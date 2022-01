Ricardo Ffrench-Davis y reforma de pensiones: “Si amas más a Chile que lo que odias a las AFP, no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas”

Quedan poco más de dos meses para que Gabriel Boric asuma la presidencia. Hay varios temas que están sobre la mesa, y uno de ellos es la reforma de pensiones que presentaría la próxima administración. El reconocido economista, y asesor económico del presidente electo, Ricardo Ffrench-Davis, planteó que cerrar las AFP podría generar un desbarajuste brutal en el sistema económico.

“Yo lo que le he entendido a Boric y a sus representantes decir clarito: gradualidad. Y el tema del fin de las AFP es las AFP como el corazón del sistema de seguridad social. Que el corazón pase a ser el sistema nuevo, con el componente solidario... Pero yo doy mi recomendación. No cometas tonteras que te pueden hacer imposible las tareas transformadoras de este país. Piensa, lo más importante son las tareas transformadoras. Lo transformador no es cerrar algo que existe, que no ha sido bueno en el promedio, pero que cerrarlo puede crear un desbarajuste brutal en tu sistema económico. Cerrar un sistema que administra $170 mil millones de dólares actualmente, y hacer que pase a otras manos, sería un error fatal”, planteó el doctor en economía en Radio Biobío.

Asimismo agregó que “puedes odiar a las AFP, pero si amas más a Chile que lo que odias a las AFP, no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas. Déjalo ahí. Y la plata nueva, que vaya a un nuevo sistema. Pero empieza a regular cómo lo administra. Está la Superintendencia de Pensiones para eso. Puedes cambiar las proporciones de dónde van las platas, etcétera. Eso está en tus manos. Pero haz cambios graduales. Porque el sistema financiero es propenso a los cambios bruscos. Y tú le das una señal y te vas a hacer una corrida brutal en el sistema financiero. Y eso te amarra las manos como gobierno. No seas inexperto. Uso esa palabra para no decir leso o bruto. No caigas en una trampa explosiva. Sería una trampa”.

La reforma de pensiones será uno de los principales temas del próximo gobierno.

Por otro lado, el economista se refirió a las ideas que ha planteado Apruebo Dignidad en materia laboral, como reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas y subir el salario mínimo a $500 mil. El profesor de la FEN planteó que no se puede hacer que todas las empresas trabajen una hora menos, que depende del tipo de empresa. Asimismo, sobre el alza salarial, dijo que es una complicación financiera.

“Lo de los $500 mil de sueldo mínimo es una complicación financiera. No se puede, pero a lo mejor sí los $370 o $380 mil. Hay muchas pymes que tienen uno o dos empleos. Hasta diez, que es una multitud, un número muy grande. Eso hay que trabajarlo con los pies en la tierra, para que tengamos efectivamente mejor empleo, no solo para quienes ya están empleados, sino que para los que no tienen empleo, y no creemos desempleos”, sostuvo el académico.

Y mientras el mercado espera conocer los nombres del nuevo gabinete de Gabriel Boric, el economista descartó la posibilidad de llegar a la cartera de Hacienda.

“Sería fuera de foco que una persona de 85 años, aunque sea un Superman de ultra buena salud, a esa edad tome una tarea que es de 24 horas al día. No corresponde. No es que yo diga que me niego. Parecería fuera de foco que a alguien se le ocurra que yo pueda ser”, indicó.

Antes de la segunda vuelta, el destacado economista reconoció que votaría por Gabriel Boric, además se unió al Consejo Asesor Económico, donde también participaron Andrea Repetto, Eduardo Engel y Roberto Zahler.