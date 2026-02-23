UE suspende tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos ante incertidumbre arancelaria

Luego que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera anular los aranceles impuestos por Donald Trump a distintos países del mundo y el presidente estadounidense respondiera aplicando nuevas tarifas unilaterales del 10%, que luego elevó a 15%, usando ahora otros mecanismos, la Unión Europea (UE) decidió suspender la tramitación del acuerdo comercial alcanzado entre ambas partes el año pasado.

El parlamento europeo resolvió dejar sin efecto las sesiones legislativas que estaban programadas para este lunes en las que se analizaría la ratificación del acuerdo comercial, que en principio se esperaba estuviera aprobado en marzo.

En medio de la incertidumbre arancelaria la Comisión Europea dijo que está a la espera de recibir aclaraciones por parte de Estados Unidos.

“Es necesaria claridad adicional. Pedimos plena claridad sobre lo que significan los nuevos acontecimientos para la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es absolutamente lo mínimo que pide la Unión Europea para poder hacer una evaluación objetiva de los pasos a seguir”, dijo la vocera de comercio del bloque Olof Gill en una conferencia de prensa.

“Pedimos plena claridad para poder entender la imagen completa”, agregó. Gill precisó que el bloque comunitario sigue comprometido con el diálogo con Estados Unidos y el cumplimiento de lo acordado, porque es la manera de dar seguridad jurídica y estabilidad a las empresas de ambos lados.

Reunión de los embajadores

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, sostendrá esta tarde un encuentro con los embajadores de los 27 miembros del bloque para analizar la situación y resolver los próximos pasos a seguir.

El agosto de 2025 ambas partes alcanzaron acuerdo que estableció aranceles de generalizados de 15% para la mayoría de las importaciones europeas, versus el 30% contemplado inicialmente y entregó otras compensaciones a la Unión Europea. Eso sí se estableció una tarifa de 50% a las internaciones de aluminio y acero.

Esta es la segunda vez que el Parlamento Europeo suspende la tramitación legislativa del acuerdo, previamente lo hizo por una semana cuando Trump amenazó con aplicar aranceles adicionales a los países europeos que realizaban ejercicios militares en Groenlandia, en medio de las intensiones de anexar a Estados Unidos el territorio controlado por Dinamarca, de lo cual finalmente se retractó.