratización, otros criticaron que se desajustaban los precios al ser movimientos masivos.

FILE PHOTO: GameStop logo is seen in front of displayed Reddit logo in this illustration taken February 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En Chile no se ha llegado a ese punto, pero distintos actores del mercado, ya sean tradicionales o nacidos recientemente, dan cuenta de un creciente ingreso de clientes jóvenes que se aceleró durante la pandemia. Más que grandes movimientos en masa, lo que sí se observa es gran interés por buscar rentabilidad. Si no es digital, no existe, obviamente.

Los números

Es difícil cuantificar para Chile un dato agregado certero sobre los inversionistas retail, no obstante, hay algunos indicios que ayudan a observar el incremento.

Las cifras de Ahorro Previsional Voluntario (APV) van en la misma dirección. A septiembre había 2,6 millones de cuentas, un aumento interanual de 6,3%, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones. El 33% de estas cuentas corresponden a personas menores de 40 años. De hecho, en el segmento entre 35 y 40 años es donde más se concentran los ahorristas para este fin, con el 14%.

Así, las AGF (administradora general de fondos) han aprovechado este impulso. Solo en los fondos mutuos para APV también crecieron 4,2% hasta 586 partícipes, con datos de la Asociación de Fondos Mutuos. Pero también en general. Los partícipes de fondos mutuos a febrero de este año suman 2,7 millones, subiendo 7,9% frente a igual mes del año pasado.

Desde Larraínvial dan cuenta de ello. Esta tradicional corredora de bolsa y AGF del mercado local incursionó desde el año pasado en Larrainvial Digital, viendo un fuerte flujo de jóvenes por esta vía.

“Hemos tenido un aumento consistente de clientes a través de nuestro onboarding digital desde que lanzamos LarrainVial Digital el año pasado, y el 60% son menores a 40 años. En APV también hemos visto un aumento considerable de solicitudes de personas menores de esa edad, pasando desde menos del 10% del total a cerca del 35% durante el 2020, más del triple en menos de un año”, detallaron desde la entidad.

Esta explosión también se observó en otras AGF más nuevas, nativas digitalmente, como Fintual y Soyfocus.cl, ambas inscritas en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero.

“Hoy podemos observar que cada vez más jóvenes quieren manejar sus finanzas y se están interesando en invertir para comenzar a ahorrar. Prueba de ello, es que en Focus el 64% de nuestros clientes pertenece a la generación millennial, es decir que tienen menos de 40 años”, sostiene Francisco Errandonea, socio fundador de Soyfocus.cl.

Desde Fintual cuentan una realidad similar. Si bien desde su inicio tuvo clientes jóvenes, con una edad promedio del inversionista de 33 años, en el último tiempo ha destacado el arribo de los menos de 30. De hecho, más de la mitad de los clientes que llegaron en marzo del 2021 tienen menos de 30 años, mientras que a principios del año pasado las personas menores a esa edad representaban el 30% de los clientes nuevos. En marzo de este año los clientes menores a 30 crecieron 10,3% mensual, mientras que los mayores a 30 crecieron un 7%.

01 Junio 2018 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez RUEDA - VISTA - INTERIOR - OPERADORES DE BOLSA - MERCADO DE VALORES

“Hoy 48.300 personas invierten en Fintual y las menores de 30 representan un 42% del total”, dijo Diamela Peña, analista de datos de la entidad.

Pero esto también se ha visto en la corredora de bolsa Renta 4, que siguió una estrategia de bajas comisiones, lo que junto a su oferta de arquitectura abierta, le permitió posicionarse en un segmento de los menores de 40 años.

“Hemos vivido un fuerte aumento de los inversores entre 25 y 40 años estos últimos 2 años y en especial el año 2020 como consecuencia de la pandemia. En nuestro caso como filial de un banco, que si bien tiene licencia bancaria plena solamente hace banca especializada en inversiones, hemos podido ir anticipando este crecimiento del interés de la sociedad y, en especial, de los nativo digitales, con las inversiones”, explicó Arturo Frei, gerente general de Renta 4 Chile.

Sólo el último año se han enrolado mensualmente 1.000 clientes millennials en Renta 4, detalla. Con esto, el 70% de sus clientes es menor de 40 años y siguen ganando terreno. El rango entre 40 y 50 es el que le sigue en importancia entre sus clientes.

