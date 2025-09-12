Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

Alejandro Subelman este primero de octubre dejará de ser el gerente general de Banco Ripley y luego de 10 años en el cargo, pero el ejecutivo seguirá ligado al grupo de la familia Calderón.

Subelman es economista de la Universidad de Chile y MBA del MIT Sloan School of Management

Alejandro Subelman

Ripley Corp. anunció la creación de “Ripley Servicios Financieros”, un área corporativa regional destinada a coordinar la estrategia común de los bancos de Chile y Perú, que será liderada por Alejandro Subelman”, explicó en un comunicado.

“Esta nueva área refleja el crecimiento que ha tenido Banco Ripley y el potencial que vemos para seguir fortaleciendo nuestro negocio en la región, dijo Lázaro Calderón, CEO de Ripley Corp.

En su reemplazo, el directorio del banco nombró a Gustavo Alcalde Eyheramendy como nuevo gerente general de Banco Ripley Chile.

Gustavo Alcalde hasta ahora se desempeñaba como gerente de productos bancarios en Banco Falabella Chile, en la firma de la competencia alcanzó a estar un poco más de seis años en diversos cargos, según detalla su cuenta de Linkedin.

Anteriormente, Alcalde trabajó en McKinsey & Company y en Santander Corporate & Investment Banking. Es ingeniero civil industrial y magíster en ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y posee un MBA de Harvard Business School, resaltó Ripley.