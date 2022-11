Alejandra Cox dejaría la Asociación de AFP en marzo de 2023, tras dos años en la presidencia

La economista Alejandra Cox Anwandter no seguiría. Tras dos años como presidenta de la Asociación de AFP, Cox dejaría el cargo durante el primer trimestre del próximo año, ya que en marzo termina su período al mando del gremio que reúne a los actores de la industria, según fue confirmado a Pulso por más de una fuente. No fue posible obtener una respuesta de Cox. Desde la Asociación de AFP se limitaron a señalar que el gremio “está concentrado y focalizando todos sus esfuerzos en aportar al debate previsional. La presidenta del gremio actualmente está en sus funciones y lo que pase el próximo año aún está en espera, pues coincide con la renovación del directorio”.

La economista de la Universidad Católica y PhD de la Universidad de Chicago fue la primera mujer en liderar la asociación gremial y reemplazó en marzo de 2021 a Pedro Atria, presidente de AFP Cuprum, quien había asumido el cargo en septiembre de 2019. Alejandra Cox llegó al cargo vía head hunter en un proceso encabezado por el mismo Atria y su contratación intentaba suplir de alguna manera la ausencia de un vocero visible, un rol que hasta fines de 2020 ocupó el gerente general de la Asociación, Fernando Larraín.

Tras la salida de Larraín, la abogada Constanza Bollmann asumió la gerencia general del gremio. Pero las vocerías quedaron radicadas desde marzo de 2021 en Cox, rol que cumplió con frecuencia en los inicios de su gestión. De hecho, en su primera entrevista propuso “moverse hacia una pensión básica y universal”. La idea no era nueva, pero desde ese momento empezó a tomar fuerza en el debate, hasta que se aprobó en el Congreso a inicios de 2022 la Pensión Garantizada Universal.

Sin embargo, su vocería se fue diluyendo y desde hace meses la presencia mediática de Cox ha disminuido y se ha focalizado en columnas. Tras una polémica declaración en mayo de 2021, cuando se debatía el tercer retiro dijo: “Nicanor Parra trabajó hasta los 103, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud lo permita”. Luego, sus intervenciones fueron cada vez más escasas y cuidadas.

Entre 1986 y 2015, Cox fue profesora de Economía en la Universidad Estatal de California de Long Beach. “Es autora de más de 30 artículos profesionales y coautora de varios libros, incluyendo The Gender Impact of Social Security Reform (2008) y Monetarism and Liberalization: The Chilean Experiment (1987), ambos publicados por la Universidad de Chicago”, reseñaba la Asociación de AFP al presentarla como nueva presidenta.

Desde 1993 hasta 1996 fue economista laboral senior en el Banco Mundial y trabajó en temas relacionados al mercado laboral en varios países, incluidos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Irán e Indonesia. “Su investigación más reciente aborda los nuevos sistemas de pensiones, las reformas al mercado laboral, y el desempeño de estos mercados en economías emergentes y en transición”, agregaba la Asociación.