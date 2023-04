Andrés Herrera: “Como Servicio Nacional del Consumidor no le creemos a La Polar”

El caso de La Polar sigue presente en el debate público, luego en un hecho esencial reconocieran la comercialización de prendas falsas. De acuerdo al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, entre el 2022 y lo que va del 2023 la institución ha contabilizado preliminarmente 500 reclamos en contra de La Polar por “ropa falsa, imitaciones o que no corresponden al estándar de calidad de las prendas de vestir de las marcas”.

Sin embargo, señaló en Radio Infinita que el diagnóstico realizado por el Sernac no representa al universo total de afectados: “probablemente estamos hablando de miles de consumidores que están en esta situación”.

Herrera hizo énfasis en que “como Sernac no le creemos a La Polar por varias razones. Desde que se comenzó a investigar esta situación sostuvo invariablemente que habían controles de calidad adecuados, que estaban vendidendo ropa absolutamente original, que no había ningún tipo de reproche que hacer, y calificaba que lo que nosotros habíamos impugnado no era correcto”.

De la misma forma, aseguró que era difícil de creer las declaraciones de la empresa de retail apuntando que “el porcentaje de las prendas que comprende esta campaña de outlet de supermarcas a superprecios corresponde a un 2,03% del total de las prendas”, indicó Herrera.

Agregó que “la misma La Polar nos dijo que en el caso de la marca Under Armour había comercializado a la fecha casi 20 mil prendas de vestir. Llama poderosamente la atención que se refiera solo con ocasión de estas querellas de acciones de parte del Servicio Nacional de Aduanas y otras empresas se produzca esta investigación de la que el Sernac no ha tenido ninguna noticia”.

“La revisión que hace el Servicio Nacional de Aduanas es aleatoria, entonces llama poderosamente la atención que justo en esos caso en los que los detectó digan que efectivamente se trata de ropa no original. No se hace cargo en absoluto de los efectos que se producen no solo en la fe pública y en el comercio formal como lo es el retail, sino que también a los consumidores que son afectados”, explicó Herrera.

Asimismo, Herrera indicó que “lo que está persiguiendo el Sernac es la responsabilidad tanto infraccional, es decir, en materia de multas, como indemnizatoria. Evidentemente en una empresa existen varios niveles de responsabilidad y la administración y gerencia, como el directorio tienen responsabilidades corporativas y penales”.

Respecto a esto, La Polar señaló a El Mercurio que tomaría acciones para compensar a los afectados por la compra de prendas falsificadas de Under Armour.

Por otro lado, el director del Sernac aseguró que si bien los antecedentes recabados hasta el momento “dan cuenta de una situación más o menos generalizada en el caso de la polar, nosotros estamos iniciando una investigación para determinar si estas situaciones se están produciendo en otras empresas del retail”.

El tema ha ido sumando nuevas aristas, ya que durante esta semana, grupo de diputados pidió al Fiscal Nacional extender la investigación del caso La Polar a otras empresas del retail.