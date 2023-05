Minera Escondida redujo sus utilidades en 2022, pero ganó más que Codelco: US$ 2.908 millones

Escondida es el mayor yacimiento chileno. Al año produce más de 1 millón de toneladas. Minera Escondida Limitada es la sociedad operadora, la que es controlada por BHP, con un 57,5% de las acciones, Rio Tinto tiene el 30% y la japonesa Jeco Corporation el restante 12,5%.

Este viernes 28 de abril, esa sociedad, Minera Escondida Limitada reportó sus balances al cierre de 2022 a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Las cifras indican que la sociedad redujo en un 22% sus ganancias, hasta US$ 2.908 millones. El año previo, cuando el precio del cobre benefició a toda la industria, sus utilidades habían ascendido a US$ 3.729 millones. La compañía reportó ingresos por US$ 8.761 millones y un resultado operacional de US$ 4.331 millones.

Pero en la comparación, Escondida superó en ganancias a Codelco, la mayor empresa estatal chilena. La empresa estatal tiene una tributación distinta de las empresas y en 2022 reportó excedentes por US$ 2.746 millones al Fisco, que es el resultado de la suma de cuatro factores: el impuesto por la ley reservada del cobre, que solo afecta a Codelco; el impuesto a la renta; el impuesto específico a la minería y las ganancias finales.

Pero cuando informa sus resultados, Codelco también reporta la ganancia comparable, un indicador que define como la utilidad neta con una tributación tipo sector privado, dice en la presentación oficial de sus resultados. Ahí, Codelco registró una utilidad comparable de US$ 1.891 millones. Con ello, la cifra de Escondida es un 53% más alta que la obtenida por Codelco en resultados comparables.

El año anterior no había sido así. Mientras la ganancia comparable de Codelco en 2021 había sido de US$ 5.186 millones, la de Escondida habías sumado US$ 3.729 millones.

En 2022, Codelco reportó muchos más ingresos que Escondida en 2022: US$ 17.018 millones versus los US$ 8.761 millones de la minera privada. Pero la ganancia bruta fue casi la misma: mientras Codelco anotó US$ 4.733 millones, Escondida obtuvo US$ 4.331 millones. Una salvedad: esos ingresos de Codelco incluyen sus participaciones minoritarias: en venta de cobre propio consiguió US$ 13.848 millones, con un costo de venta de US$ 9.931 millones.

Sin embargo, en la minera estatal afirman que en la industria minera se mira otro indicador relevante, el Ebitda. Pero en 2022, las dos anotaron una cifra similar.

En su entrega de resultados, Codelco anotó US$ 5.565 millones en Ebitda, con un margen de 33% en la generación de caja operacional. Escondida no informa esa cifra en sus balances, pero sí lo hace su controlador, BHP, pero en reportes distintos, ya que el año fiscal de la mayor empresa minera del mundo termina en junio de cada año. Así, si se suman los dos semestres calendario de 2022, el Ebitda ascendió a US$ 5.234 millones. Ello por US$ 2.160 millones obtenidos en el primer semestre del año fiscal 2023 (julio a diciembre de 2022) y otros US$ 3.074 millones del segundo semestre del año fiscal 2022 (enero a junio de 2022).

Otras dimensiones reportan ambas compañías, repitiendo el mismo ejercicio, pero con la producción. En el año calendario 2022, Escondida registró ventas por 1.026.000 toneladas: 514 mil en la primera mitad del año y 512 mil en la segunda. Codelco, en cambio, reportó 1.446.000 toneladas de producción propia, un 10,7% menos que entre enero y diciembre de 2021.

La comparación en costos -un aspecto que la industria minera sigue con atención-, sigue estando a favor de Escondida: en el primer semestre de 2022 anotó un costo por libra de cobre de US$ 1,11, cifra que subió a US$ 1,44 en el segundo semestre. Codelco informó para todo el año 2022 costos C1 de US$ 1,654 por libra, un 24,6% más alto que el año previo.

Impuestos y dividendos

Al Fisco chileno, sin embargo, Codelco contribuye más que Escondida. Por la tributación distinta. Codelco anotó excedentes por US$ 2.746 millones en 2022 (en 2021 había sumado US$% 7.394 millones), pero de esa cifra US$ 1.273 millones correspondieron al impuesto por la Ley Reservada 13.196, que obliga a entregar el 10% de las ventas al fisco. Esa cifra descenderá a partir de 2028 progresivamente.

Minera Escondida Limitada consignó en sus balances al cierre de 2022 un pago de impuestos por US$ 1.257 millones. Por impuesto a la renta que pagan las empresas en Chile, una tasa de 27%, Escondida canceló US$ 1.121 millones. Por royalty, pagó US$ 244 millones, equivalente a una tasa de 5,89% en 2022 (el año anterior había sido de 6,77%). La tasa impositiva final pagada por Escondida, dice en sus estados financieros oficiales, fue de 30,26%.

Los balances de Escondida precisan, además, cuánto pagó en dividendos a sus accionistas. En 2022 canceló US$ 2.711 millones, mientras en 2021 fueron US$ 4.580 millones. Las utilidades retenidas de la sociedad ascienden aún, al cierre de 2022, a US$ 7.073 millones.