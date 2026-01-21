Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

Andrónico Luksic manifestó sentimientos encontrados con el nombramiento de Francisco Pérez Mackenna como el próximo ministro de Relaciones Exteriores.

El empresario en retiro estima que Pérez Mackenna será un aporte en el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, pero lamenta su salida de Quiñenco, el holding del grupo Luksic.

“Lamentable pérdida para Quiñenco, ¡pero Chile gana un profesional de excepción!“, dijo Luksic en su cuenta de X tras oficializarse el nombramiento de Pérez Mackenna como canciller.

En la instancia, Luksic valoró el paso de Pérez Mackenna por el grupo, donde resaltan los últimos 28 años, donde el futuro secretario de Estado se desempeñó como gerente general de Quiñenco. Además, Pérez Mackenna es parte de una veintena de directorios de firmas del grupo.

En la foto: Francisco Pérez Mackenna. Andres Perez

Ahora, tras el anuncio formal de su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, se espera que Quñenco y las otras firmas del grupo, donde Pérez Mackenna tiene participación, oficialicen su salida y también su reemplazante en los distintos cargos.

Otro de los últimos hitos de Pérez Mackenna en Quiñenco fue que reemplazó las vacantes que dejó Andrónico Luksic en su retiro de la primera línea en 2023, donde destaca el cargo de vicepresidente del directorio de Banco de Chile.

"Por 35 años, Francisco Pérez demostró todo su liderazgo y talento y, sobre todo, la extraordinaria persona que es. Ahora, le corresponderá poner toda su capacidad al servicio de Chile. ¡Mucho éxito a él y a las nuevas autoridades, por el bien del país“, dijo Luksic al cierre de su mensaje.