Tasas de embarque: Sernac presenta demanda colectiva contra Iberia por no entregar propuesta

El Sernac presentó una demanda colectiva en contra de la Iberia, ya que la aerolínea no presentó una propuesta de solución adecuada para los consumidores afectados por la no devolución de las tasas de embarque por viajes no realizados. El objetivo es que la compañía restituya el dinero no devuelto a los pasajeros, y que se le apliquen las multas correspondientes.

“Esta empresa no estuvo disponible a devolver las tasas de embarque, por lo que será la justicia quien determine las compensaciones y multas correspondientes. Otras seis aerolíneas entendieron la importancia de responder oportunamente a los consumidores y ajustar sus prácticas, y hoy la ley Pro Consumidor establece claramente la exigencia de devolver estos montos cuando las personas no viajan”, dijo en un comunicado el director del Sernac, Lucas del Villar.

En 2019, el organismo inició un Procedimiento Voluntario Colectivo con Iberia y otras 7 compañías para exigir la devolución de las tasas de embarque por viajes no realizados. Este proceso extrajudicial se cerró de manera negativa, luego que la empresa no presentó una propuesta satisfactoria.

La normativa vigente establece que las aerolíneas deben devolver a los pasajeros el dinero de las tasas de embarque cuando no realicen el servicio de transporte aéreo contratado, ya sea por causas imputables a la empresa o al pasajero, por razones de seguridad o de fuerza mayor. Sin embargo, el organismo detectó que, en la práctica, esto no se aplicaba del todo.

A la demanda de Iberia se suma otra acción colectiva presentada en noviembre de 2019 en contra de American Airlines, luego que dicha compañía no estuvo dispuesta a aportar antecedentes que permitieran calcular los montos que debía devolver a los usuarios por concepto de tasas de embarque.

En noviembre de 2021, el Sernac anunció que cinco aerolíneas devolverán tasas de embarque a más de 720 mil consumidores por viajes no realizados.

Sky, Avianca, Jetsmart, Aerolíneas Argentinas y Copa van a devolver las tasas de embarque por viajes no realizados. El monto asciende a casi $7.500 millones y va a beneficiar a unos 729.223 consumidores.

A este acuerdo se sumó la devolución comprometida por Latam. La aerolínea devolverá más de $4 mil millones de pesos a miles de consumidores que no pudieron viajar.