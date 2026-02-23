Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

Qué pasa con los mercados tras los aranceles de Trump

Las acciones mundiales operan en terreno negativo, en un contexto marcado por la reacción de los mercados a la nueva política arancelaria global anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los papeles agrupados en el índice MSCI World registran una baja de 0,03% al cierre de esta edición, pérdidas que llegaban a 0,3% en el índice paneuropeo Stoxx 600, con la mayoría de los sectores y principales plazas bursátiles operando a la baja.

El movimiento se produce luego de que el mandatario informara durante el fin de semana la introducción de un nuevo arancel global general de 15%, superior al 10% vigente hasta ahora.

La medida será “efectiva de inmediato”, según publicó en la red social Truth Social, y advirtió que podrían seguir gravámenes adicionales.

“Yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, estaré, efectivo de inmediato, elevando el Arancel Mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado ‘aprovechándose’ de EE.UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta que llegué yo!), al nivel totalmente permitido y legalmente probado de 15%”, escribió.

La semana pasada, los mercados habían cerrado al alza después de que la Corte Suprema fallara en contra de una parte significativa de los llamados aranceles “recíprocos” impulsados por Trump.

La jornada se presenta con escasa actividad en materia de resultados corporativos, sin reportes programados para el lunes. Durante la semana, se espera la publicación de balances por parte de Diageo y Puma.

En el frente macroeconómico, se dará a conocer la encuesta de clima empresarial Ifo en Alemania y los últimos datos de inflación en Italia.

Oro y dólar

El oro, el activo refugio por excelencia, subió un 0,6% hasta los US$ 5.133 dólares por onza troy.

El dólar estadounidense se depreció hasta un 0,5% frente a una cesta de divisas, antes de recuperar parte de esas pérdidas y cotizar un 0,2% a la baja.

En Estados Unidos, los futuros bursátiles caían la noche del domingo, en medio de una mayor incertidumbre sobre las perspectivas de inflación y crecimiento global tras el anuncio arancelario.

En Asia-Pacífico, en tanto, los mercados cerraron al alza pese a la incertidumbre asociada a las nuevas medidas.