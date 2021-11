Mercado Pago alista área de crédito, lanzamiento de POS y mecanismos de ahorro para sus clientes vía fondos

La digitalización de las compras en el comercio avanza a toda máquina. En un mundo donde la pandemia se tomó la agenda y los cuidados para evitar los contagios se volvieron prioridad, las personas optaron por dejar de lado el efectivo. Al menos esa es la conclusión de Matías Spagui, director de Mercado Pago Chile, para explicar el alza de 800% en el número de comercios que hoy aceptan los medios de pago de la filial de Mercado Libre.

Según el ejecutivo, “con la apertura de las tiendas el crecimiento del pago con QR ha sido explosivo. Hay más de 800.000 personas que ocupan la aplicación todos los meses, y hoy tenemos más de 65.000 comercios con QR”.

Hoy por hoy, Mercado Pago está a la espera de la aprobación de la licencia de operador de tarjetas de pago por parte de la CMF. Junto con ello, también solicitó la licencia de emisor, que le permitirá ofrecer lanzar una cuenta digital gratuita que incluya todas las funcionalidades que ya están operativas en otros países de la región como la tarjeta de prepago, créditos online a ser otorgados por Mercado Libre a los comercios que venden en Mercado Libre y procesan pagos con Mercado Pago, pago de cuentas de servicios básicos, recarga de la tarjeta BIP, fondeo de la cuenta e inversión del saldo en cuenta, que en el actual contexto permitiría a los usuarios protegerse de la inflación, entre otras.

Según Spagui, Mercado Pago “viene transicionando de ser el medio de pago de Mercado Libre a ser un medio de pago en el mundo del e-commerce y el mundo físico. Primero procesamos pagos con QR, pero ahora crearemos una cuenta digital y seremos una solución para la persona que hoy tiene una cuenta en un banco y que, por ejemplo tiene costos por retiros, o cuentas de ahorro con comisiones altas. Con esta licencia nos posicionaremos como alternativa a estos bancos. Y tendremos un dispositivo físico, lanzaremos un POS móvil para competir y llegar al usuario que no ve una posibilidad real con las ofertas de aquerencia existentes”.

En este contexto, el ejecutivo explica que una de las apuestas es generar soluciones de ahorro, por lo que “estamos estudiando formas de generar mecanismos de ahorro que aseguren el riesgo y otorguen rentabilidades más estables de lo que actualmente ofrece el mercado, lo que permitiría a las personas mitigar el efecto de las alzas inflacionarias”, por lo cual están buscando alianzas con administradoras de fondos.

Respecto de los POS, adelanta que Mercado Pago vendió más de 1,2 millones de dispositivos en el último trimestre en aquellos países donde operan. “En Chile Transbank dijo que tenía 272 mil, si sumas a los otros actores debieran existir 350 mil en el país. A lo que vamos a apostar es a que se masifiquen los servicios de pago con dispositivos de bajo costo y aumentar la aceptación”.

Sin embargo, a juicio de Spagui aún hay una serie de aspectos que es necesario mejorar en cuanto a regulación para bajar los costos en las transacciones.

¿Qué les pareció la propuesta de Ley Fintech?

Desde nuestro punto de vista llega muy tarde. La primera preocupación que tenemos es sobre los plazos, pero creo que es bienvenida. Lo que es valioso es que se mete en el tema de los criptoactivos, y haber incluido un marco para avanzar hacia un modelo de finanzas abiertas, eso es super relevante. Obviamente tiene aspectos a mejorar, lo primero que nos tiene preocupados es la excesiva responsabilidad que recae en la CMF de supervisar y regular. Todas las fintech que quieran abrir su negocio deben pedir permiso a la CMF, y eso puede genera run retraso fuerte en la innovación.

¿Y en algo avanza en medios de pago?

