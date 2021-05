Por qué el mercado espera un alza de la tasa del Banco Central a fin de año

El 31 de marzo de 2020, cuando comenzaba a sentirse con toda su fuerza el impacto de la pandemia, el Banco Central (BC) decidió bajar hasta 0,5% su Tasa de Política Monetaria (TPM), como una forma de apuntalar la actividad económica en un escenario sin mayores riesgos de inflación.

Ese nivel de la tasa de interés, considerado el “mínimo técnico” por el instituto emisor, podría cambiar a fines de año, de acuerdo a la mayoría de los consultados en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) publicada hoy, que proyectan que en la reunión de diciembre la autoridad monetaria subiría el tipo rector a 0,75%.

Esto se da luego que el Banco Central ha venido moderando levemente el sesgo expansivo de su política monetaria en sus mensajes y ya no habla de que la TPM se mantendrá en su nivel actual durante “el horizonte de política de dos años”. En la de este mes, además, tampoco fue explícito en un plazo, como sí fue en marzo, cuando indicó que se mantendría por varios trimestres más en ese valor.

Entre las razones que están detrás de esta percepción del mercado, se encuentran las mayores presiones inflacionarias asociadas, en parte, a la mayor liquidez producto de los retiros de los fondos de pensiones.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, sustenta tal visión y explica que “estamos viendo mayores presiones inflacionarias, reconociendo una mayor demanda interna asociada a consumo. Incide la alta liquidez en el mercado. A nivel internacional también se ven mayores presiones, aun cuando una fracción de ello es transitoria. Siendo Chile una economía abierta, parte de esa evolución se transmite a nuestra economía”.

Mientras, Martina Ogaz, de Euroamérica, plantea que “lo principal es la inflación y la reapertura económica. Este año habrá más inflación, primero por los retiros de fondos de las AFP y, en la segunda mitad del año, por el mayor gasto fiscal que muy probablemente se mantenga unos meses más por la crisis sanitaria. Además, durante el segundo semestre de 2021 se alcanzaría un mayor porcentaje de vacunación de la población y se comenzarían a levantar las medidas restrictivas, lo que reactivaría la economía y los precios, sobre todo del sector servicio, como recreación y cultura”.

Sergio Godoy, economista jefe de STF Capital, también cree que la tasa de interés subirá en diciembre. “La principal explicación sería que en la reunión de política monetaria del 13 de mayo anunciaron que en junio van a dejar de comprar bonos bancarios y reinvertir sus cupones. Asimismo, en el BC tienen una visión muy optimista de la recuperación y es probable que suban la proyección de crecimiento para el 2021. Finalmente, está claro que el nivel actual de TPM es muy bajo dada la recuperación de la economía. Sin embargo, no compartimos esta visión tan optimista de la recuperación económica. Los riesgos actuales (salida lenta de la pandemia e incertidumbre política) apuntan a una proyección de 5,4% de crecimiento para este año”.

En BICE Inversiones no tienen como escenario principal un alza de la TPM este año, pero no lo dan por descartado. “Estimamos que las alzas se iniciarían en el primer trimestre del 2022. Aunque no descartamos que esto se adelante, creemos que el consejo del BC esperará a tener una mayor confirmación de la recuperación en la economía y además la incertidumbre política asociada a las elecciones parlamentarias y presidenciales podría aplazar este proceso”, señala Marco Correa, de BICE.

Una visión distinta tienen en Grupo Security. César Guzmán, gerente de macroeconomía de la entidad, ve un alza del tipo rector recién a mediados de 2022, “porque pese a la recuperación de la actividad en el segundo semestre, recién estarías llegando al nivel de septiembre de 2019, es decir, las holguras de capacidad son mayores aún, lo que mantiene contenidas las presiones inflacionarias, especialmente las subyacentes”.