Andras Uthoff por reforma de pensiones: “No veo que se pueda llegar a acuerdos cuando hay una parte que no está sentada a la mesa”

El gobierno continúa negociando su reforma de pensiones. Hace algunas semanas comenzó a funcionar la mesa técnica previsional, que ha sesionado sin la presencia de Chile Vamos ni del Partido Republicano. El experto en pensiones, doctor en economía y miembro del consejo consultivo y la mesa de pensiones, Andras Uthoff, señaló que es difícil llegar a acuerdos si hay una parte que no está en la mesa.

“No veo que se pueda llegar a acuerdos cuando hay una parte que no está sentada a la mesa. La oposición como tal no se ha sentado a la mesa. Hay partidos que no están en el gobierno, pero que están en la mesa y han hecho sus aportes. En ese sentido, creo que no estamos llegando a un acuerdo mientras esta gente no se siente, y tienen representantes en el Senado. Segundo, creo que hay un tema político, que se está esperando un horizonte que es la elección del 7 de mayo. Ahí se van a medir fuerzas, entonces van a decir con mayor o menor credibilidad si la propuesta es buena o no siendo de este gobierno. Si saca mayoría, probablemente le van a creer más; sino menos. Los que estamos en la mesa hemos llegado a ciertos acuerdos que son razonables, y ahí el esfuerzo que ha hecho el gobierno y la modestia para llegar a acuerdos vale la pena mencionar. Si no está sentada la oposición no sacamos mucho. Estamos tratando de que en la mesa haya cierta claridad, para de ahí ir a negociar con los que están fuera de la mesa”, dijo el doctor en economía en Pulso TV.

Asimismo, indicó que “hago un llamado a que creo que es más fácil discutir si nos ponemos de acuerdo sobre lo que entendemos por un sistema de pensiones. Felicito los esfuerzos que estamos haciendo en la mesa actual, pero lamento que no esté la oposición. Creo que hay un tema político ahí no resuelto”.

Por otro lado, dijo que es posible llegar a un acuerdo sobre el destino del 6% adicional de cotizaciones a cargo del empleador.

“Lo que pasa es que con el 6%, además de solidaridad, se quiere crear un seguro social, o sea, algo donde el afiliado se sienta que está respaldado por un agente público autónomo, que le ayude a entender el proceso en que está. No solo la solidaridad, la solidaridad es uno de ellos, pero entender si efectivamente hace bien en cambiarse de fondo, de gestor financiero o no. Es más allá de ese porcentaje. Yo creo que sí es posible llegar a ciertos acuerdos y creo que se están logrando. Hay cada vez más consenso de que el componente de solidaridad y eso ya es bueno. Los porcentajes se pueden discutir. Yo creo que la propuesta del gobierno va un poquito más allá en el sentido de que haya una instancia que vele por los intereses de los trabajadores, y eso significa darle transparencia al sistema que está, que no existe en este momento”, sostuvo Uthoff.

Además, el experto sigue siendo partidario de las cuentas nocionales, pese a que ha generado resistencia en algunos sectores.

“Yo pienso que la gente habla mucho de las cuentas nocionales sin entender muy bien lo que es. Es básicamente la construcción de un pilar que es contributivo, que financia las pensiones a través de mecanismo de reparto, pero que usa lo que se llama contribuciones definidas que es precisamente lo que usa la capitalización individual. Cada vez se están aproximando más los dos criterios, es decir, de que la persona tiene que recibir de acuerdo a lo que contribuyó y no de acuerdo a un beneficio definido de antemano que era lo que hacían los sistemas de reparto antiguos. La cuenta nocional es un acercamiento más que un debilitamiento de las posiciones que se están discutiendo. Lo que ocurre es que la identifican como la no existencia de fondos y eso no es cierto”, puntualizó.

Y agregó que “lo que queremos es tener un sistema de pensiones, la seguridad social. Claramente, decir que hay una propiedad del ahorro y que ese ahorro es suyo, porque en algún momento lo puede retirar, es una banalidad. La realidad es que ellos no han sido propietarios de esos ahorros en toda la vida, salvo cuando a un grupo de diputados se les ocurrió decir: ‘bueno devolvamos en un periodo de emergencia’. Eso es reconocer que el ahorro está ahí, pero nunca ha sido de ellos en un sistema de pensiones, sino que derechos adquiridos en la forma de un beneficio pensional. Creo que las posiciones son bastante más cercanas cuando uno va realmente a la parte conceptual de lo que es un sistema de pensiones... No tengo problema, porque si se manejan bien como pienso que se va a manejar, es una forma de registrar adecuadamente lo que es un beneficio de contribución definida. Creo que es bueno que se haga y se hace en los países de la OCDE con sistemas desarrollados”.

El economista sostuvo que el 6% adicional no es suficiente, y que hay que ir mejorando.

“No es suficiente, pero es un muy buen inicio. En la OCDE es mucho más alto y tenemos que ir avanzando. El 6% es más que el 5%, y que el 3% que se habló en otras reformas, entonces estamos avanzando. La desactualización de los parámetros con que funciona el sistema, no solo el de capitalización sino si fuera de reparto, con este 16% no estaríamos obteniendo buenas pensiones con ninguno de los dos sistemas. Es algo que hay que ir actualizando. No es un tema que podemos dilatar mucho. Es urgente llegar a acuerdos, discutir con seriedad los parámetros y avanzar hacia una reforma significativa”. señaló.

Por último, sostuvo que la clave es avanzar hacia un sistema de seguridad social, donde deben estar sobre la mesa temas como la cobertura, suficiencia y financiamiento.

“Un sistema de pensiones tiene que darle cobertura a toda la gente. La PGU es un piso, y después tenemos que ver cómo mejoramos las pensiones de acuerdo a los méritos que han hecho en su edad de trabajar. Hay un tema de cobertura, segundo a qué niveles les vamos a dar. Hablamos de una PGU de $206 mil y que tal vez subiría a $250 mil. ¿Es eso digno, es eso lo que merece Chile o tiene que ser más?, y luego ver si tenemos la plata para resolverlo el tema de solvencia. Hay que evaluar el sistema en forma integral: cobertura, suficiencia y financiamiento. Esas tres cosas. Son elementos donde fácilmente podemos llegar a acuerdo. Lo que creo que seguir con la capitalización individual, y que sea el componente más importante es un error muy grande”.