Apple supera previsiones de ingresos y utilidades gracias al crecimiento de las ventas del iPhone

Apple informó este jueves de unos ingresos y utilidades trimestrales por encima de las expectativas de Wall Street, con un aumento de las ventas de iPhones y un descenso de las de tecnología vestible menor de lo que temían los analistas, pese a la continua caída del mercado de la electrónica de consumo y de unas perspectivas económicas poco halagüeñas.

Las ventas del iPhone aumentaron un 1,5%, a US$ 51.330 millones, frente a las expectativas de los analistas de un descenso del 3,3%, a US$ 48.900 millones, según Refinitiv. Estos resultados se produjeron en medio de un descenso del 13% en los envíos mundiales de teléfonos inteligentes durante los tres primeros meses de 2023, en los que, según la firma de investigación Canalys, Apple ganó cuota de mercado frente a sus rivales Android.

Apple dijo que las ventas de su segundo trimestre fiscal, finalizado el 1 de abril, cayeron un 2,5% hasta US$ 94.840 millones, mejor que las expectativas de los analistas de un descenso del 4,4% hasta US$ 93.000 millones, según datos de Refinitiv. La utilidad se mantuvo estable en US$ 1,52 por acción, frente a estimaciones de una caída del 5,7% a US$ 1,43 por acción.

El aumento del 1,5% en los ingresos de Apple por el iPhone contrasta con la industria de la electrónica de consumo en general, que está lidiando con un descenso en las ventas de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras personales, ya que los consumidores y las empresas que compraron productos electrónicos durante la pandemia reducen el gasto en medio del alza de las tasas de interés y la incertidumbre económica.

La compañía también mantuvo sus programas de dividendos y recompra de acciones más o menos en línea con su última actualización hace un año, aprobando US$ 90.000 millones en recompras adicionales.

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, señaló que la firma estableció un récord en el segundo trimestre fiscal para las ventas del iPhone, gracias en parte a la captación de nuevos usuarios en mercados como la India, donde Cook viajó recientemente para la apertura de las primeras tiendas minoristas de la compañía en el país.

“Estamos encantados con nuestros resultados en los mercados emergentes”, dijo Cook. “Hemos establecido récords de base instalada de iPhone en todos los segmentos geográficos, y hemos tenido unas ventas ‘nuevas’ (en) mercados emergentes muy fuertes, particularmente en Brasil, India y México”.

Cook también afirmó que han desaparecido los problemas en la cadena de suministro. “No hemos tenido escasez de material durante el trimestre en ninguno de nuestros productos”, afirmó.

Pero no todas las líneas de negocio de Apple fueron inmunes a la caída de la electrónica, con las ventas de Mac cayendo bruscamente, más de un 30%, a US$ 7.170 millones, frente a las estimaciones de los analistas de un descenso del 25%, a US$ 7.800 millones, mientras que los ingresos del iPad se redujeron. Las ventas en China también bajaron un 2,9%, a US$ 17.800 millones, un descenso ligeramente superior al de los ingresos globales. Las ventas de Apple fueron sólo ligeramente mejores que los envíos de unidades de PC en el mercado, que cayeron un 33% en el primer trimestre natural, según datos de Canalys.

Las ventas en el negocio de tecnología vestible de Apple, que incluye dispositivos como los AirPods y el Apple Watch, cayeron menos de un 1% a US$ 8.760 millones, frente a las estimaciones de una baja del 4,4% a US$ 8.400 millones.

Otras empresas del sector han pronosticado un repunte en la segunda mitad del año, y Wall Street espera que Apple se recupere más rápidamente y muestre un modesto crecimiento interanual de los ingresos durante su tercer trimestre fiscal, que finaliza en junio.

Apple ha anunciado en las últimas semanas nuevos negocios de servicios, como una cuenta de ahorro de alto rendimiento, pero los inversores siguen esperando ver el próximo gran producto de hardware de la empresa. Bloomberg ha informado que el fabricante del iPhone podría presentar unos auriculares de realidad mixta el mes que viene cuando celebre su conferencia anual de desarrolladores de software.

El segmento de mayor crecimiento de Apple fue su negocio de servicios, que incluye productos como iCloud y Apple Pay, que creció un 5,5% a US$ 20.900 millones, en línea con las expectativas de los analistas. Cook dijo que Apple tiene ahora 975 millones de suscriptores en su plataforma, que incluye tanto los servicios de Apple como las aplicaciones de terceros, frente a los US$ 935 millones del trimestre pasado y un aumento de 150 millones respecto a hace un año.

Apple dijo que su directorio autorizó un dividendo de 24 centavos por acción, además de la recompra de acciones. Ambos dividendos son prácticamente iguales a los 23 centavos por acción y al aumento de US$ 90.000 millones en recompra de acciones que la empresa anunció hace un año.