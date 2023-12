Soledad Recabarren e informe de evasión y elusión del SII: “Las cifras no cuadran por ningún lado”

A fines de la semana pasada, Hacienda informó sobre los nuevos cálculos que hizo el Servicio de Impuestos Internos (SII) para medir la tasa de evasión, elusión y de subdeclaraciones involuntarias de impuestos, insumo clave para la discusión del pacto fiscal y en específico del proyecto de cumplimiento tributario.

En lo central, se determinó que la brecha de incumplimiento tributario total, considerando el IVA y la tasa corporativa (los impuestos que pagan las empresas) es del orden del 6,5% del PIB, para el periodo de 2018 a 2020.

En el desglose de las cifras, la tasa de incumplimiento tributario del IVA sería del 18,4%, lo que es equivalente a una brecha promedio de 1,8% del PIB. Por su parte, en el caso del impuesto corporativo, la brecha ascendería a un 4,7% del PIB, producto de un incumplimiento tributario de 51,4%.

Fundamentalmente esta última cifra generó distintos cuestionamientos a nivel de expertos, empresarios y parlamentarios, ya que consideran que se trata de una tasa de evasión y elusión demasiado elevada y que no cuadra con otras estadísticas al respecto.

Soledad Recabarren, de Recabarren & Asociados, es una de las voces que levanta una alerta sobre este estudio y pide que se libere el informe completo para analizar sus resultados.

La semana pasada Hacienda informó que la tasa de evasión, elusión y subdeclaraciones involuntarias para el impuesto de primera categoría (corporativo) llegaba al 51,4%. ¿Cómo analiza esa cifra?

-Esto cayó como una bomba. La evasión y elusión del 50% del impuesto corporativo es realmente una locura. Y las cifras no cuadran por ningún lado. Uno le da vueltas al tema y no se sabe cómo pueden llegar al 50%. Por eso es que se necesita ver el informe completo para determinar dónde está el error, porque no se puede creer que eso sea cierto. Uno quisiera chequear que se consideraron los PPUA (Pago Provisional por Utilidades Absorbidas), los créditos Sence y los créditos con impuesto al exterior, porque no aparecen en la formula. Puede estar absolutamente sobreestimado.

¿Por qué no cuadran los resultados?

-Los estudios de la OCDE muestran que a nivel internacional Chile se sitúa, en relación al impuesto que pagan las empresas, en el lugar 15 de 116 en mayor recaudación de este impuesto corporativo sobre el PIB. Es decir, nuestro impuesto corporativo es de los que más recauda a nivel OCDE medido en relación al PIB. Entonces, ese 50% que se dice que no se paga, no se condice con esas cifras. Hay otras mediciones de la OCDE que dicen que miden el peso del impuesto corporativo sobre el total de ingresos tributarios que hay en el país, y Chile está en el lugar 26. Significa que, nuevamente, cuando medimos el impuesto corporativo sobre carga tributaria total, el impuesto corporativo es muy recaudador en el país.

¿Si la tasa de evasión es de 50%, no puede al mismo tiempo estar entre los impuestos que más recauda?

-Chile en el impuesto corporativo es súper cumplidor, porque sí está dentro de los que más recauda y dentro de los que más pesa en la recaudación total. Pero después se dice que solo se paga el 50%, porque el otro 50% se evade. No hay consistencia ahí, ese es el problema.

¿Y no podría atribuirse a la informalidad?

-Hay una informalidad súper grande, pero a nivel de micro y pequeña empresa. La microempresa representa el 0,05% de la recaudación en impuesto de primera categoría. Si las microempresas son 10 veces más que aquellas que declaran, sería un 0,5% del impuesto de primera categoría. Y todavía me falta el 49,5%.

Algunos han dirigido sus críticas a la fiscalización del SII…

-O esta malo el cálculo, o esta malo el sistema de fiscalización, porque no podemos tener un 50% de evasión de impuesto a la renta y un 19% o 18% de evasión del IVA, y estar todos contentos con lo que se está haciendo.