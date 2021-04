“No lo tenemos contemplado”. Quiñenco descarta más compras tras quedar al borde de la OPA en Vapores

Quiñenco adquirió 2.409.394.428 acciones de la Compañía Sudamericana de Vapores mediante un remate realizado el lunes, representativas del 4,69% de la propiedad a $43,63 por acción, lo que representó una inversión total de unos US$148 millones. Con esto alcanzó el 66,45% de la propiedad, lo que dejó al grupo Luksic –controlador del holding- al límite de 66,7% para estar obligado a lanzar una OPA.

De esta manera, la firma gerenciada por Francisco Pérez continuó elevando su peso en Vapores, sociedad cuyo único activo es la naviera Hapag Lloyd. En octubre, Quiñenco participó con una inversión cercana a los US$219 millones en el aumento de capital convocado por CSAV, que le permitió alcanzar una participación de 61,76% en la propiedad de esa filial. Antes, en 2019, habían adquirido en bolsa acciones equivalentes al 5,28%, tras lo cual alcanzó el 61,45%.

Al ser consultado por Pulso, desde Quiñenco explicaron que “esta adquisición ratifica nuestro compromiso de largo plazo con CSAV, una empresa en la que creímos hace 10 años, cuando ingresamos a la propiedad en el momento más difícil de su historia, y en la que seguimos creyendo ahora, cuando, después de mucho trabajo y una excelente gestión, han comenzado a llegar los buenos resultados”.

Vapores posee el 30% de la compañía alemana y dos integrantes en el directorio.

De hecho, la compañía estuvo 10 años sin dividendos luego de que el grupo Luksic tomara el control en 2011. Este año, por primera vez, repartirá dividendos por US$170 millones, luego de una serie de medidas administrativas que se adoptaron bajo la gestión de Oscar Hasbún, gerente de Vapores y director de Hapag Lloyd.

“Quiñenco con un 66,4545% de la propiedad, recibirá por concepto de dividendos un monto de US$112,97 millones, con lo que estaría financiando el 76,4% de la nueva adquisición”, explicó a inversionistas Guillermo Araya, analista de Renta 4.

Esta jugada por parte del controlador, generó algunos ruidos en el mercado. ¿Lanzará una OPA? ¿Se repite la historia en otras inversiones del grupo como Techpack? El mismo analista de Renta 4 planteó la duda: “Podemos ver que esta operación dejó a Quiñenco en el límite de la propiedad de Vapores para no tener que realizar una OPA, o al menos postergarla por el momento”.

Explica que el 33,5455% restante de la propiedad, con un precio de cierre de $40,5 por acción, alcanza un valor de US$ 980,7 millones, por lo que si Quiñenco quisiera llevar adelante una OPA, “debería ofrecer un premio de un 25% respecto de los $40,5, es decir, $50,625 por acción, con lo que el monto necesario para que los accionistas decidieran aceptar la oferta sería de US$1.225,9 millones”, explicó Araya.

Al ser consultados por Pulso, desde Quiñenco descartaron esta opción: “Hemos llegado al 66,45% de la propiedad de la compañía, y no tenemos contemplado seguir incrementando esa participación”.

¿Y más aumentos de capital?

Otra preocupación para los accionistas de Vapores es si la firma realizará un nuevo aumento de capital, tras una serie llevados a cabo desde que el grupo tomó el control. El último, para elevar a 30% la participación de la naviera en la alemana Hapag Lloyd.

Hace unas semanas, Oscar Hasbún, gerente de la firma, respondió así a si tenían planes crecer más en Hapag Lloyd: “No es una estructura de control que a nosotros nos parezca necesario revisar”.

Y si se requerirá un aumento de capital adicional, dijo que “lo que vemos es que tenemos capacidad de repartir dividendos que son importantes. US$ 170 millones es un dividend yield del 8% en base al valor de la compañía, y por los resultados de Hapag Lloyd que vimos del primer trimestre, que informó que el Ebit será como mínimo de US$ 1.500 millones, es decir, el Ebit de todo el año pasado, no veo ninguna necesidad de hacer un aumento de capital”.