El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

El dólar retomó su tendencia a la baja frente al peso chileno y cerró las operaciones de hoy martes por debajo de los $ 864 en una sesión marcada por el fuerte aumento del precio del cobre.

Al cierre de esta edición, la divisa estadounidense se transó en $ 863,56, lo que implica un retroceso de $ 6 (0,69%) en relación la jornada previa.

Con este resultado, el dólar acumula una contracción de 0,95% en lo que va de febrero y 4,49% en el balance de 2026.

El cobre se convirtió una vez más en el principal soporte de la moneda nacional. De acuerdo a los registros de Cochilco, la libra se cotizó en US$ 5,9 en la Bolsa de Metales de Londres, esto es un aumento de 1,39% frente al día lunes.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, atribuye la fluctuación del metal rojo al retorno del mercado chino tras el feriado del Año Nuevo Lunar que termino ayer, lo que tiene un efecto directo en la demanda del metal.

El tema internacional marcado por la incertidumbre en materia arancelaria sigue siendo mirada de cerca por los analistas. Luis Cisneros, Team Lead de Admirals, dice que a este escenario positivo se suman “los beneficios que ha obtenido China con la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos, que disminuyen significativamente el arancel que tenían previamente”.

“En ausencia de otros datos domésticos relevantes, la dinámica cambiaria seguirá marcada por factores externos, particularmente por la evolución del escenario comercial en Estados Unidos, donde recientes señales sobre posibles ajustes arancelarios han mantenido un tono de cautela en los mercados”, agrega el analista de XTB.

El índice dólar (DXY), que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de las seis divisas más importantes, registró un incremento de 0,15% respecto a la sesión previa, posicionándose en 97,84 puntos.

Cisneros, sostiene que el alza responde al nuevo arancel global de Estados Unidos. “El mercado buscará más detalles sobre los planes arancelarios en el discurso que dará hoy el presidente Donald Trump”, dice el analista.

Mirando hacia el futuro, Santos dice que el escenario sigue cargado de incertidumbre comercial: “Tras el fallo (de la Corte Suprema de EE.UU.), Trump ha amenazado con elevar aranceles globales (del 10% hacia 15%) y, además, se abrió un frente legal con empresas buscando reembolsos por tarifas ya cobradas, lo que mantiene el riesgo de titulares y cambios de postura”.