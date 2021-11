Ricardo Ffrench-Davis confirma que votará por Boric y que colaborará con el candidato de Apruebo Dignidad

El economista Ricardo French-Davis, profesor titular de la FEN de la U. de Chile y doctor en Economía de Chicago, confirmó este miércoles que va a votar por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y que va a colaborar con ideas, al igual que otros economistas de centroizquierda.

“Voy a colaborar con él. Aparte de votar por él, me incorporo. Me alegro mucho que esté Andrea Repetto y Roberto Zahler. Una buena compañía, para que recojan nuestras ideas. Uno no está dentro de la campaña. Yo soy un técnico al servicio de la política y quiero que a Chile le vaya bien. Hay una enorme diferencia entre Boric y Kast. Entonces quiero que salga Boric y que haga mejor su programa”, dijo el economista en Radio Infinita.

El doctor en Economía, quien ya había afirmado que su candidata era la senadora Yasna Provoste, sostuvo que no le cree al candidato Republicano, y que Gabriel Boric va en la dirección de hacer las cosas bien.

“Yo no le creo a Kast. O sea, tiene un sentimiento que viene de los tiempos de la dictadura. Ahí está su corazoncito. Boric es más joven, creo que está aprendiendo en el camino. Yo diría que más que moderación, a veces se entiende moderación por vamos a hacer menos de las cosas, hay que hacer las cosas bien. Creo que va en la dirección de hacer las cosas bien”, indicó Ffrench-Davis.

Ffrench-Davis se suma así a otros economistas de centroizquierda que serán parte del consejo asesor económico del candidato de Apruebo Dignidad, como Andrea Repetto, Roberto Zahler y Felipe González. Los expertos van a mantener reuniones periódicas con el equipo económico de Gabriel Boric. Van a estar abocados a reformular las reformas tributarias y de pensiones del aspirante a La Moneda, luego que han sido objeto de críticas desde diversos sectores.

El candidato que avanzó a la segunda vuelta ya había dejado la puerta abierta a incorporar ideas de otras candidaturas para atraer votos de personas que se inclinaron por otras opciones en la primera vuelta. Tras conocer los resultados del domingo, Boric, hizo un llamado a los votantes de Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi.