Más empresas en EE.UU. empiezan a ofrecer guarderías en el trabajo

Las guarderías in situ son una rareza en los centros de trabajo estadounidenses, pero los nuevos incentivos del gobierno y las empresas deseosas de atraer y retener talentos pronto podrían hacer más común esa prestación.

El gobierno de Biden esbozó la semana pasada una novedosa condición en su plan de US$ 53.000 millones para revitalizar la industria estadounidense de semiconductores. Los fabricantes de chips que soliciten subvenciones para la fabricación en virtud de la Ley Chips deberán garantizar que sus empleados tengan acceso a servicios de guardería asequibles y de calidad. El Departamento de Comercio no especifica cómo deben las empresas proporcionar o pagar los servicios de guardería, pero el “compromiso será esencial para que la gente -especialmente las mujeres- se incorpore al mercado laboral”.

Aunque su número es relativamente pequeño, cada vez son más los empleadores que actúan en consecuencia y ofrecen servicios de guardería, según Best Place for Working Parents, una red de 1700 empresas que promueven políticas empresariales favorables a la familia. Entre abril de 2021 y septiembre de 2022, casi el 11% de los miembros de la red ofrecieron servicios de guardería in situ, ya fuera por cuenta propia o a través de proveedores externos. Ese porcentaje es superior al 9,3% del primer año de la pandemia y al 5,5% de los meses anteriores al inicio de los cierres patronales en marzo de 2020.

Una de las principales razones, según muchos de ellos, es contratar mejor a los padres que trabajan, algunos de los cuales pasaron a trabajar a tiempo parcial o abandonaron por completo la población activa en medio del éxodo de trabajadores de guarderías provocado por la pandemia.

“Es una de nuestras principales herramientas de atracción y retención”, afirmó Judy Fennimore, Vicepresidenta de Prestaciones de Marriott International Inc., que el año pasado amplió sus servicios de guardería existentes con una mayor zona de guardería y preescolar en su nueva sede mundial de Bethesda, Maryland.

Una rareza

Según un análisis de los datos federales realizado por el Centro para el Estudio del Empleo en el Cuidado de Niños de la Universidad de California en Berkeley, en el país faltan unos 58.000 trabajadores en guarderías, es decir, alrededor del 6%, para alcanzar los niveles de febrero de 2020. Entre las mujeres que abandonaron la vida laboral en la era Covid-19, un tercio dijo que la falta o el gasto en guarderías era una de las principales razones, mientras que el 20% de los hombres que la abandonaron lo dijo, según una encuesta de 2022 de McKinsey & Co.

Algunas empresas, como Marriott, están creando guarderías y centros preescolares más grandes. El centro de Marriott permanece abierto una hora más tarde que la mayoría de las guarderías locales, y la empresa anima a los trabajadores a visitarlo a lo largo del día y a llevar a sus hijos a comer a la cafetería corporativa, comentó Fennimore.

Tyson Foods Inc., que está agregando guarderías en su sede de Springdale, Arkansas, y en una planta de procesamiento de aves de corral en Humboldt, Tennessee, dice que espera que esas opciones estén disponibles para los trabajadores a finales de este año. La empresa ya ofrece servicios de guardería fuera de sus instalaciones a los trabajadores de la planta de carne de vacuno de Amarillo (Texas) que trabajan en el turno de tarde.

En general, las guarderías proporcionadas por la empresa son escasas: menos del 6% de las empresas las ofrecen en sus centros de trabajo o cerca de ellos, según una encuesta realizada en 2022 por la Society for Human Resource Management. Muchas empresas no saben por dónde empezar, dijo Sadie Funk, directora de Best Place for Working Parents.

“Puede resultar bastante intimidante y casi como si estuvieras nadando solo”, comentó Funk.

El costo de crear y gestionar guarderías dentro y fuera de la empresa suele superar lo que las empresas gastarían en subvenciones para guarderías. Además, las empresas suelen temer los riesgos de responsabilidad civil asociados a la atención in situ, afirmó Ellen Ernst Kossek, profesora de la Universidad de Purdue que ha estudiado este tipo de programas.

El efecto retorno a la oficina

Sin embargo, si las condiciones de la Ley Chips empujan a más empresas de fabricación de semiconductores a ofrecer servicios de guardería, esto podría animar a más empleadores a hacer lo mismo, afirma Kossek. La Casa Blanca está aprovechando las subvenciones a la inversión para impulsar un mayor acceso a las guarderías, después de que una propuesta más ambiciosa no obtuviera suficiente apoyo en el Congreso.

“Las empresas se adaptan”, afirmó Kossek. La pandemia ha demostrado lo mucho que pueden cambiar las expectativas de los trabajadores y, en consecuencia, el comportamiento de los empresarios, sobre todo en lo que respecta a la flexibilidad laboral.

La mayoría de las empresas que ofrecen prestaciones para el cuidado de los hijos lo hacen en forma de trabajo flexible, permisos retribuidos o ayudas económicas. Pero disponer de guarderías en el trabajo tiene ventajas especiales, dijo Sheryl Shushan, directora de servicios familiares globales de la empresa de prendas de exterior Patagonia.

Patagonia tiene guarderías en sus campus de Ventura (California), donde tiene su sede, y en Reno (Nevada), donde se encuentra su principal centro de distribución.

La oferta de guarderías fomenta la lealtad de los empleados, así como la asistencia a la oficina, afirmó. Aunque se espera que los empleados del campus de Ventura acudan tres días a la semana, los padres que participan en el programa suelen acudir los cinco, dijo Shushan. Añadió que las guarderías in situ también fomentan las interacciones fortuitas y las relaciones más profundas entre los compañeros de trabajo que se encuentran mientras dejan o recogen a sus hijos.

“Es una de las cosas más dulces de la salsa secreta”, afirmó Shushan. Alrededor del 11% de los empleados de esos campus utilizan los centros, pagando tarifas de mercado o inferiores para acceder a ellos.

Jennifer Gaertner, vicepresidenta senior de Northern Trust Corp. en Chicago, dijo que cuando su hijo tuvo problemas de salud, le ayudó tenerlo cerca. La empresa de servicios financieros lleva décadas ofreciendo servicios de guardería in situ.

“Siempre me he sentido cómoda en el trabajo sabiendo que estaba a un paso y que podía ir a visitarlo en cualquier momento”, dijo Gaertner.

Stephen Kramer, director ejecutivo de Bright Horizons, que se asocia con empresas para ofrecer servicios de guardería in situ en instalaciones que ayuda a diseñar y gestionar, afirma que en los últimos meses también ha tenido noticias de más clientes corporativos atraídos por las guarderías en el lugar de trabajo como forma de ayudar a motivar a los trabajadores para que vuelvan a sus puesto de empleo.

Los padres que las utilizan “suelen ser los primeros en volver a la oficina”, afirmó Kramer.