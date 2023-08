Manuel Bengolea: “Cuando la plata se va de Chile por efecto de los problemas políticos, esa plata no vuelve”

Desde el estallido social de octubre de 2019, los recursos de los chilenos se volcaron hacia inversiones fuera del país, y producto de ese fenómeno Octogone -firma de asesoría financiera de grandes patrimonios- logró duplicar su cartera. Así lo relata Manuel Bengolea, uno de los socios de la firma, quien además afirma que el patrimonio que salió de Chile no volverá.

Bengolea es uno de los seis socios de la firma con sede en EE.UU. y que gestiona US$6 mil millones, donde Chile representa el 12%. El socio principal es Joakim D’Lehmkuhl, pero además están Alain Rochette, Patricio León, Pedro Águila y Matías Yousef.

Sobre el fenómeno, Bengolea comenta que Florida, y Miami en particular, “se han transformado en el hub financiero de Latinoamérica y se están transformando crecientemente en el hub financiero del mundo. No creo que pasen muchos años más para que Miami sea incluso más importante que Nueva York, no necesariamente en transacciones bursátiles, pero sí en la generación de negocios”.

“Hoy básicamente los chilenos invierten en dólares, y en esa moneda una parte muy importante en acciones, renta fija -porque circunstancialmente están muy atractivas las tasas-, mercado inmobiliario y los activos alternativos”, detalla el ejecutivo.

A su juicio, la salida de capitales tras el estallido social se detuvo, pero en el intertanto sumaron clientes y activos bajo administración. Y si bien apunta que el resultado electoral -de rechazo del proyecto anterior de nueva Constitución- del año pasado ayudó a para la sangría -lo que se aprecia también en la bolsa local, donde acciones reguladas se han disparado-, lo que se fugó no necesariamente volverá.

Según Bengolea, existe un “sesgo natural a privilegiar lo que conocemos, el problema es que cuando la plata se va de Chile por efecto de los problemas políticos, esa plata no vuelve, y no es un fenómeno exclusivo de Chile, pasó en Brasil o Noruega hace 50 años. Los chilenos descubren que la liquidez en EE.UU. es muchas veces superior a la local, y que la rentabilidad potencial incluso es mejor. Entonces, se produce ese efecto, y la plata no vuelve”.

Por su parte, Pedro Águila explica que si bien desde un principio, como Octogone, apuntaron a las inversiones fuera del país, “el chileno siempre ha tendido a tener inversiones en la bolsa local, aparte que no existía impuesto a la ganancia de capital, lo que lo hacía más atractivo. Antes del estallido, entre nuestros clientes, el 60% estaba en el exterior y 40% en el país, pero tras 2019 un 90-95% está afuera”.

“Las platas grandes ya salieron. Y para que volvieran, a nivel político debería percibirse que el crecimiento y la mejora en la productividad es una opción mayoritaria, pero no lo es”, indica Bengolea.

“Pero también los inversionistas chilenos se dieron cuenta que está todo parado, no hay dónde hacer negocios. Que vuelvan los capitales, o que el 90% de tu riqueza esté en Chile o en Latinoamérica era una locura, no se entendía, pero claro, ahora lo entienden”, agrega Águila.

Respecto de las asignaciones de sus clientes, Bengolea puntualiza que para un portafolio de tamaño considerable, las acciones representan un 35%, la renta fija otro 40% -bonos corporativos de EE.UU. de alta calidad crediticia- y el remanente está en activos alternativos -desde deuda privada a mercado secundario-.

No obstante el buen desempeño del mercado de EE.UU. en el último año, Bengolea ve señales que lo hacen estar alerta.

“En EE.UU. hay 33 millones de empresas, de las cuales 22 millones tienen entre 1 y 4 empleados, y hay otros 10 millones de empresas que tienen entre 4 y 20 empleados. Ese mundo empresarial tiene una deuda relativamente alta, está enfrentando renegociaciones a tasas muchísimo más altas y por ahí se van a transmitir al sector real los problemas del mundo financiero, por las empresas pequeñas. Tienen la mitad del empleo de EE.UU. Creemos que, de acá a fin de año, vamos a empezar a ver datos de crecimiento económico que van a deteriorarse”, apunta el ejecutivo.

Adicionalmente, en Octogone iniciaron un área dedicada a la venta y fusiones de compañías, aunque a menor escala que las oficinas especializadas, y en empresas que pertenecen a clientes de la oficina. En dos años ya han asesorado la enajenación de la corredora de seguros Mesos y del factoring Fivana, transacciones que van entre US$10 y US$20 millones.