Las razones

No hay una sola razón que explique este fenómeno. A nivel internacional los mayores brokers en línea de Estados Unidos experimentaron un alza de 170% en sus cuentas en el primer trimestre de 2020, justo en momentos en que los mercados se desplomaban. La explicación es que buscaban una fuerte recuperación y tenían tiempo para esperar, explicaban en ese momento.

A nivel local, los actores que han captado clientes tienen sus propias explicaciones del fenómeno.

Traders

La mayor liquidez disponible sin duda fue un factor relevante. “Hemos visto mayor crecimiento de clientes menores a 30 desde febrero de 2020. El mayor aumento se ve desde mediados de 2020, cuando se aprobaron los retiros del 10% de la AFP, a lo que se suman las cuarentenas y el encierro, que podrían explicar que las personas tengan mayor capacidad de ahorro”, sostuvo Peña de Fintual.

Sólo en retiro de fondos de pensiones (20%) se han puesto en la calle algo más de US$30 mil millones, a lo que se deben sumar ayudas estatales. Según datos del tercer trimestre de 2020 el ingreso disponible bruto de los hogares creció 35% interanual, en gran parte por las prestaciones sociales.

A este factor de mayores recursos adicionales disponibles, Frei agrega que influyeron los buenos desempeños de las bolsas globales, que han estado marcado máximos históricos recurrentemente, apoyados por gobiernos y bancos centrales apliando políticas expansivas, “poniendo a disposición efectivo y facilidades de crédito, además del entorno de tasas bajas. Se terminó la rentabilidad sin riesgo”. A ello, agrega la falta de alternativas de inversión en el sector real ante los efectos del confinamiento, mezclado con un mayor conocimiento y generación de conciencia respecto de la necesidad de complementar el ahorro con la inversión.

El perfil

Juan Pablo, profesional de 33 años, acaba de tener a su primera hija. Ya tiene un departamento propio y está cotizando una segunda vivienda dado que se amplió la familia. Entre sus inversiones financieras, una parte minoritaria la destina a criptomonedas. Ha invertido consistentemente en ellas hace cuatro años, porque está seguro que valdrán mucho más. Pese a que vivió una época de vacas flacas con ese activo, continuó sagradamente invirtiendo mes a mes. Hoy, pese al retorno de más de 700% del Bitcoin en el último año móvil, no piensa en vender. “Valdrán mucho más”, dice.

Este es precisamente un perfil que se repite entre los inversionistas de estos actores, aunque no es homogéneo: Hombre, joven y digital.

Francisco Errandonea, de Soyfocus.cl, detalla que solo el 23% de sus clientes menores de 40 años son mujeres.

Las mujeres con cuentas de APV a septiembre de 2020 son el 42%, algo que se ha mantenido estable en el tiempo. En 2018 era 41%, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones.

Frei explica que en Renta 4 han identificado que sus clientes de este segmento son nativos digitales y “mobile first”. Conocen productos y servicios y tienen una mirada global, no solo los activos chilenos. “Responde bien a campañas que suponen beneficios de costos y participa en conferencias y cursos formativos y de actualidad”, señala. Dice que son consumidores intensivos de herramientas de análisis como gráficos, fundamentales, simuladores de ahorro, comparador y buscador de ETF (Exchange Trade Funds) y fondos mutuos.

¿En qué y cuánto invierten?

La mirada de estos inversionistas es bastante más amplia. El tradicional sesgo local de los inversionistas chilenos, no corre.

Así, inversiones en acciones en Estados Unidos, sectores tecnológico, ETF relacionados con tecnología y las megatendencias como hidrógeno verde, energías verdes, semiconductores y urbanización, son parte de sus opciones, detalla Frei.

Las estadísticas de Soyfocus.cl muestran que sus clientes invierten, en promedio, $170 mil mensualmente, luego de un depósito inicial en torno a $1 millón.

Al analizar los datos por el tipo de meta, la mayoría no tiene un objetivo específico, especifica Francisco Errandonea. “El 45% sólo quiere invertir. Entre los 25 y 29 años, los objetivos que le siguen, pero en menor proporción, son casa (15%) y viaje (11,64%). En cambio, entre los 30 y 40 años, vemos que el tema de la vejez comienza a aparecer y la meta de jubilación con APV representa el 12,8%”.

Desde Fintual dicen que, en general, los clientes menores de 30 años tienen perfiles de inversión más riesgosos a largo plazo. En ese segmento, solo un 14,5% invierte para su jubilación mediante Ahorro Previsional Voluntario, mientras que en los mayores a 30 este porcentaje aumenta a 21%.