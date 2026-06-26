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    Mala ventilación se mantiene: Declaran alerta ambiental para este viernes en la Región Metropolitana

    De acuerdo al pronóstico, no habría posibilidad de ventilación a la cuenca de Santiago. Revisa la restricción vehicular vigente para la jornada de mañana

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Las malas condiciones de ventilación se mantendrán en la Región Metropolitana para este viernes, lo que derivó en que en la Delegación Presidencial metropolitana declarara alerta ambiental para este viernes en la cuenca de Santiago.

    La determinación se tomó para el resguardo de la salud de la población, debido a las condiciones de ventilación presentes en la capital, según estableció la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM.

    De acuerdo a la Seremi de Medio Ambiente de la RM, durante la mañana de este jueves, la estación de monitoreo de la calidad del aire ubicada en Cerro Navia, mantuvo por cuatro horas la condición de alerta ambiental, mientras que el resto de las estaciones mantuvieron niveles de regular y bueno.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), prevé para este viernes un régimen anticiclónico en superficie y flujo zonal en altura, con temperaturas extremas de 02º y 19ºC.

    No existe probabilidad de advección (ventilación) hacia la cuenca.

    “Hasta el momento, la Región Metropolitana registra 8 alertas y 2 preemergencias por MP10 y 16 alertas y 3 preemergencias por MP2.5″, recuenta la Seremi de Medio Ambiente.

    La autoridad llamó a respetar las prohibiciones vigentes: el no uso de calefactores a leña y sus derivados (excepto el pellet) y la limitación a la realización de quemas agrícolas.

    Restricción vehicular

    Para este viernes rige la restricción vehicular, de acuerdo a la planificación del Ministerio de Transportes entre las 07.30 y las 21.00 horas.

    Para automóviles sin sello verde -inscritos antes de septiembre de 2011- con placas patente terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) y fuera de este, en San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago, rige para los dígitos 2, 3, 4 y 5.

    Para los autos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, será para los dígitos 6 y 7, en la Provincia Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

    Para las motocicletas y similares, inscritas hasta el año 2002 y antes de septiembre de 2010, la restricción aplica a las placas terminadas en 6 y 7 en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

    Los vehículos de transporte de carga sin sello verde, con patentes finalizadas en 2, 3, 4 y 5 no pueden transitar al interior del AAV entre las 10.00 y la 18.00 horas.

    Más sobre:Alerta ambientalRegión MetropolitanaDelegación PresidencialVentilaciónSantiago

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