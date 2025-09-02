SUSCRÍBETE
Amor prohibido: los altos ejecutivos que cayeron por una relación sentimental indebida

Nestlé, McDonald’s, Intel y Boeing, entre otras firmas, tuvieron que cambiar a su CEO por relaciones no informadas y que eran incompatibles con las políticas internas.

Emiliano Carrizo 
Emiliano Carrizo
Andy Byron, el CEO de la empresa tecnológica Astronomer Inc. captado por una "kiss cam".

Este año, dos altos ejecutivos estuvieron en el centro de la polémica por mezclar lo sentimental con lo profesional, una situación que terminó con la salida del cargo.

El caso con mayor repercusión pública fue el de Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer Inc. quien fue captado con la jefa de recursos humanos de la firma por una “kiss cam” en un concierto de Coldplay y el otro fue Laurent Freixe, quien fue despedido como CEO de Nestlé por mantener una relación sentimental con una subordinada directa no informada.

Sin embargo, Andy Byron y Laurent Freixe no fueron los únicos casos de despidos y renuncias por relaciones no declaradas que violaron las políticas de internas.

ExCEO de Nestlé, Laurent Freixe. Fuente: Flicker Nestlé.

En mayo de este año, Ashley Buchanan fue despedido como CEO de la cadena minorista estadounidense Kohl’s tras cuatro meses en el cargo. La razón, de acuerdo con lo que explicó en su momento la firma, fue que se detectaron contratos con “proveedores que implicaban conflictos de interés no revelados”.

Según explicó The Wall Street Journal, el acuerdo era “muy inusual” y era con la consultora Chandra Holt, con quien tuvo una relación romántica.

Otro de los casos más reciente fue en 2024, cuando Alan Shaw es removido del cargo de CEO y presidente de la firma estadounidense de ferrocarriles Norfolk Southern tras más de 30 años en la firma y casi cuatro años como líder de la firma.

El 8 de septiembre anunciaron que iniciaron una investigación y el 11 del mismo mes informaron su salida por violar “las políticas de la empresa al mantener una relación consensuada con la directora jurídica”.

Así, apelando a la misma razón, se despidió a Nabanita C. Nag.

Casos más emblemáticos

En casos anteriores y relacionados con firmas de mayor fama, aparece McDonald’s. En 2019 fue despedido Steve Easterbrook como CEO y presidente de la firma por violar “la política de la compañía y demostró un mal criterio en relación con una relación consensuada reciente con una empleada”.

Los altos ejecutivos despedidos por una relación amorosa. En la imagen, Steve Easterbrook exCEO de McDonald's.

Easterbrook estuvo como CEO un poco más de cuatro años y luego de 23 años en la firma.

En 2018, Brian Krzanich renunció al cargo de CEO de Intel luego de que se descubriera que tuvo una relación consensuada con una empleada, según se informó en su momento.

Krzanich estuvo 36 años en la firma de chips y un poco más de cinco años en el cargo de CEO.

Otra firma involucrada en este tipo de caso fue Boeing en 2005. A Harry Stonecipher se le pidió la renuncia luego de descubrir una relación extramatrimonial luego de dos años tras su llegada y en aquel entonces tenía 68 años.

De acuerdo con lo que informó CincoDías en esos años, Stonecipher fue “llamado en diciembre de 2003 para liderar una empresa inmersa en escándalos de tráfico de influencias en el Pentágono (su mayor cliente) y espionaje industrial”.

