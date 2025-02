Presidente de la SNA asegura que no hay riesgo de escasez de alimentos ante incendios forestales

El gobierno decretó estado de emergencia agrícola para la región de La Araucanía, región que ha sido la más afectada por los incendios forestales de la zona centro-sur del país, mucho de los cuales siguen activos.

Ante este escenario, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), afirmó que no hay riesgo de escasez alimentos. “Yo quiero en esto ser bien categórico, no hay ningún riesgo. El país va a seguir abastecido de alimentos. A Chile y a los chilenos no les van a faltar alimentos.”

En la misma línea, Walker descartó que puedan haber alzas a los precios de los alimentos. “No hay ninguna posibilidad que suban los precios por una escasez de alimentos. Y si así ocurriera es porque aquí hay un especulador que se está aprovechando de esta situación para subir los precios”, aseguró.

“En este minuto estamos bien abastecidos de alimentos. Si usted habla con la Vega Central, con Lo Valledor, con los feriantes, no hay ninguna interrupción en la distribución de alimentos”, afirmó el presidente del gremio.

Ante eso, Walker apeló a la responsabilidad y la transparencia para evitar la especulación, “yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Tenemos que ser super transparentes y responsables, y no aprovecharnos de esta situación. Nunca falta que aparezcan especuladores que se aprovechan de estas emergencias para intervenir los precios. Pero aquí no hay ninguna razón para que eso ocurra”.

Colpi, 9 de febrero de 2025. Residentes de esta localidad de la comuna de Galvarino, region de la Araucania, combaten el fuego. Fabian Valenzuela/Aton Chile

“Las cosechas se siguen desarrollando. Sí, ha habido algunas interrupciones en la logística. Hemos visto algunas pérdidas de cultivos como trigo, avena y cebada”, explicó Walker.

“Si seguimos todos como país actuando en la prevención, el combate y el control de incendios, no debiéramos tener ninguna interrupción en el abastecimiento de alimentos de todos los chilenos”, recalcó.

En la región de La Araucanía, las llamas han consumido más de 13.366 hectáreas. La comuna de Galvarino ha sido la más perjudicada, con más de 6.000 hectáreas arrasadas.

Frente a ese panorama, el presidente del gremio celebró el estado de emergencia agrícola decretado por el gobierno. “Nosotros apoyamos las medidas que ha tomado. Decretar estado de emergencia, decretar toque de queda, decretar emergencia agrícola. Eso va a permitir activar recursos que sin esos decretos no podríamos activar”, afirmó Walker.