Bajar los requisitos de capital, hoy convertirse en emisor de prepago en Chile es tremendamente costoso. Sacaron una norma en 2016, y recién a fines de 2019 empiezan a aparecer los primeros emisores, y en 2020 aparece la segunda. Eso demuestra que la regulación no cumplió con lo que esperaban. Los requisitos de capital son muy altos, de al menos UF10.000. Para una startup en Chile no es fácil de cumplir. Pero también están los tiempos, cuando ya llevamos dos años como Mercado Pago esperando que aprueben la licencia (de emisor), esa estructura regulatoria no está acorde con la velocidad que se mueve la industria.

¿Las tarifas de Transbank son un problema para ustedes, considerando que son subadquirentes, es decir utilizan su “carretera” y por tanto deben cubrir ese costo de arriendo?

Genera incertidumbre en el corto plazo, porque no tienes claro cuánto te van a cobrar a fin de mes y no sabes cuándo bajarán.. Pero dado que apostamos a largo plazo, vemos que las tasas máximas estarán reguladas en enero o marzo a más tardar, y estos fueron unos malos 6 meses.

¿Qué esperan respecto al marco para implementar el open banking?

En Brasil, donde ya está regulado, ha sido positivo. Tiene dos grandes potenciales para el consumidor final: al fin podremos cumplir con que el usuario sea el dueño de sus datos, que los entregue en concesión a quien quiera y no tengamos complejidades para procesos de aperturas y créditos, eso bajaría los costos de los créditos. El segundo, lo veo asociado a la originación de pagos, ya que al permitir que un tercero emita un pago a nombre de otro, eso para nuestro negocio es tremendamente potente porque abre la posibilidad de que no se genera un modelo donde exista una supradominancia de pocos actores, sino que sea una competencia abierta.

¿Cuánto bajan costos?

Pueden tender casi a 0. En geografías comparables como Argentina o Brasil, que tenían costos 3% o 4% por transacción, bajaron a 0,5%, porque sólo dejaste la comisión del margen adquirente (que se la lleva la compañía que arma la red), que hoy en Chile está en 0,27%. Estamos hablando de casi 1/6 de baja. Es muchísimo y es el beneficio de eliminar a los intermediarios. Por eso en algún minuto nosotros quisimos ser transparentes, y dijimos que el traspaso a un modelo de 4 partes no necesariamente significa una baja en los precios, porque pasaste de un monopolio a un duopolio de las marcas. Mastercard (al publicar sus tarifas) quizás perjudicó en mayor medida al comercio electrónico que las otras marcas, pero todas hicieron que se incrementaran los costos del sistema.

¿Cómo se logra una mayor penetración del pago electrónico entonces, si el modelo de 4 partes es más caro?

En el comercio hay dos factores que explican el que no acepte pagos con tarjeta. Uno porque nadie te lo ofreció, no hay una cobertura nacional. La segunda es porque la comisión es muy alta, eso es cierto pero no se si es el principal impedimento. El arriendo mensual del POS para un quiosquero, más el pago por las transacciones, encarece la operación. Por eso veo tanto auge en pago con QR, no sólo bajas la tarifa de aquerencia, nosotros cobramos 0% en débito y 1% en crédito, porque pegar un papel en el quisco con el código no cuesta nada, ahí es donde se masifica.

¿Si el margen se reduce tanto entonces cuál es el negocio para ustedes?

Valor agregado. Hay tres grandes frentes donde creemos que haremos un aporte. EL primero es la capacidad de dar beneficios que podrán traspasar al consumidor para pagar, como cuotas sin interés. El segundo es la posibilidad de dar crédito como capital de trabajo a esas empresas. Lo que estamos construyendo es una serie de elementos basados en una cuenta digital que permitirán a ese comercio manejar su dinero, no sólo tener acceso a tarjeta de prepago, sino que otras cosas que estamos montando, como pagar las cuentas del comercio con descuento de mercado pago.

¿Cuándo comenzarán a dar créditos?

Apenas obtengamos la licencia emisora, porque la propuesta es que la recibes directo en la cuenta de Mercado Pago. Partiremos con créditos enfocados al segmento que creemos que lo está pasando peor que es la pyme, y con requisitos super bajos buscando que el acceso sea masivo: tres meses consecutivos con ventas de al menos $15.000 mensuales en Mercado Libre o Mercado Pago.