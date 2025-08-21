Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

El recién nombrado ministro de Economía, Álvaro García, se refirió a los desafíos que deberá enfrentar durante los últimos meses de la administración del Presidente Gabriel Boric.

García resumió los ejes de su labor en dos puntos centrales: la inversión y la creación de empleos.

En una conferencia de prensa post cambio de gabinete inició su discurso diciendo: “Quisiera partir agradeciéndole al Presidente Boric por la oportunidad que me da para trabajar por Chile, que es lo que él nos has pedido, y con un énfasis particular, que es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos”.

“Chile necesita crecer más rápido para crear mejores condiciones de vida a sus habitantes y eso requiere fortalecer la inversión, ese es el origen de los buenos empleos”, agregó.

García subrayó la situación que enfrentan principalmente mujeres y jóvenes en el mercado laboral.

Nicolás Grau nuevo ministro de Hacienda y Álvaro García, nuevo ministro de Economía

Asimismo, valoró el trabajo del ahora ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en la cartera: “el Ministerio de Economía, dirigido por Nicolás Grau, ha dado pasos muy importantes en generar nuevas instituciones que facilitan la inversión: la ley de permisos, que va a simplificar la realización de grandes y pequeños proyectos; la banca de fomentos, que va a fortalecer el esfuerzo de innovación requerido para crear empleos de mayor calidad”, detalló.

“El Presidente al invitarme ha sido claro en señalar cuál es mi tarea, que es fortalecer la inversión, generar empleos, y hacerlo de manera colaborativa”, agregó.

En esta misma línea, García apuntó a la colaboración público-privada.