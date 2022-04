Parte la carrera por el directorio de SQM: Laurence Golborne y ex CEO de Moneda compiten por la serie B

Laurence Golborne, exministro de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera, es director de SQM desde 2018. Entró como independiente y luego fue electo por la serie B, en 2019, que elige a uno de los ocho directores de SQM. Y ahora, en la elección prevista para el próximo 26 de abril, se quiere mantener en el cargo. Por otros tres años. Pero tiene competencia: el ex gerente general de Moneda Asset Management durante ocho años, el español Antonio Gil Nievas, fue postulado por otros minoritarios.

SQM es hoy la mayor empresa por capitalización bursátil del país, con un valor que supera los US$ 23 mil millones, todo un récord para la empresa de yodo, potasio, fertilizantes de especialidad y litio. SQM tiene dos series de acciones, la A y la B, que pesan económicamente lo mismo, con iguales derechos sobre sus resultados y que suman, cada una, 142 millones de acciones. Pero no pesan lo mismo políticamente.

Mientras la serie A nomina a siete directores; la B elige solo a uno. En la A, los mayores socios son Pampa Calichera, controlada por Julio Ponce, y la china Tianqi. Pampa Calichera tiene el 31,5% de las acciones serie A y Tianqui, el 21,9% de esa serie. Ambos grupos eligen a tres directores y están redefiniendo a su lista de postulantes. En 2018, Pampa eligió a Patricio Contesse Fica, brazo derecho de Ponce; el exministro de Hacienda Hernán Büchi y el ex timonel de la CPC, Alberto Salas. Tianqi tiene sentados en SQM a dos asesores chilenos, el socio de Asset Chile Georges de Bourguignon y el abogado de Carey & Cía. Francisco Ugarte, además del australiano Ashley Ozols, quien se sumó a la empresa en diciembre pasado y se mantendría en la próxima elección.

Ambos grupos, dice un cercano a la compañía, habrían decidido postular a una mujer a un directorio compuesto hoy exclusivamente por hombres y aún están analizando postulantes. Pampa, para ello, habría encargado la búsqueda a la empresa Humanitas, la misma que buscó a la actual gerente general de las sociedades cascadas, Catalina Silva Vial. Aun no se resuelve a quien reemplazaría la futura postulante, pero al menos lo seguro es que se mantendría en el cargo Contesse Fica. De ese grupo, además, debería salir el próximo presidente de SQM, un cargo que hoy ostenta Salas por un compromiso con Corfo, adoptado en 2018, que venció en marzo pasado.

Tianqi, por su parte, habría resuelto postular a un candidato de origen chino. Aunque no puede poner en el directorio a ejecutivos de la misma empresa, por instrucciones de la Fiscalía Nacional Económica, Tianqi quiere ahora poner al menos a alguien de la nacionalidad del grupo controlador, lo que no ha ocurrido desde que entró a la empresa, hace ya un lustro.

Por último, la japonesa Kowa tiene como director a Gonzalo Guerrero, quien podría respostular.

En la junta de accionistas de 2019, los postulantes a la serie B fueron 7 para 7 cargos. Y no hubo competencia. Donde sí la hubo fue en la serie B. Y ahí los precedentes le dan cierta ventaja al exministro de Minería y Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

La elección de 2019

En la última elección de directorio, Laurence Golborne compitió con Andrea Fuchslocher, quien fue postulada por las AFP. Ingeniera comercial de la Universidad de Chile y presidente de la empresa portuaria de Iquique, Fuchslocher es también directora de Emin S.A.; Colca Cola Embonor y Empresas Tricot.

En esa contienda de 2019, Golborne obtuvo 48 millones de votos, versus los 16 millones de votos de Fuchslocher. La candidata fue respaldada por todas las AFP, mientras Golborne recibió tres grandes bolsones de votos que se desagregaron así: 11 millones de votos provenientes de Pampa Calichera, igual número proveniente de los ADR representados por The Bank of New York Mellon que se manifestaron expresamente por Golborne y otros 18 millones de votos que también provenían de los ADR, pero cuya decisión de voto es entregada discrecionalmente a SQM, la que en 2019 ejerció su presidente, Alberto Salas.

Mientras Golborne, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, es director además de Ripley Corp y Aventura S.A., en Perú; Gil Nievas es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Comillas, fue CEO de Moneda por ocho años y es asesor estratégico y financiero de diversas compañías locales y globales.

Cálculos de algunos accionistas indican que la competencia entre Golborne y Gil Nievas está, por esa misma razón, inclinada hacia el primero. Aunque Pampa Calichera ya no tiene presencia en la serie B, porque vendió todas sus acciones el año pasado, los ADR sí han tomado más posiciones en la empresa. Y los inversionistas internacionales que declararon preferencia lo hicieron hace tres años por Golborne. El ejecutivo no es un desconocido en los mercados globales: fue gerente de finanzas de Gener en los 90 y luego gerente general de Cencosud. Y suele acompañar al gerente de finanzas de SQM a los road show internacionales en Estados Unidos. Así lo hizo recientemente.

Además, los ADR hoy pesan mucho más, tras las ventas de acciones realizadas por Calichera y Tianqi -la china aún conservaba a diciembre 5 millones de títulos y Calichera otros 2,5 millones- y un millonario aumento de capital. La serie B tiene unos 140 millones de acciones y los ADR son al menos la mitad: a diciembre, el Bank of New York Mellon registraba 69 millones de títulos. Al cierre de 2018, antes de la anterior elección, eran 35 millones. Y como la mayoría de los ADR no se pronuncian y el presidente de SQM ejerce discrecionalmente esos votos, si se repite la decisión de 2019, Golborne tendría un lugar asegurado en la mesa. Las AFP, que apoyarían a Antonio Gil, sumarían unos 30 millones de acciones en la serie B.

Un último asunto llamó la atención en algunos agentes involucrados en la renovación: en el proxy card enviado a los inversionistas extranjeros para que envíen sus votos se explicita que el único postulante por la serie B es Laurence Golborne. Ninguna mención hay ahí para Antonio Gil, omisión que algunos atribuyen a su inscripción fuera del plazo requerido para enviar esos formularios a los ADR.

El directorio de SQM es, además, uno de los más apetecidos en el mercado. Aunque aún no se divulgan los pagos de 2021, seguramente serán mayores a los de 2020, dado el salto de las utilidades y el componente variable de la remuneración, asociado a resultados, de la cúpula de la empresa. En 2020, Golborne tuvo dietas por $ 488 millones, mientras el presidente, Alberto Salas, ganó $ 706 millones, y Contesse Fica, $ 621 millones. Una persona que ha sido director de SQM, eso sí, aclara que aquellas son cifras brutas y que, en impuestos, pagan más de 40% de esa cifra.