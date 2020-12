Nasdaq busca que se respete la regla de diversidad en los directorios que la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa no cumplen

Nasdaq Inc. tiene como objetivo exigir a las empresas que cotizan en bolsa que incluyan a mujeres y personas de diversas identidades raciales u orientación sexual en sus directorios, una medida que podría provocar cambios en cientos de empresas.

El operador de intercambio presentó una propuesta a la Comisión de Bolsa y Valores que requeriría que las empresas cotizadas tuvieran al menos una mujer en sus directorios, además de un director que sea minoritario o que sea lesbiana, gay, bisexual o transgénero. Nasdaq definió a las minorías subrepresentadas como individuos que se autoidentifican como negros, hispanos, asiáticos, nativos americanos y otras razas.

El plan es el último esfuerzo de Wall Street para diversificar las salas de juntas predominantemente blancas y masculinas de las corporaciones estadounidenses. Pero podría tener más impacto que los intentos anteriores debido a la capacidad de Nasdaq para establecer reglas para las más de 3.000 empresas que cotizan en su bolsa de valores. Potencialmente, las empresas que no cumplan con los requisitos podrían ser eliminadas de la lista.

En una revisión realizada durante los últimos seis meses, Nasdaq descubrió que más de las tres cuartas partes de sus empresas cotizadas no habrían cumplido con los requisitos propuestos.

Alrededor del 80% o 90% de las empresas tenían al menos una directora, pero solo una cuarta parte tenía un segundo miembro de la junta que cumpliría con los requisitos de diversidad, dijo una persona familiarizada con la revisión. Nasdaq afirmó que era difícil de medir precisamente debido a las inconsistencias en la forma en que las empresas reportan dichos datos.

La revisión encontró que las empresas más pequeñas tendían a tener directorios menos diversos y necesitarían hacer más para responder a la regla propuesta, expresó Nelson Griggs, vicepresidente ejecutivo de Nasdaq que lidera su negocio de cotización. “Con emisores más pequeños, habrá un mayor impacto”, señaló en una entrevista.

Las empresas extranjeras y las empresas más pequeñas podrían cumplir con el requisito con dos directoras, dijo Nasdaq.

De las 2.830 empresas del índice compuesto Nasdaq, que incluye a la mayoría de las empresas que cotizan en la bolsa, 556 no tienen miembros femeninos en la junta, según un análisis de Dow Jones Market Data de los datos de FactSet. Muchas de ellas son empresas chinas como las empresas de Internet Pinduoduo Inc., JD.com Inc. y Baidu Inc., pero otras incluyen a la empresa solar Array Technologies Inc., la empresa de biotecnología Allakos Inc. y la empresa de refrescos National Beverage Corp., fabricante del agua con gas LaCroix.

Si la propuesta es aprobada por la SEC, las empresas deberían divulgar las estadísticas de diversidad del directorio dentro de un año. Los plazos para cumplir con los requisitos de diversidad para la composición de la junta dependerían del nivel de cotización de la empresa, afirmó Nasdaq.

Se esperaría que las empresas que figuran en los niveles más selectivos de Nasdaq tengan al menos dos directores diversos dentro de los cuatro años posteriores a la aprobación de la norma por parte de la SEC, mientras que otras tendrían que cumplir con los requisitos dentro de los cinco años. Nasdaq se basaría en los informes de las empresas para determinar cuántos miembros de la junta pertenecían a varios grupos.

La directora ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman, expresó que la regla ayudaría a promover la representación inclusiva en el liderazgo empresarial. En la propuesta del operador de bolsa a la SEC, Nasdaq también citó múltiples estudios que encontraron que una mayor diversidad en los directorios está asociada con un mejor gobierno corporativo y desempeño financiero.

Al igual que otros cambios propuestos a las reglas de cotización en bolsa, la propuesta de Nasdaq está sujeta a revisión por parte de la SEC y se someterá a un proceso de comentarios públicos, lo que significa que probablemente pasarán meses antes de que la comisión apruebe o rechace el plan. Eso significa que tal decisión probablemente estaría bajo la administración entrante del presidente electo Joe Biden, quien nombrará a un nuevo presidente para dirigir la comisión. Biden ha hecho de la diversidad una prioridad al seleccionar al personal de la Casa Blanca y a los nominados para su gabinete.

Bajo la ex presidenta de la SEC, Mary Jo White, quien fue nombrada por Barack Obama, el regulador exploró un plan preliminar para exigir a las empresas que brinden más detalles sobre la diversidad de sus directorios, pero nunca presentó una propuesta formal.

El presidente de la SEC, Jay Clayton, designado por el presidente Trump que renunciará a fin de año, dijo en un comunicado: “Damos la bienvenida al diálogo sobre cómo mejorar la diversidad, la inclusión y las oportunidades en el sector de servicios financieros y nuestra economía en general. "

El impulso de Nasdaq por una mayor diversidad no debería ser una carga pesada para las empresas, señaló Evan Epstein, fundador y director gerente de la firma de asesoría de gobierno corporativo Pacifica Global en San Francisco.

“No es tan intrusivo. Solo hay una mujer en una junta y una mujer de antecedentes diversos. Solo están diciendo: ‘Oye, tengamos una cantidad mínima de diversidad en la junta’“, señaló Epstein.

Epstein afirmó que California enfrentó cierto retroceso legal sobre su propia ley que requiere diversidad de género en las juntas. En una demanda, un accionista de una empresa de California con una junta exclusivamente masculina argumentó que el mandato del estado era inconstitucional e invasivo porque le impediría votar por los candidatos de la junta que prefería, en lugar de estar obligarlo a discriminar por motivos de sexo. Un tribunal de distrito federal finalmente anuló la demanda.

“Creo que verá cierto rechazo de algunos grupos libertarios de línea dura que no quieren que se les impongan cuotas”, dijo Epstein.

Los consejos corporativos han hecho que sus filas sean algo más diversas. El año pasado, el 44% de los nombramientos de directores no ejecutivos que las empresas hicieron en Estados Unidos fueron mujeres, según la firma de búsqueda de ejecutivos Heidrick & Struggles. Eso marcó la participación más alta desde que la firma comenzó a rastrear los datos hace 11 años.

Las grandes instituciones también se han vuelto más vocales sobre la importancia de la diversidad en los últimos años.

A principios de este año, Goldman Sachs Group Inc. expresó que ya no respaldaría las ofertas públicas iniciales de empresas en EE.UU. y Europa a menos que tuvieran al menos un miembro de la junta “diverso”, con un enfoque en las mujeres, un requisito que el banco planea cumplir y expandir a dos miembros diversos de la junta el próximo año.

La presión para diversificar los directorios corporativos también proviene de los grandes administradores de activos como BlackRock Inc. y State Street Global Advisors, que han impulsado a las empresas en las que invierten a tener más directoras.

Brian Breheny, un ex miembro del personal de la SEC ahora en el bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, dijo que la propuesta de Nasdaq es otra indicación clara de que los directorios corporativos deben tomar medidas para mejorar la diversidad de la sala de juntas.

“No hay más, ‘estamos trabajando en ello, haremos lo mejor que podamos’”, expresó. “Tienes que mostrar cambios concretos”.