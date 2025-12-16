Abogado de trama bielorrusa es cuestionado por fraude a empresa danesa en querella contra notario de Puerto Varas

Santiago 8 de noviembre 2025. Se realiza la segunda jornada de formalizacion contra los abogados Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco; Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el caso Muneca Bielorrusa. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Mientras los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cosiña cumplen prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber de Santiago, por su presunta participación en el marco de la causa de cohecho, soborno y lavado de activos conocida como “trama bielorrusa”, un nuevo frente judicial se ha abierto en el sur del país para el primero.

A más de mil kilómetros de la capital, en Puerto Varas, el notario público Bernardo Espinosa Bancalari enfrenta una querella criminal en la que también se cuestiona a los abogados. La acción legal de los abogados Bárbara Molina y Pablo Araya Zacarías acusa al nmotario de los delitos de “faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios” y “falsedad documental de los notarios”.

La querella también cuestiona la actuación de Eduardo Lagos por afectar los intereses de la empresa danesa Natureinvest, usando un certificado cuya autenticidad es puesta duda.

El 16 de diciembre de 2020, la Corte de Kolding en Dinamarca designó a Michael Erhard Hansen como liquidador de la sociedad extranjera y, en ese momento, la representación legal de la empresa estaba en manos del ciudadano danés Jens Andersen.

El 28 de octubre de 2022, el liquidador danés, a través de los abogados chilenos Andrés Sotomayor y Anthony Lynch, solicitó en Chile el reconocimiento de un procedimiento de quiebra extranjero. En esa solicitud, indicaron que Hansen había sido designado como liquidador (o trustee) con amplias facultades, según la Ley de Quiebras de Dinamarca.

La sociedad poseía en Chile tres inmuebles: el Fundo Rupumeica o Hueinahue, también conocido como Fundo Cajón Negro, ubicado en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos; el Fundo Machrisgo, situado en la comuna de Castro, provincia de Chiloé, Décima Región; y el Fundo Vera, localizado en la comuna de Los Lagos, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.

El 10 de marzo de 2023, el Juzgado de Letras de Castro reconoció en Chile el Procedimiento de Quiebra Extranjera solicitado por Michael Erhard Hansen. En su resolución, el tribunal suspendió todas las acciones legales que buscaban perseguir las responsabilidades del deudor en Chile, así como cualquier medida de ejecución contra sus bienes, incluyendo transferencias o gravámenes.

Sin embargo, el 28 de febrero de 2024, en el marco del procedimiento concursal, el abogado Eduardo Lagos, quien está imputado en la trama bielorrusa, presentó un incidente de nulidad.

En este caso, Eduardo Lagos -quien fue diputado por el distrito 57, de la Región de Los Lagos, entre 2002 y 2006, por el Partido Radical- actuó en representación de Luis Lara Vidal, constructor civil, que a su vez representaba supuestamente a la empresa Natureinvest. El argumento central de Lagos fue que su representada no había sido notificada adecuadamente de la solicitud de reconocimiento de la liquidación transfronteriza, lo que, según él, vulneraba los derechos de la empresa en el procedimiento concursal.

La acción penal sostiene que “lo curioso” es que los poderes para que Alejandro Lara Vidal actuara en nombre de Natureinvest A/S en Chile fueron otorgados en escrituras públicas fechadas después de que se declarara la quiebra de la sociedad en Dinamarca.

Según la querella, la escritura del 22 de febrero de 2024 y la del 10 de enero de 2024 le daban poder a Lara Vidal para representar a la empresa, pero en un proceso concursal, la única persona autorizada para otorgar esos mandatos era Michael Erhard Hansen, el liquidador designado en Dinamarca.

Acusación

“Las personas reseñadas de manera concertadas y conociendo el actuar ilícito de su conducta, siguieron actuando sin poder hacerlo en nombre de la sociedad Natureinvest A/S, para seguir vaciando la sociedad en perjuicio de sus acreedores y en un beneficio propio”, consignó la querella.

“Para ello, era necesario utilizar nuestro sistema registral, ya que necesitaban realizar escrituras públicas para dar la apariencia de realidad y poder no solo ocultar los bienes de sus acreedores, sino que también engañar a nuestro sistema judicial presentando pruebas falsas en juicio”, se lee en el mismo documento.

“Lara Vidal y Lagos Herrera constituyeron mandatos para poder operar por la sociedad danesa, no pudiendo menos que saber, que no solo se encontraba impedido para actuar por la sociedad Natureinvest A/S, sino que tampoco tenia un poder verdadero para actuar por ella”, agregó.

El 14 de marzo de 2024, el tribunal falló rechazando el incidente y condenando en costas al incidentista, por improcedente y extemporáneo, lo cual fue apelado por el abogado Lagos: el tribunal denegó dicho recurso, por no ser parte, frente a lo cual presenta un recurso de hecho, que también perdió.

Trama

Según la querella, el abogado Juan Cristóbal Grunwald -en representación de Lara Vidal- el 4 de mayo de 2022 acudió ante el Conservador de Bienes Raíces de Castro, Enrique Monasterio Rebolledo para inscribir la escritura pública del 18 de diciembre del 2020, denominada “Materialización de Aportes”, en la que Narureinvest A/S aportó bienes inmuebles al capital social de Natureinvest SpA: Fundo Rupumeica o Hueinahue y el Fundo Machrisgo. Esto ocurrió dos días despúes que fuera declarada la quiebra de la sociedad danesa y el notario de Castro pudo rechazar la inscripción del aporte del bien inmueble, ante lo cual Lara Vidal a través de sus abogados insistieron con rectificatorias en el año 2021 y 2022.

“No resulta antojadizo que se realizara supuestamente la Junta de Accionista el día 15 de diciembre de 2020, justo un día antes de decretarse la liquidación en Dinamarca, pero es más clarificador aún el hecho de que se protocolizara el 16 de diciembre del mismo año, para terminar de consumar el fraude el día 18 de diciembre de 2020 al haber realizado los aportes a una nueva sociedad, todo realizado en la notaria del querellado”.

El 30 de marzo de 2023, el Juzgado de Letras de Castro rechazó solicitud de inscripción de la escritura pública de Naturneinvest y posteriormente la Corte de Apelaciones confirmó el rechazo.