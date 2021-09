Agrosuper reparte utilidades después de tres años: US$ 60 millones llegan a su matriz

Pasó desapercibido. El directorio de Agrosuper, presidido por su fundador, Gonzalo Vial Vial, decidió a comienzos de septiembre distribuir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades de este año, por un total de US$ 60 millones.

El gigante agroalimentario no suele repartir dividendos, una discusión que a comienzos de año llegó a la esfera pública por el reclamo del Santander, entonces acreedor de Gonzalo Vial Concha, uno de los cuatro hijos del patriarca. El banco acusaba que Agrosuper no distribuía utilidades para evitar que uno de sus accionistas pudiese tener flujos para saldar sus compromisos. En su defensa, el grupo Agrosuper afirmaba que en su historia el fundador había reinvertido casi todas sus utilidades en la expansión de su negocio. Finalmente, Santander y otros ocho bancos vendieron sus acreencias a un fondo de inversión y pusieron fin al litigio con el dueño de Agrosuper.

Agrosuper es controlada por Promotora Doñihue, donde los cuatro hijos de Gonzalo Vial Vial son accionistas, pero es el fundador quien tiene la administración de la sociedad. Doñihue tiene el 98,48% de Agrosuper y esa sociedad recibió, con ello, la mayor parte de los US$ 60 millones que Agrosuper tenía programado pagar el 10 de septiembre. En la década pasada, solo en 2017 y 2018 Agrosuper distribuyó dividendos, los que fueron utilizados con posterioridad en pagar aumentos de capital tras la compra de Aqua Chile en US$ 850 millones.

Los actuales fondos, sin embargo, tampoco no llegarían a los accionistas finales de Agrosuper, sino que tendrían el mismo objetivo de antes: reforzar Promotora Doñihue. Según explica un ejecutivo ligado al grupo, Doñihue tiene negocios agrícolas, por ejemplo, cientos de hectáreas de plantaciones de nogales, y la viña Ventisquero. Los fondos irían destinados a expandir esos negocios.

Agrosuper mejoró sustancialmente su desempeño este año: registró ingresos por US$ 1.943 millones en el primer semestre, un 21,8% más que en enero-junio de 2020 y en su última línea pasó de pérdidas por US$ 102 millones el año pasado a utilidades por US$ 278 millones en la primera mitad de 2021. Su Ebitda superó los US$ 500 millones.