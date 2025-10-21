Aguas Pacífico otorga la licitación de la primera planta desalinizadora para la Región Valparaíso y Metropolitana a Veolia

Aguas Pacífico entregó la licitación de operación y mantenimiento de la primera planta desalinizadora multipropósito en la zona central de Chile a Veolia, una empresa francesa con presencia internacional. Veolia se impuso en un proceso donde participaron seis empresas.

La iniciativa considera una inversión total de US$ 1.200 millones, donde Veolia hará un aporte a la puesta en marcha del proyecto. El estado de avance de la planta es 86% y la entrada en operaciones está programada para el primer semestre de 2026.

Desde la firma explicaron que el contrato de la licitación se inicia con una etapa de apoyo al comisionamiento de la planta y el acueducto o etapa de puesta en marcha.

“Una vez alcanzado la condición de operación en régimen, de producción de 1.000 l/s de agua desalinizada y su correspondiente transporte hasta los clientes finales en el interior de la Región de Valparaíso y la Región Metropolitana, se inicia la etapa de operación y mantenimiento, tanto de la planta desalinizadora como del acueducto y sus obras de acumulación (estanques)”, añadió.

La firma, ligada al Fondo de Inversiones Internacional Patria Investments, explicó también que las etapas tienen una duración de hasta cuatro años y luego operan cláusulas de extensión del contrato, que podrían llegar hasta 2040.

Otra de las características del proyecto es que la operación de la planta desalinizadora de Aguas Pacífico considera el 100% de uso de energías renovables, un 60% de mano de obra local, entrega de agua a Servicios Sanitarios Rurales (Ex APR) de Limache y Olmué.

“Para todos los efectos legales, de representación y relacionamiento con todos los públicos de interés y clientes, el titular y responsable legal de la planta desalinizadora y el acueducto es la empresa Aguas Pacífico”, añadió.