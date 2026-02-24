SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    La materia prima superó la barrera de los US$ 5,90 en la Bolsa de Metales de Londres.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar hoy martes JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar retomó su tendencia a la baja frente al peso chileno y cerró las operaciones de hoy martes por debajo de los $ 864 en una sesión marcada por el fuerte aumento del precio del cobre.

    Al cierre de esta edición, la divisa estadounidense se transó en $ 863,56, lo que implica un retroceso de $ 6 (0,69%) en relación la jornada previa.

    Con este resultado, el dólar acumula una contracción de 0,95% en lo que va de febrero y 4,49% en el balance de 2026.

    El cobre se convirtió una vez más en el principal soporte de la moneda nacional. De acuerdo a los registros de Cochilco, la libra se cotizó en US$ 5,9 en la Bolsa de Metales de Londres, esto es un aumento de 1,39% frente al día lunes.

    Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, atribuye la fluctuación del metal rojo al retorno del mercado chino tras el feriado del Año Nuevo Lunar que termino ayer, lo que tiene un efecto directo en la demanda del metal.

    El tema internacional marcado por la incertidumbre en materia arancelaria sigue siendo mirada de cerca por los analistas. Luis Cisneros, Team Lead de Admirals, dice que a este escenario positivo se suman “los beneficios que ha obtenido China con la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos, que disminuyen significativamente el arancel que tenían previamente”.

    “En ausencia de otros datos domésticos relevantes, la dinámica cambiaria seguirá marcada por factores externos, particularmente por la evolución del escenario comercial en Estados Unidos, donde recientes señales sobre posibles ajustes arancelarios han mantenido un tono de cautela en los mercados”, agrega el analista de XTB.

    El índice dólar (DXY), que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de las seis divisas más importantes, registró un incremento de 0,15% respecto a la sesión previa, posicionándose en 97,84 puntos.

    Cisneros, sostiene que el alza responde al nuevo arancel global de Estados Unidos. “El mercado buscará más detalles sobre los planes arancelarios en el discurso que dará hoy el presidente Donald Trump”, dice el analista.

    Mirando hacia el futuro, Santos dice que el escenario sigue cargado de incertidumbre comercial: “Tras el fallo (de la Corte Suprema de EE.UU.), Trump ha amenazado con elevar aranceles globales (del 10% hacia 15%) y, además, se abrió un frente legal con empresas buscando reembolsos por tarifas ya cobradas, lo que mantiene el riesgo de titulares y cambios de postura”.

    Más sobre:DólarMercadosBolsaCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres chilenos fueron detenidos en Buenos Aires por robar departamentos sin moradores: dos habían ingresado ilegalmente

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Ya no será solo escoria: nueva normativa permite usar residuos mineros como material de construcción

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    Lo más leído

    1.
    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    2.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    3.
    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    4.
    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    5.
    Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

    Filial chilena de la gigante española OHL pide su quiebra y suma deudas por más de $ 21.000 millones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Tres chilenos fueron detenidos en Buenos Aires por robar departamentos sin moradores: dos habían ingresado ilegalmente

    ¿Se debilita la causa? Suprema confirmó desafuero de Lavín por imputaciones de Fiscalía y rechazó por delitos tributarios

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre
    Negocios

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Reforma previsional: ¿Cómo informarán las AFP a sus afiliados las cotizaciones del préstamo al Estado?

    Apagón 25F: Engie no comparte multa de la SEC y anuncia que “ejercerá los recursos que contempla la ley”

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    Atlético se destapa en Madrid y golea a Club Brujas para avanzar a los octavos de final de la Champions League

    En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del Bci Seguros Chile Open 2026

    Manuel Pellegrini defiende a Alexis Sánchez en su complejo momento en el Sevilla: “Aún tiene mucho que darle al fútbol”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña
    Cultura y entretención

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    Mon Laferte será declarada Hija Ilustre en su paso por el Festival de Viña 2026

    Ke Personajes descarta la participación de Américo en su debut en el Festival de Viña

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete
    Mundo

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina formado en China y que forma parte del círculo de Milei

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer