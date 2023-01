Los planes Kavak en Chile para 2023, el unicornio mexicano de compra y venta de autos usados

El 2022 fue un año de crecimiento explosivo para la startup de autos usados Kavak. Comenzó operando en tres países y lo terminó añadiendo seis más. Para Chile tienen contemplada una inversión de US$ 40 millones que pretenden destinar, entre otras cosas, a duplicar el stock de autos de la plataforma e inaugurar un nuevo centro tecnológico.

Kavak es una startup con foco en el negocio de compra y venta de autos usados a través de internet, y se autodefinen como “autotech”. La propuesta de la startup se basa en tres pilares: tecnología, financiamiento y seguridad en la transacción evitando riesgos de fraude o estafas al consumidor. Para ello, hacen un chequeo previo de antecedentes, un diagnóstico mecánico y de la reparación.

En esta plataforma se transaccionan únicamente vehículos de pasajeros, de menos de 10 años y bajo los 100.000 km. Además, entregan una garantía de tres meses con la cual la empresa se hace cargo de cualquier falla.

“Hace seis años la empresa tenía dos personas en México y hoy es una multinacional en nueve países”, cuenta el gerente regional de la startup, Jaime Macaya. En 2022, la firma tuvo un crecimiento meteórico: comenzó el año operando en México, Brasil y Argentina y lo finalizó expandiéndose a seis países más: Chile, Colombia, Perú, Turquía, Dubai y Omán.

Crédito: Véndenostuauto

Sobre la decisión de embarcarse en los mercados de Medio Oriente, Macaya asegura que “es una población muy grande y que por condiciones del mercado tienen autos de un valor alto. Y además para nosotros mismos, era una forma de demostrarnos que podíamos salir de Latinoamérica”.

El ejecutivo señala que se le presentó la oportunidad de fusionarse con equipos locales de Turquía -cuyo mercado es del tamaño de Brasil- y que también vieron la oportunidad con un equipo en Dubai, el cual también operaba en Omán.

“Son pocas las compañías tecnológicas latinoamericanas que salen de la región. No me viene a la mente ninguna, y nosotros queríamos ser globales en las operaciones. Nuestra misión es jugar en mercados emergentes de manera global. Entonces, hoy es Latinoamérica y Medio Oriente y después será más hacia el Este”, dice.

La startup nació en México en 2016 y en sus primeras tres inyecciones de capital recibieron US$500 millones, rompiendo récords en levantamiento de capital de riesgo y convirtiéndose en el primer unicornio mexicano, tras superar una valoración privada de US$1.150 millones en octubre de 2020.

Un año después, a través de las rondas de inversión, la compañía obtuvo más de US$1.100 millones, alcanzando una valuación de US$8.700 millones. Con ello, se convirtió en la startup privada más valiosa de Latinoamérica.

Macaya cuenta que en la última serie que realizó la startup logró US$ 700 millones de aumento de capital: “Estos recursos permiten toda la expansión que estamos haciendo ahora: contratación de equipos e inversión en infraestructura y tecnología. Tenemos el beneficio de poder operar en un contexto donde el mercado mundial está fluctuante y tener los recursos para poder seguir expandiéndonos”, puntualiza.

Su aterrizaje en Chile

Kavak aterrizó en Chile a inicios de julio de 2022. En estos primeros seis meses, cuenta el gerente regional, se ha desplegado un stock de cerca de 500 autos. “Esa cifra es bastante grande en escala chilena. Y lo que queremos hacer es entender qué está buscando el consumidor chileno cuando interactúa con Kavak”.

Según cifras de Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem) en 2022, el 68,71% de los autos que se vendieron en el país fueron usados, sin embargo, el ejecutivo de Kavak puntualiza que sólo 1/4 de las compras de usados reciben financiamiento. “Entonces dijimos: ‘nosotros tenemos que tener un mayor alcance para que más gente pueda acceder a autos usados”.

El ejecutivo asegura que el mercado chileno es bastante maduro en financiamiento, en ecosistema digital y en trámites digitales. Actualmente, la startup tiene una serie de alianzas con el sector financiero, entre ellas con Forum y Tanner.

El último trimestre de 2022, dice Macaya, fue muy bueno para la startup en el país: “Encontramos un equilibrio entre experiencia de clientes buena, alianzas de financiamiento y un inventario que sea el que quiere el consumidor chileno”.

Para este año, Macaya sostiene que el compromiso de inversión de la startup en Chile es de US$ 40 millones, el cual se va a desplegar en los próximos años. Asimismo, se plantea como meta, luego de la gran expansión que tuvo la firma el año pasado, duplicar el stock en Chile. Esto además de la inauguración de un nuevo concept store, un centro tecnológico -que está en proceso de construcción- que consiste en una tienda física que contará con alta tecnología, para que el usuario pueda realizar diversos trámites a través de pantallas de manera más fácil.

“Ahora estamos en el Mall Barrio Independencia con una construcción temporal pero estamos construyendo otro local que va a tener el showroom de Kavak, que va a tener una experiencia más fácil, más divertida para el cliente”, agrega.

En línea con lo anterior, uno de los objetivos de la startup es empezar a ofrecer más servicios para que los usuarios sigan vinculándose con la marca, más allá de la transacción específica de compra y venta. “La idea es que al final no sea una relación que se construyó una vez, sino que ese cliente siga queriendo volver a Kavak y diga ‘ahora el auto que compré lo vendo y me compro uno mejor, y tengo que financiar la otra parte, entonces me financio con Kavak’”, ejemplifica.

El complejo 2023

Si bien los niveles de consumo en el país han ido a la baja y para el panorama económico de 2023 se prevé una recesión, el ejecutivo de Kavak asegura que el sector de los autos usados es resiliente a los ciclos macroeconómicos.

“Las tasas de interés están subiendo, no somos totalmente ajenos y estamos preparándonos, pero el auto usado en muchas dimensiones es bastante resiliente contra los distintos ciclos”, dice el ejecutivo de Kavak.

Con respecto a la situación política y económica del país y la injerencia que podría tener aquello en las inversiones de la startup en Chile, Macaya señala que como empresa que opera en mercados emergentes, “entendemos que parte de nuestro modelo de negocio exige ser adaptables a ciclos económicos bruscos, como el que nos presentan estas economías, y de la misma manera hay veces que tienes un boom como el que tuvo Chile”.

Si bien asegura que Chile es menos predecible de lo que era hace cuatro años, “no nos asusta. Estamos comprometidos a invertir acá y lo vemos como parte de nuestra tesis de inversión: si uno opera en mercados emergentes, no puede sorprenderse de que haya una cierta volatilidad”.