Aprueban la solicitud de reorganización judicial de Edyce, una de las mayores empresas en Chile ligada al acero

Edyce Metalúrgica sorteó uno de los primeros pasos para evitar la quiebra. Según informó la empresa, el 16º Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud de reorganización judicial ingresada por la empresa el pasado 30 de octubre de 2025.

“La positiva resolución inicia un proceso para acordar con los acreedores un plan de pagos de largo plazo, mientras la compañía continúa operando con normalidad”, dijo la firma que arrastra deudas por $ 33 mil millones en un comunicado.

La firma con instalaciones en Talcahuano (Región del Biobío) también informó que el procedimiento será supervisado por el veedor designado, Patricio Jamarne Banduc. Esto bajo el objetivo de lograr que los acreedores aprueben una reorganización judicial que permita “resguardar la continuidad operativa y estabilidad futura de la empresa”.

“El proceso iniciado es una vía para cuidar el valor de la compañía y las relaciones de largo plazo con su entorno estratégico de negocios. Asimismo, la reorganización judicial ratifica que la empresa está preparada para retomar mayores niveles de actividad a medida que se reactive la demanda y se adjudique nueva cartera de proyectos”, comentó la firma.

La empresa también apeló a que el proceso vea la luz por motivo de su rol en la región. “La reorganización acogida abre un camino para el resguardo de este capital técnico y humano, manteniendo una plataforma productiva única para Chile y la región”, dijo.

Según se informó en su momento, la firma cuenta con 350 trabajadores. La empresa, con más de siete décadas en diseño, ingeniería, fabricación y montaje de grandes estructuras de acero, apeló al mal momento en medio de que "un alto porcentaje han sido adjudicados a la competencia internacional de China, Brasil y Perú, sin barreras de entrada para compensar los incentivos a la exportación existentes en esos países”.