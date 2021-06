Un primer mes más lento de lo esperado: 36% de quienes tienen rentas vitalicias han pedido el retiro y aseguradoras han pagado US$594 millones

“El ritmo de solicitudes ha sido lento si tenemos como referencia lo que pasó en las AFP, nosotros teníamos en vista esa experiencia que fue muy masiva”. Así se refirió Rodrigo Guzmán, gerente de administración y finanzas de Vida Security, sobre el retiro en rentas vitalicias que ha llevado adelante la industria.

En el conference call del primer trimestre de Grupo Security, Guzmán puso como referencia lo ocurrido al cierre de agosto de 2020 con las AFP, a un mes de promulgada la ley del primer retiro del 10%, donde el 85% de los afiliados habían hecho la solicitud para retirar parte de sus fondos, comentó.

Sin embargo, añadió que en el caso de la industria aseguradora, al 31 de mayo el 35% había solicitado el anticipo. Eso sí, al considerar las cifras actualizadas que reporta la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al 3 de junio ya se habían recibido 241.619 solicitudes, lo que representa un 36,% del total de pólizas en rentas vitalicias que tenía la industria a marzo (662.629).

Precisamente el 3 de junio se cumplió un mes desde que la industria empezó a recibir solicitudes, pues estas partieron el 3 de mayo.

“Si bien los pensionados podrían solicitar el anticipo hasta abril del próximo año, el menor ritmo de las solicitudes claramente nos pone menor presión sobre la liquidez de la compañía que, con los montos que hemos estado observando, no tiene ningún problema para hacerle frente”, dijo Guzmán.

El ejecutivo de Security señaló que a marzo la compañía tenía 36.429 pólizas de rentas vitalicias, lo que equivale a un 5,5% de las pólizas totales del mercado, y añadió que al 31 de mayo acumulaban 11.722 solicitudes, de las cuales, 8.557 estaban aceptadas vigentes, es decir el 32% del total.

Con todo, según las cifras que consolida la CMF, de las 241.619 solicitudes que había recibido la industria al 3 de junio, los RUT únicos que solicitan el anticipo en realidad son 228.675. De ellos, el 81,6% ha confirmado la solicitud (186.608).

Asimismo, la industria ya ha hecho 128.402 pagos, lo que representa el 68,8% de las solicitudes confirmadas. De esta manera, hasta ahora las aseguradoras han pagado $427.604 millones (US$594 millones) en total, con un pago promedio de UF112,4 ($3.332.000).

Y las que tienen más pólizas también son las que han desembolsado los montos más altos. Así por ejemplo, Confuturo lleva 40.854 solicitudes de RUT únicos al 3 de junio, donde el 72,6% ha confirmado la solicitud. Asimismo, ha hecho 24.270 pagos por US$112 millones. Con el segundo mayor desembolso se ubica Consorcio (US$108,9 millones), y Metlife (US$98,9 millones).

Nueva Constitución

El gerente general de Security, Renato Peñafiel, se refirió en el conference call al proceso constituyente que lleva adelante el país, luego de una consulta que hizo un analista. “Mi respuesta va a ser de carácter especulativo, porque yo creo que nadie puede anticipar lo que eventualmente pueda pasar. Sí creo que hay dos o tres elementos que son de fondo, que yo espero que sean resueltos favorablemente”, comentó.

En esa línea, afirmó: “No me cabe duda que la Constitución que vamos a generar es distinta de la que tenemos, eso es un hecho, lo importante es saber cuál es la profundidad de esos temas. Y tiendo a pensar que principios fundamentales, como son la propiedad privada, la libertad de emprender, de actuar, de negociar, son principios muy fundamentales que no debieran ser fundamentalmente alterados”.

En todo caso, agregó que “si algunos de estos aspectos llegara a cambiar, los niveles de preocupación son los que estabas mencionando: mayores. Yo soy positivo, pienso que hay elementos sectoriales, regionales, que van a ser atacados de una forma distinta que no estaba contemplada en la Constitución, y por lo tanto, nuestro desafío es equilibrar esos cambios con el futuro. Que yo creo que eso es viable, es posible. Espero sí, que los principios fundamentales de este país no se alteren, como es la convivencia democrática, la libertad de actuar, de emprender, de decidir, en todos los frentes. Estoy hablando de libertad en lo que se refiere a la educación, negocios, tenencia de activos, etc, y eso está muy relacionado con la propiedad, propiedad privada es fundamental”.

Pero también reconoció: “Es cierto que hay ruidos, hay gente extrema, pero confío en una buena decisión del pueblo chileno. Ahora, yendo al corto plazo, lo que sí vamos a tener, y lo que hemos observado este primer trimestre, y es posible que el tercer trimestre sea complejo, es volatilidad en los activos financieros, producto de esta misma, tal vez, incertidumbre política”.

Apelaciones define postura

En la cancha de la justicia, son siete compañías (hay 16 que tienen rentas vitalicias) las que ya han iniciado acciones legales en tribunales locales. Otra, el grupo internacional (Ohio) activó el procedimiento de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos.

Las primeras fueron Bice Vida, Penta Vida y 4 Life Seguros de Vida, que presentaron tres recursos de ilegalidad en contra del oficio circular Nº 1208 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Luego se sumaron, por otra vía (recurso de protección), Consorcio Nacional de Seguros, CN Life (también controlada por Consorcio) y Confuturo, de la Cámara Chilena de la Construcción. Luego Penta ingresó otro recurso, esta vez también uno de protección ante Apelaciones. Y la semana pasada se sumó Renta Nacional con un recurso de ilegalidad.

Pero hasta ahora la Corte de Apelaciones ha declarado inadmisibles todos los recursos de protección, es decir, los interpuestos por Consorcio, CN Life, Confuturo, y el segundo recurso que interpuso Penta. En el caso de esta última compañía, la inadmisibilidad fue decretada el viernes pasado, porque “no resulta ser la vía idónea”, señaló Apelaciones.

En tanto, Confuturo, Consorcio y CN Life ya escalaron el tema a la Suprema el viernes pasado, tal como lo habían adelantado, mediante un recurso de reposición, donde dicen que es erróneo el argumento de que el recurso de protección no es la vía idónea.

Lo anterior, por tres motivos: en primer lugar, señalan que “la idoneidad de la acción de protección para proteger un derecho en una situación determinada es una cuestión de fondo, ajena al examen de admisibilidad”.

En segundo lugar, argumentan que “la acción de protección sí es idónea para cautelar los derechos de igualdad de trato y propiedad, cualquiera que sea el órgano o poder del Estado que prive de ellos, o los perturbe o amenace mediante actos ilegales o arbitrarios”.

En tercer lugar, advierten que “la resolución recurrida produce una situación de indefensión, ya que la acción de protección corresponde al único remedio oportuno y eficaz para el restablecimiento del imperio del Derecho”.