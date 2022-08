Sura Inversiones: “Nos preocupa cómo reaccionarán los mercados los tres meses siguientes al 4 de septiembre”

Incertidumbre, esa es la palabra con la que desde hace meses describen los inversionistas la realidad mundial. La posibilidad de una recesión en mercados desarrollados, el impacto en las materias primas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y los problemas globales en la cadena logística forman parte del escenario, a lo cual se suman en el país el proceso constituyente y las reformas de pensiones y tributaria.

En este contexto, Renzo Vercelli, vicepresidente de Sura Inversiones, explica que hasta ahora han visto un par de tendencias relevantes por parte de los inversionistas chilenos. “La primera tiene que ver con los dineros fuera del país. Después del estallido social hubo un incremento importante de gente que quiso dolarizarse, abrir cuentas afuera, pero hemos visto que con el dólar sobre $850, la salida de capitales se frena. Al cliente le cuesta comprar dólares a precios tan altos, y por tanto hemos visto un freno en la salida de dineros”.

En segundo lugar, detalla el ejecutivo, “quienes van saliendo (ahora) son los que estaban menos preocupados, por tanto tienen rendimientos decrecientes. Pero incluso hemos visto que algunos clientes han tomado la decisión de volver a Chile. Eso ocurre porque los desempeños de los mercados internacionales no han sido buenos en el primer semestre, y además si salieron con un dólar bajo los $800 y entran al país sobre los $900, ya se produce una utilidad por diferencia de tipo de cambio. Y también porque hay activos alternativos en Chile que han tenido un muy buen retorno”.

Según Vercelli, hoy en Sura tienen 4.400 cuentas de clientes en EE.UU., con fondos por US$700 millones, en circunstancias que hace dos años el número de cuentas llegaba apenas a 285. “Sobre $850 baja considerablemente la apertura de cuentas, pero en algún minuto llegamos a tener aperturas de 140 cuentas mensuales”, señala el ejecutivo.

¿Dadas las caídas de los mercados en el año, es momento de entrar ahora?

-En los precios de mercado ya está incorporada un recesión, por lo tanto no hay que esperar a que la recesión sea declarada. El problema es que no tenemos una bola de cristal para determinar si es el momento de entrar: el problema de la inflación en EE.UU. sigue siendo una preocupación, y hasta dónde lleve la tasa la Reserva Federal es una variable importante. Pero uno ve pequeñas luces: una caída en el precio de las bencinas, el dato de la inflación de EE.UU. (de julio) por debajo de lo proyectado por el mercado, una mejor evolución en la cadena de abastecimiento, (con lo cual) las presiones inflacionarias a nivel global, potencialmente, podrían estar llegando a su peak. No sé si es el momento ahora, pero estamos más cerca hoy que hace dos meses de empezar a ver que el panorama se estabiliza.

En renta variable, ¿por qué mercados se están inclinando?

-Hoy nos gusta Asia Emergente, en segundo lugar Japón y EE.UU. En Asia las presiones inflacionarias han sido más acotadas, la economía ha tenido una mejor dinámica y los cierres de ciudades en China (para frenar los contagios) han sido acotados. Y por otra parte, las potenciales tensiones en Taiwán son temas pasajeros, no está en nuestro escenario central un agravamiento del conflicto.

¿Y en renta fija?

-Hasta la semana pasada estábamos largos en duración, siempre privilegiando la UF. Pero en los días recientes hemos hecho un cambio en nuestra estrategia y acortamos la duración, básicamente porque queremos pasar los siguientes dos meses tomando palco, bajar el riesgo y revaluar en algún tiempo más.

¿Por la incertidumbre del plebiscito de septiembre?

-Nuestro escenario es que independiente del resultado, nos preocupa cómo reaccionarán los mercados los tres meses siguientes al 4 de septiembre, porque el proceso constituyente no terminará ese día. Independientemente de quién gane, hay cosas a definir que también generarán volatilidad.

¿Genera más incertidumbre el triunfo del Rechazo o del Apruebo?

-Más bien la existencia de muchos cambios estructurales. La Constitución es uno de ellos, pero también está la reforma tributaria, la de pensiones. Nuestros clientes ven que Chile enfrentará cambios importantes en los próximos 12-24 meses. Ese entorno es el que genera incertidumbre.