Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

La forestal Arauco, del grupo Angelini, informó que logró un financiamiento histórico para Sucuriú, proyecto ubicado en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, que será la mayor planta de celulosa a nivel mundial.

La operación contempla un paquete de financiamiento por US$2.220 millones, en el que J.P. Morgan actuó como coordinador global y que incluye un préstamo de US$1.250 millones coliderado por BID Invest y la IFC, con la participación de ocho bancos adicionales, así como US$970 millones en financiamiento de la Agencia de Crédito a la Exportación garantizado por Finnvera.

“Sucuriú representa mucho más que una inversión histórica para Arauco; es una apuesta decidida por el desarrollo sostenible, la innovación industrial y la creación de valor compartido en una región con enorme potencial como Mato Grosso do Sul. Que actores globales como Finnvera, BID Invest y IFC confíen en este proyecto, valida nuestra visión de largo plazo y compromiso con un modelo de negocios responsable”, sostuvo Cristián Infante, CEO de Arauco.

La planta tendrá una capacidad anual de 3,5 millones de toneladas métricas de celulosa blanqueada de fibra corta (Bleached Hardwood Kraft Pulp). Esta operación está respaldada por 400.000 hectáreas de eucalipto.

Además la iniciativa contempla la generación de 400 MW de energía renovable, de los cuales un 45% se venderá a la red eléctrica nacional de Brasil.