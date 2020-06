Alicia Gallardo, directora nacional de Sernapesca: “Los mismos productores ya no exportan a China, porque no hay certezas”

El Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) ha seguido atento esta situación y ha tomado contacto con autoridades chinas para realizar inspecciones virtuales, mientras se zanja toda esta situación. La directora nacional, Alicia Gallardo, asegura que por ahora la situación es compleja y que no se está exportando a China ante la incertidumbre, pero confía en que esto se resuelva pronto.

¿Qué efecto tiene esto para las exportaciones?

-Lo que ellos están teniendo es una reacción normal de una autoridad sanitaria. La gente, a su vez, dejó de comer pescado. Además, cerraron algunos mercados y la autoridad sanitaria empezó a muestrear los salmones que venían de todas partes al ingreso de los puertos. Eso lo hicieron durante todo el fin de semana y no encontraron ninguna positividad, en ningún salmón, en ningún crustáceo. Tenemos claro que no hay evidencia de transmisión por los alimentos, hacia las personas.

¿Han tenido contacto con la autoridad china?

-Ahora ellos pasaron a la segunda etapa, que es contactarse con nosotros para hacer inspecciones virtuales para verificar el cumplimiento de los protocolos que hace todo el mundo y en todas las plantas de proceso. Se están cerrando ciclos, la autoridad está viendo dónde y qué puede ocurrir. Probablemente el contagio sea en China. Creo que van a tener que también cerrar el episodio de las importaciones y probablemente estén haciendo esto con Noruega y otros. Nosotros vamos a tener una reunión con ellos para ver también qué están haciendo. Esta va ser una semana de investigación.

Mientras dure la investigación ¿no entrará más salmón a China?

-Los mismos productores ya no exportan, porque no hay certeza. Pero Aduanas de allá señaló que no hay ninguna restricción, sino que lo que estaba ocurriendo es que la autoridad sanitaria está tomando estos análisis. Ahora, nadie está comiendo pescado, porque también hay una suerte de pánico colectivo. Entonces, también va a disminuir la demanda. Lo que está haciendo la industria es derivar estos embarques a otros mercados. Nosotros, como autoridad sanitaria, ya tomamos contacto con la Aduana china y vamos a hacer una inspección virtual esta semana, para darle garantías a la Aduana que nosotros estamos cumpliendo nuestro rol, verificando el cumplimiento de la normativa. Eso va a ser muy potente, porque con eso tal vez ellos cierren el caso y se vuelva un poco a la normalidad.

¿Esto podría tener un efecto en los precios?

-No tengo la información de los precios, pero creo que por ahora los precios se mantienen acorde con cada mercado.